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14 января 2020 22:15ХоккейИванов Сергей

У Брагина нет движения вверх. Тренер – на выход

Обозреватель «Советского спорта» Сергей Иванов считает, что Валерий Брагин не оправдал доверия, работая на посту главного тренера молодежной сборной России.

Есть такое выражение – «замылился глаз». Валерий Брагин во главе молодежной сборной уже восемь лет. Однако до золота дотянулся лишь единожды – в Баффало-2011, в первый год работы. Похоже, тренер разучился побеждать. Медали, конечно, греют, но хоккейной России нужны награды высшей пробы.

Как-то знаменитый тренер Петр Воробьев, стоявший у руля молодежной сборной, сказал чуть ли не в лицо Вячеславу Быкову: «Играть и выигрывать – разные вещи».

Симпатичная игра с тотальным контролем шайбы а-ля сборная СССР еще не гарантия общего успеха, которого наши болельщики откровенно заждались.

Что мы увидели на МЧМ-2020 в Чехии? Есть абстрагироваться от радующего глаз игрового стиля три поражения в семи матчах. При этом одна из четырех побед (в полуфинале над шведами) одержана за пределами основного времени. А в финале, где россияне были фаворитами, они упустили перевес 3:1. Разбазарив фору в две шайбы за последние десять минут, став заложниками глупых удалений. И это не впервые. Проблемы с дисциплиной преследуют команды Брагина из чемпионата в чемпионат.

В свежем финале с канадцами в раздевалке партнеры орали на защитника Егора Замулу, который уже после сирены на второй перерыв дал понюхать перчатку канадцу и оставил команду в меньшинстве.

Похоже, еще до чемпионата возникла напряженность тренерском штабе Брагина, куда за месяц до турнира внедрили Игоря Ларионова и Николая Хабибулина. Они усиленно навязывали-протежировали 17-летнего вратаря Ярослава Аскарова. Понимая, что делать ставку на столь юного голкипера рискованно. Что и подтвердилось в матчах с чехами и шведами.

Вопросы вызвал и выбор Брагиным 13-го нападающего. Наставник отдал предпочтение 18-летнему Максиму Грошеву. Хотя в распоряжении имелись более опытные и проверенные форварды. Уже тогда пошли разговоры, что Брагина оставят только в случае победы сборной в Чехии. И даже золото не гарантирует ему продление контракта.

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