Как Малкину реагировать на роль вечно второго в «Питтсбурге»? - Советский спорт
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15 января 2020 11:45ХоккейСлавин Виталий

Как Малкину реагировать на роль вечно второго в «Питтсбурге»?

С возвращением Кросби «пингвины» снова задвинули уральского кудесника на подсобные работы.

Лечился, лечился Малыш Сид – и вылечился. Вернулся на домашнюю игру с «Миннесотой» (7:3), сразу наколотил 4 (1+3) очка и хапнул первую звезду матча. Где наш Малыч, спрашиваете? Известно где – за спиной канадского капитана: 3 (2+1) очка и титул второй звезды.

И так всегда – за редкими исключениями. Точнее, двумя – Кубком Стэнли-2009, когда Малкина признали самым ценным игроком плей-офф, и регуляркой-2012, по итогам которой россиянин стал лучшим бомбардиром лиги и МVP как по мнению прессы («Харт Трофи»), так и игроков («Тед Линдсей Эворд»). Показательно, что именно в том чемпионате Кросби провел наименьшее число матчей за карьеру – 22, чем предоставил безграничное поле деятельности для Джино и тот шанс не упустил. А потом весной сыграл инопланетянина в форме сборной России на чемпионате мира-2012 в Стокгольме и Хельсинки.

Как тут не вспомнить похожую эпопею в «Детройте» Федорова и Айзермана. Стоило канадскому капитану в регулярке-1993/94 прихворнуть, как экс-армеец первым из европейцев приватизировал тех самых Харта и Линдсея. Но о Сергее Викторовиче поговорим позже.

ДЖИНО ВСПОМНИЛ 2009-й…

В этот раз Сид взял бюллетень 9 ноября, откатав на ноль четыре встречи кряду с убийственной полезностью – «минус 7». Хотя начал сезон ударно – 12 (4+8) очков при полезности «плюс 4». И это в отсутствие Малкина, который выбыл после второго тура 5 октября. В ноябре, однако, выяснилось, что Кросби необходима операция на паховой грыже. Весь вопрос, когда ее делать – прямо сейчас либо рискнуть и дождаться межсезонья? Выбрали первое. Казалось бы, «Питтсбург» оказался обезглавленным. Тем более что параллельно на больничные койки угодили другие шишки команды – Летанг, Хорнквист, Гюнтцель, Раст, Гальченюк

Вот тогда выпавшее из рук командира знамя и подобрал Малкин, возвратившийся в основу 2 ноября. Аккурат за неделю до решения Кросби ложиться под нож. И вот что выдал Джино с 12 ноября по 12 января – в 26 матчах 38 (11+27) очков с полезностью «плюс 10»!

Но все прекрасно помнят, что летом немногие верили в способность магнитогорца играть на высшем уровне. Еще бы – провал на Кубке мира-2016, жуткие «минус 25» в прошлой регулярке, посредственный ЧМ-2019. В это не хотелось верить, но складывалось впечатление, что 33-летний форвард уже едет с ярмарки и это его ничуть не беспокоит.

К счастью, все скептики посрамлены. Но станет ли от этого легче самому Евгению? Сомневаюсь. Судя по тому, каким огурчиком вернулся в основу Кросби, россиянин так и будет во втором звене подбирать объедки с барского стола. Хотя мастерства у него вагон: чего стоит одна слепая передача за спину на Раста, когда американец забросил в ворота «Миннесоты» третью шайбу.

…НО СИД БЫСТРО ВОССТАНОВИЛ СТАТУС-КВО

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Однако ведь и Сидни обучен дай Боже. После того как я увидел, в какой блестящей физической форме после двухмесячного простоя дебютировал в «Монреале» 36-летний Илья Ковальчук, меня нисколько не удивили идеальные кондиции 32-летнего вожака «Пингвинз». Поразило другое – Кросби полностью сохранил чувство шайбы, будто не было никакой операции и восстановления. Пересмотрите шестой гол «Питтсбурга» – ну это просто шедевр для Третьяковской галереи!

Канадец вроде бы уходил за ворота «Миннесоты», во что поверил его оппонент Донато. Однако Кросби резко тормознул, сыграл в стенку с каркасом ворот, развернулся и в одиночестве выкатил к ближней штанге. Отпасовать на другой фланг Симону на открытый угол было делом техники.

Стоит ли Малкину, пребывая в положении вечно второго, комплексовать? Ни в коем случае! Все-таки летом уже 34 стукнет, а контракт с «Питтсбургом» истечет лишь в 2022 году. Да и чего Жене тосковать, если у него годовая зарплата на 800 тысяч больше, чем у Кросби (9,5 млн долларов против 8,7), а тому за эти смешные для его уровня деньги куковать в «Пингвинз» еще аж до 2025 года?!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ ФЕДОРОВА

А вот теперь вспомним о Федорове. К 33 годам он тоже взял три Кубка Стэнли и прекрасно провел в «Детройте» сезон-2002/03, став первым обладателем нашего приза «Харламов Трофи» лучшему россиянину в НХЛ. Однако его настолько достали вечные издевательства «Ред Уингз» с новыми контрактами, из-за чего Сергею даже пришлось бастовать перед Олимпиадой-1998, и с чем, к слову, никогда не сталкивался Малкин, что Федоров решил покинуть Город моторов. Его приютил в «Анахайме» с роскошными условиями старый знакомый Брайан Мюррей, но далее самый талантливый российский центр 90-х только деградировал. За «Анахаймом» последовали «Коламбус», «Вашингтон» и почетная высокооплачиваемая пенсия в Магнитке.

Больше в НХЛ на звездный уровень Федоров не выходил. Хотя, надо отдать ветерану должное, без него ЧМ-2008 в Квебеке мы не выиграли бы. Тот разовый всплеск доказал только, что на ограниченном отрезке Сергей еще может творить историю, а вот на длинную дистанцию да еще в средних клубах силенок недостает.

Так что, пусть все так в «Питтсбурге» и остается: Кросби – №1, Малкин – №2. Поздно Джино начинать жизнь с нуля. А вот на чемпионатах мира всегда ждем от Малыча новых выходов в открытый космос, как в 2012 году. Потенциал, как показывает нынешний чемпионат, у Евгения для этого есть.

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