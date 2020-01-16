«Нам тлеть, а вам цвести». Ветераны отказались от Матча звезд - Советский спорт
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16 января 2020 21:15ХоккейТрофименко Кирилл

«Нам тлеть, а вам цвести». Ветераны отказались от Матча звезд

В субботу и воскресенье новая «ВТБ-Арена» распахнет двери перед участниками Звездного уик-энда.

На лед выйдут Кирилл Капризов, Вадим Шипачев, Данис Зарипов, Илья Сорокин, Найджел Доус, Даррен Диц… К сожалению, по медицинским причинам отказались приехать в Москву зваслуженные чемпионы Павел Дацюк и Сергей Мозякин.

Тенденция отказываться от Матча звезд наметилась и в НХЛ. Там тоже многие звезды не горят желанием ехать на звездный уик-энд, предпочитая предоставить себе дни отдыха. Например, Александр Овечкин. Их можно понять, календарь очень насыщенный, а болячки накапливаются. Вот многие и стараются перестраховаться. Не боясь схватить дисквалификацию в регулярном чемпионате.

ВОЛШЕБНИК ОТСАЛЮТОВАЛ ГОЛОМ УФЕ…

Впрочем, сосредоточимся на параде звезд КХЛ. Одним из первых отказался от участия капитан чемпионской олимпийской сборной Павел Дацюк, член «Четверного золотого клуба» (с учетом завоеванного в 2017-м Кубка Гагарина). Но посмотрите на возраст спортсмена! Ему 41 год, начало сезона он пропустил, восстанавливаясь после операции, потом снова взял паузу, правда, не столь продолжительную. Волшебнику просто необходима пауза, чтобы пополнить силы и подлечить мелкие травмы и болячки.

Пресс-служба «Автомобилиста» объяснила, что Павлу необходимо пройти запланированные медицинские процедуры. Да, болельщики хотели бы видеть его на льду, но даже на таком мероприятии можно или усугубить повреждение на ровном месте. Зачем рисковать? Лиге выгоднее сохранить Волшебника для хоккея. Поэтому она не стала штрафовать-наказывать Волшебника. А он взял и порадовал голом-красавцем в ворота «Салавата Юлаева». Думается, в Москве болельщиков порадует заменивший Дацюка лидер атак и новый капитан «Трактора» Лукаш Седлак.

…А МОЗЯКИН НЕ ИГРАЛ В НУР-СУЛТАНЕ

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У капитана «Металлурга» Сергея Мозякина схожие проблемы. Еще до уральского дерби с «Трактором» его замучил гайморит. На лед в Челябинске он вышел, в ущерб здоровью, и усугубил недомогание. Встречу в Нур-Султане главный бомбардир лиги и чемпионатов страны пропустил.

Мозякина в желании откосить от Матча звезд не упрекнешь. Он играл на всех 11 в истории КХЛ. И еще до рождения нашей лиги. Ему принадлежит рекорд суммарной результативности Матчей звезд. Мозякин переписал кучу бомбардирских достижений. Какие к нему могут быть претензии? Капитана «Магнитки» заменит его одноклубник швед Деннис Расмуссен, фишка которого хлесткий кистевой бросок.

Поэтому все разговоры об отказе ветеранов участвовать в Матче звезд в пользу молодых. Никто ведь не сказал «не хочу», просто профессионалы адекватно оценивают свое физическое состояние. Поэтому осуждать спортсменов, которые выложились за карьеру на все сто, не совсем уместно.

ВАЙСФЕЛЬД СТАЛ ТРЕНЕРОМ

В НХЛ отказ звезд сказывается на коммерческой составляющей мероприятия, поэтому их наказывают дисквалификацией. Но ведь есть медицинские справки о состоянии здоровья игроков, да и сами они себе не враги! Понимают, что карьера не бесконечна, а состояние организма тоже надо регулировать.

Возьмем Овечкина. Заокеанские болельщики выбрали его капитаном Столичного дивизиона. Ови в свою очередь сделал выбор и отказался от этого почетного звания, искренне поблагодарив фанатов и отметив, что решение отказаться принималось в муках.

Мне надо прислушиваться к своему телу, признался 34-летний капитан «столичных». Он добавил, что нужно готовиться к оставшейся части сезона.

Вернемся к нашим звездам. Капитанами назначены лидер бомбардирской гонки чемпионата Вадим Шипачев (дивизион Боброва), главный снайпер «регулярки» Кирилл Капризов (дивизион Тарасова), ровесник и друг Мозякина Данис Зарипов (дивизион Харламова), лучший защитник прошлого сезона Даррен Диц (дивизион Чернышева). Возглавят команды лучшие тренеры – Игорь Никитин, Алексей Кудашов, Дмитрий Квартальнов, Боб Хартли. В этом списке не нашлось места «деду» Владимиру Крикунову. Интересно, пригласили бы его на Матч звезд, если бы московское «Динамо» обошло в турнирной таблице СКА?

Но какие наставники без помощников? Теперь ассистировать главным будут не девушки из телевизора, а суровые комментаторы-мужики КХЛ ТВ – Дмитрий Федоров, Леонид Вайсфельд, Денис Казанский и Олег Мосалев. Впрочем, какой же Вайсфельд эксперт-комментатор? Он еще мечтает вернуться в кресло генменеджера клуба. Мы не забыли, как успешно он руководил подмосковным «Химиком»/«Атлантом», новокузнецким «Металлургом», «Автомобилистом», «Салаватом Юлаевым».

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СОСТАВЫ КОМАНД

Дивизион Боброва

Вратари: Юлиус Гудачек («Спартак», выбор болельщиков), Иван Бочаров* («Динамо» М)

Защитники: Юусо Хиетанен («Динамо» М, выбор болельщиков), Микко Лехтонен («Йокерит», выбор СМИ); Яков Рылов («Спартак», выбор КХЛ)

Нападающие: Вадим Шипачев («Динамо» М, выбор болельщиков), Дмитрий Яшкин («Динамо» М, выбор СМИ), Лаурис Дарзиньш («Динамо» Р, выбор КХЛ), Егор Морозов* («Северсталь», выбор КХЛ), Владимир Ткачев (СКА, выбор КХЛ)

Дивизион Тарасова

Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА, выбор СМИ), Андрей Тихомиров* («Торпедо»)

Защитники: Илья Шинкевич («Витязь», выбор болельщиков), Чарлз Геноуэй («Торпедо», выбор СМИ), Мэтт Робинсон (ЦСКА, выбор КХЛ)

Нападающие: Вячеслав Грецкий («Динамо» Мн, выбор болельщиков), Кирилл Капризов (ЦСКА, выбор СМИ); Стефан Да Коста («Локомотив», выбор КХЛ), Александр Семин («Витязь», выбор КХЛ); Сергей Шемелев* (ХК «Сочи»)

Дивизион Харламова

Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс», выбор болельщиков), Якуб Коварж («Автомобилист», выбор СМИ)

Защитники: Кристиан Хенкель («Ак Барс», выбор болельщиков), Юрки Йокипакка («Сибирь», выбор СМИ), Ник Бэйлен («Трактор», выбор КХЛ)

Нападающие: Найджел Доус («Автомобилист», выбор болельщиков), Деннис Расмуссен («Металлург»), Данис Зарипов («Ак Барс», выбор КХЛ); Павел Порядин («Нефтехимик», выбор КХЛ), Лукаш Седлак* («Трактор»)

Дивизион Чернышева

Вратари: Юха Метсола («Салават Юлаев», выбор болельщиков), Игорь Бобков («Авангард», выбор СМИ)

Защитники: Вячеслав Войнов («Авангард», выбор болельщиков), Даррен Диц («Барыс», выбор СМИ), Адам Альмквист («Адмирал», выбор КХЛ)

Нападающие: Кирилл Семенов («Авангард», выбор болельщиков), Никита Сошников («Салават Юлаев», выбор СМИ), Брэндон Ип («Куньлунь Ред Стар», выбор КХЛ), Гинек Зогорна («Амур», выбор КХЛ), Линус Умарк («Салават Юлаев», выбор КХЛ)

* Заявлены вместо отказавшихся.

А СУДЬИ КТО?

Работать на Матче звезд будут главные арбитры Сергей Беляев и Алексей Белов, линейные – Александр Чернышев и Евгений Стрельцов.

НЕ ПРОПУСТИТЕ

18 января, суббота
18.00 (мск). Мастер-шоу («Матч ТВ»)

19 января, воскресенье
16.00 Матч звезд («Матч ТВ», 18.00)

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