Кучеров снова сделал дубль. «Тампа» разгромила «Виннипег»

Три матча состоялись в пятницу в НХЛ. И в каждом российские болельщики были вправе ожидать свершений от наших игроков! Тут и молодой вундеркинд из «Каролины» Андрей Свечников, и промолчавший в прошлом матче Евгений Малкин из «Питтсбурга», и отметившийся до этого дублем Никита Кучеров из «Тампы-Бэй». Было на что посмотреть!

Малкин сделал две передачи. «Питтсбург» с трудом одолел «Детройт»

«Питтсбург» накануне практически без шансов уступил прямому конкуренту в Восточной конференции «Бостону», а теперь приехал в гости к главному аутсайдеру НХЛ «Детройту». Нет лучшего шанса восстановить репутацию? Как сказать – «Крылья» в последних матчах начали побеждать, легкой игры могло не получиться.

Команды начали осторожно, вратари если и вступали в игру, то редко. Первый период так и остался безголевым. Не на это рассчитывали «пингвины». В начале второй трети «Детройт» открыл счет, ай да аутсайдер! Хозяева контролировали ход встречи. Однако в начале третьего периода «Питтсбургу» удалось распечатать ворота хозяев. Малкин сделал голевую передачу. «Детройт» снова «засушил» игру, и дело дошло до овертайма, в котором сильнее оказался «Питтсбург». Малкин ассистировал Сидни Кросби!

Свечников очков не набрал. «Каролина» проиграла

«Каролина» в Восточной конференции идет седьмой, но там все очень запутанно. От десятого места «ураганов» отделяет всего одно очко! А тут в гости приехали явные аутсайдеры из Анахайма, уже ни на что и не претендующие. Надо было брать хозяевам важные два очка, но ведь это НХЛ. Даже неудачники так просто не сдаются!

«Каролина» начала с места в карьер и уже на четвертой минуте открыла счет. После этого игра успокоилась, «Анахайм» держал удар, хозяева не спешили дожимать. Гости этим воспользовались, в самом конце периода сравняв счет! Вторая треть оказалась и вовсе безголевой. Дело и тут дошло до овертайма. Победу праздновал «Анахайм» через минуту после его начала. Аутсайдер показал характер!

Кучеров повел «Тампу» за собой, Василевский отразил 30 бросков

«Виннипег» принимал «Тампу», и игра была очень важна для обеих команд! Еще бы, хозяева на Западе идут девятыми, всего в одном очке от заветного восьмого места. «Тампа» на Востоке закрепилась на пятой позиции, создав определенный задел. Очень бы «молниям» не хотелось снова балансировать на грани зоны плей-офф! Игра поэтому должна была стать очень упорной.

Получилось иначе. Команды поначалу не спешили форсировать события, подтверждая важность встречи. «Тампа» в середине периода активизировалась и за три минуты забила дважды! Кучеров провел свой 21-й гол в сезоне. «Виннипегу» надо было отвечать. Но «Тампа» прибавила еще и забила в концовке периода снова. Дальше хуже, Кучеров на 28-й минуте делает дубль! Через несколько минут счет стал уже 5:0, но через несколько секунд хозяева забили. Жаль, но Василевскому не суждено было сделать очередной «сухарь». Незадолго до конца матча счет стал 7:1, и все стало окончательно ясно. Михаил Сергачев отметился ассистом, Андрей Василевский отразил 30 бросков.