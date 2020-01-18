«Нас засудили! Анисимов виноват». Илья Сорокин – о мастер-шоу

– Илья, как атмосфера? Какие конкурсы понравились?

– Нужно у людей на трибунах спросить. Мне отлично, получаю удовольствие от происходящего. Я за те конкурсы, где игрокам нужно проявлять креативность и творчески подходить к заданиям.

– Есть идея провести Матч звезд в формате ЦСКА против остальных.

– Плохая идея. Звезды есть в каждом клубе.

– Дивизион Харламова с таким большим отрывом победил.

– Да засуживали нас! Мы в двух конкурсах победили, а там то не заметили, то табло забыли перевести, то таймер не включили! Конкурса два мы точно выиграли! Не знаю, что вообще такое происходит! Все Анисимов! Он виноват.

– Два ваших тренера как вам?

– Один сегодня немного расслабленный был. Помощник его сказал, что давайте ребята, все можете.

– А как вам пение помощника тренера? Оно, наверное, любого способно взбодрить!

– Это да! Главное – от души. Я, правда, не мог разобрать слова. Но, в целом, красивая была мелодия (смеется).

– Шевелюра ваша на месте…

– Ужасно! У меня отобрали шапку, и я хочу поскорее спрятаться, чтобы никто не видел мою прическу!

– Я к тому, что ее не подпалили! Рассматривался же такой вариант.

– Да, слава Богу. Мне повезло, что меня не поставили на тот конкурс. А то, чувствую, что спичками кто-нибудь чиркнул бы!

– Драники вас спасли! Угостил Грецкий своими картофельными оладьями?

– Не досталось мне, но может в раздевалке что-то осталось.

– Хотели бы попробовать пробить буллит?

– Есть такая мечта. Технически – шайба должна лететь верхом от красной линии. Но руки не такие сильные, тяжело это сделать.

– У вас необычные щитки – на них детские рисунки.

– Это мы с компанией Bauer ходили в гости в детскую больницу. Детишки помогли мне сделать такую красоту. После Матча звезд щитки будут выставлены на аукцион. Все средства пойдут вратарю Вилену Прокофьеву, настоящему борцу, парню, который сражается с непростым недугом. Передаю ему большой привет – ты сильный, мы болеем за тебя.