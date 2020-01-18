«Нас засудили! Анисимов виноват». Илья Сорокин – о мастер-шоу

– Илья, как атмосфера? Какие конкурсы понравились?
– Нужно у людей на трибунах спросить. Мне отлично, получаю удовольствие от происходящего. Я за те конкурсы, где игрокам нужно проявлять креативность и творчески подходить к заданиям.
– Есть идея провести Матч звезд в формате ЦСКА против остальных.
– Плохая идея. Звезды есть в каждом клубе.
– Дивизион Харламова с таким большим отрывом победил.
– Да засуживали нас! Мы в двух конкурсах победили, а там то не заметили, то табло забыли перевести, то таймер не включили! Конкурса два мы точно выиграли! Не знаю, что вообще такое происходит! Все Анисимов! Он виноват.
– Два ваших тренера как вам?
– Один сегодня немного расслабленный был. Помощник его сказал, что давайте ребята, все можете.
– А как вам пение помощника тренера? Оно, наверное, любого способно взбодрить!
– Это да! Главное – от души. Я, правда, не мог разобрать слова. Но, в целом, красивая была мелодия (смеется).
– Шевелюра ваша на месте…
– Ужасно! У меня отобрали шапку, и я хочу поскорее спрятаться, чтобы никто не видел мою прическу!
– Я к тому, что ее не подпалили! Рассматривался же такой вариант.
– Да, слава Богу. Мне повезло, что меня не поставили на тот конкурс. А то, чувствую, что спичками кто-нибудь чиркнул бы!
– Драники вас спасли! Угостил Грецкий своими картофельными оладьями?
– Не досталось мне, но может в раздевалке что-то осталось.
– Хотели бы попробовать пробить буллит?
– Есть такая мечта. Технически – шайба должна лететь верхом от красной линии. Но руки не такие сильные, тяжело это сделать.
– У вас необычные щитки – на них детские рисунки.
– Это мы с компанией Bauer ходили в гости в детскую больницу. Детишки помогли мне сделать такую красоту. После Матча звезд щитки будут выставлены на аукцион. Все средства пойдут вратарю Вилену Прокофьеву, настоящему борцу, парню, который сражается с непростым недугом. Передаю ему большой привет – ты сильный, мы болеем за тебя.