Юлиус Гудачек: Драниками баловался в Минске

Юлиус Гудачек появился перед прессой на льду уже без коньков. Естественно, возник вопрос – куда голкипер их успел деть…

– В раздевалке они! Я уже три часа на льду работал, долго. Ногам больно. Пусть сушатся коньки.

– Грецкий накормил вас драниками. Вкусно было?

– Я неделю назад попробовал в Минске это блюдо. Но там они были с мясом, а сегодня классические.

– Якуб Коварж говорит, что идею послематчевых шоу вы взяли у него.

– Ха–ха-ха! Это он у меня!

– Новые идеи для шоу «Спартака» есть?

– А как же! Все будет.

– Кто помогает вам в этом?

– Друзья из красно-белых, маркетинговая служба клуба.

– Вы сегодня «в своей тарелке»? Говорили, что именно вы – 100% кандидат для Матча звезд!

– Спасибо! Болельщики были здесь, даже своих «спартаковских» видел – их майки, шарфы. Атмосфера крутая.

– Как с партнерами по дивизиону нашли взаимопонимание? Все-таки – СКА, «Динамо» – тут все ваши принципиальные соперники!

– На льду – да, это отъявленные соперники, но после матчей мы все хорошие друзья.