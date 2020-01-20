За миллион рубились бы по-другому. Лучшее видео с Матча звезд КХЛ  - Советский спорт
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20 января 2020 00:00ХоккейДомрачев Владислав, Кузютина Елена

За миллион рубились бы по-другому. Лучшее видео с Матча звезд КХЛ 

В Москве на «ВТБ-Арене» прошел Матч звезд, одиннадцатый в истории КХЛ.

В субботу состоялось Мастер-шоу, которое взорвал капитан «Барыса», лучший защитник прошлого сезона Даррен Диц. Канадец с казахстанским паспортом потряс болельщиков, процитировав на весь зал Александра Пушкина. «Зубр» Вячеслав Греций угощал драниками, Дед Мороз Егор Морозов раздаривал зрителям подарки, а Яков Рылов и Александр Семин вышли на лед со своими сыновьями. Впервые победитель Мастер-шоу – команда дивизиона Харламова – первенствовал за столь явным преимуществом. Сам турнир четырех превратился в спектакль, лишенный спортивной составляющей.

СЫРНИКИ ВМЕСТО ДРАНИКОВ

Победитель голосования болельщиков форвард сборной дивизиона Тарасова Вячеслав Грецкий решил задобрить вратаря «Спартака» и команды дивизиона Боброва Юлиуса Гудачека. Облачившись в национальную вышиванку, белорус вместо шайбы привез к воротам тарелку с драниками. Словак вооружился салфеткой, чтобы не запачкать форму, и отведал угощение.

- Хотел угостить драниками, а получились сырники, - посетовал Грецкий. – Мы же прибыли в Москву неделю назад, играли с ЦСКА и «Витязем», драники бы за это время испортились. Зачем вратаря отравлять?

«ПОРА, БОЛЕЛЬЩИКИ, ПРОСНИТЕСЬ…»

Лучший защитник прошлого сезона Даррен Диц опять поразил успехами в изучении русского языка. На вечере закрытия прошлого сезона он поразил всех благодарственной речью на русском языке. Причем, декламировал не по бумажке. Теперь Диц, приняв образ великого поэта Александра Сергеевича Пушкина, прочитал адаптированный к Матчу звезд фрагмент стихотворения «Зимнее утро»:

- Мороз и солнце – день чудесный

Еще ты дремлешь, друг прелестный?

Пора, болельщики, проснитесь

И в волшебство All Stars в Москве вы окунитесь.

Зал от восторга стоял на ушах.

ЕЛКИ-ПАЛКИ, РЕКОРД УСТОЯЛ!

Защитник «Сибири» и сборной дивизиона Харламова Юрки Йокипакка первенствовал в конкурсе на силу броска. Пущенная им шайба развила скорость 164,15 км/час. До рекорда Мастер-шоу Александра Рязанцева (183,67 км/час) – как до луны. Впрочем, финн недостачу в силе броска компенсировал. На исполнение буллита он вышел в маскарадном костюме Елки. Ведь в Новосибирске болельщики называют защитника Елки-Палки.

ДЕД ЕГОР МОРОЗОВ С ПОДАРКАМИ

Форвард «Северстали» Егор Морозов буквально в последний момент заменил в сборной дивизиона Боброва своего одноклубника Даниила Вовченко, получившего травму. Однако новичок Матча звезд не растерялся и приготовил сюрприз. Помогла фамилия. Приняв образ Деда Мороза, Морозов одарил зрителей подарками. При этом не забыл и своей «фишке» – благодаря ловким рукам он изящно забил буллит.

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СЫН ЗА ОТЦА ОТВЕЧАЕТ

Капитан «Витязя» Александр Семин и самый результативный защитник «Спартака» Яков Рылов выпустили на лед своих сыновей. Семин-младший, выведенный отцом на бросок по пустым воротам, отправил шайбу в ловушку голкипера. А Ярослав Рылов реализовал буллит под стать своему папе, причем без его помощи.

РИСУНКИ НА ЩИТКАХ

Вратарь ЦСКА и сборной дивизиона Тарасова Илья Сорокин вышел на лед в разрисованных щитках. Это работа детишек, пациентов НИИ клинического института педиатрии, к которым самый ценный игрок последнего плей-офф приехал накануне Нового года.

Свои щитики вратарь-олимпионик решил выставить на аукцион, а вырученные от продажи деньги перечислить на лечение молодого казахстанского вратаря Вилена Прокофьева, у которого диагностировали тяжелое заболевание.

- Вилен, ты должен быть сильным, держись! Мы все переживаем за тебя» - заявил Сорокин.

МЕТСОЛА ЗАБИЛ, УМАРК ВЗЯЛ БУЛЛИТЫ

Безоговорочный победитель Мастер-шоу сборной дивизиона Харламова, выбравшая в соперники по полуфиналу команду чемпионов Кирилла Капризова (это слова Даниса Зарипова), довольствовался… последним местом. По «вине» вратаря команды дивизиона Чернышева… Линуса Умарка, который провернул рокировку с Юхой Метсолой.

Лучший в прошлом сезоне вратарь КХЛ вышел в поле и даже забил. Новоиспеченный голкипер же привел в экстаз зал волшебным сэйвом ловушкой. В серии буллитов Умарк и вовсе был неподражаем. Он выиграл ближний бой у Зарипова и вынудив капитана «Автомобилиста» Найджела Доуса прибегнуть к психической атаке – щелчку. Знатный снайпер промахнулся. Зарипов же получил красную карточку от судьи за нарушение процедуры вбрасывания.

А выиграла Матч звезд сборная дивизиона Боброва под водительством Алексея Кудашова и его помощника Дмитрия Федорова Тренер-победитель на вопрос о формате Матча звезд признался:

- Если бы на кону стоял миллион долларов, то игроки бы рубились на льду.

Это мнение разделяет вратарь Сорокин.

Не пора ли реформировать Звездный уикенд? Совместить шоу и хоккей. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко без обиняков ответил «да» и ждет конструктивных предложений. А Матч звезд в 2021 пройдет в Риге, которая совместно с Минском будет принимать ЧМ-2021.

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МАТЧ ЗВЕЗД

Полуфиналы

Бобров - Чернышев – 7:4. Голы: Ткачев, Яшкин, Шапорев (3), Морозов (2) – Диц (2), Сошников (2)

Тарасов – Харламов – 9:7. Голы: Шинкевич, Робинсон (2), Семин, Да Коста (2), Капризов, Грецкий

Матч за третье место

Харламов – Чернышев – 8:9 Б. Голы: Хенкель, Доус (2), Седлак, Порядин (2), Расмуссен, Гончаров – Альмквист, Войнов, Ип, Г.Зогорна, Чинахов (2), Сошников, Семенов (2)

Финал

Бобров – Тарасов – 7:6 Б. Голы: Хиетанен, Рылов, Лехтонен (3), Ткачев, Шапорев, - Геноуэй, Шмелев, Да Коста (2), Семин, Капризов

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