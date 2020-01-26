American Idiot. Звездный уик-энд НХЛ вышел феерическим - Советский спорт
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26 января 2020 10:00ХоккейТрофименко Кирилл

American Idiot. Звездный уик-энд НХЛ вышел феерическим

Все-таки умеют в Америке делать шоу.

Матч всех звезд НХЛ сопровождался отказами именитых игроков. Многие ведущие хоккеисты отказались играть. Ну что тут поделать, уже не стало это шоу таким престижным! Организаторы не растерялись и выпустили на разогреве финала панков из Green Day с песней American Idiot, да еще и матерящихся в прямом эфире!

Вернемся, однако, к спортивной составляющей и отказам игроков участвовать в мероприятии. Тот же самый Александр Овечкин сказался на усталость, и потребность организма для восстановления. И сколько еще игроков отказались от участия в шоу. Но большинство из них сослались на травмы! Александр же просто сказал, что и как. В любом случае ситуация с отказом многих звезд получилась неоднозначная. Нужен ли вообще звездный уик-энд?

Накануне ответ был дан. Мастер-шоу вышло феерическим. Вот только нашего единственного представителя голкипера Андрея Василевского, прямо скажем, подставили. Просто решили сделать лучшим хозяина из Сент-Луиса. Ну и что тут удивительного. Деньги решают все. А ведь это шоу, ну это же не принципиально в спортивной составляющей. В остальном все было вполне интересно. Конкурсы порой затягивались, конечно, но это телевидение. Ну и деньги, куда без них.

Панки «зажгли» перед финалом. Получилось огненно

Без них никуда, поэтому неожиданно на «разогреве» финального Матча звезд выступила группа Green Day с композицией American Idiot. Солист периодически матерился, что наверняка не было согласовано с организаторами. Собравшаяся в Сент-Луисе публика встретила песню такой овацией, что хоккеистам и не снилась порой. Под фейерверки и прочие прилагательные – умеют в США все-таки делать шоу.

В полуфиналах игроки, конечно, больше развлекались. Игры шли без защиты, и вратарей было порой откровенно жалко. Ну а что тут ожидать? Это ведь не битва за выживание и попадание в зону плей-офф регулярного турнира! Тут все для зрителя, хотя порой игроки начинали заводиться и «рубиться». Впрочем, это случалось нечасто.

В полуфиналах встречались представители Атлантического и Столичного дивизионов. Победу одержали представители «атлантика» со счетом 9:5. Голы у них забили Пастрняк (3), Уэбер, Дюклер (3), Юбердо и Хедман. У соперников отличились Карлсон, Хишир (2), Оши и Джонс.

В другой встрече сразились представители Тихоокеанского и Центрального дивизионов. Ситуация схожая – вратари периодически спасали, но пропускали намного больше. Счет тут был 10:5. Голы у первых забили: Ткачак (2), Драйзайтль (3), Гертл (4) и Хьюз. У оппонентов отличились Шайфли, Перрон, Кейн (2) и Сегин.

Финал получился упорным. Все-таки победа на кону! Василевский, единственный из наших, кто участвовал в матче, спасал очень часто. Заводились в матче порой хоккеисты, проигрывать никому не хотелось! Россиянина в конце игры даже заменили на полевого игрока. Однако это его команду не спасло. Тихоокеанский дивизион победил Атлантический со счетом 5:4. Голы у триумфаторов на счету Пачиоретти, Петтерсона (2), Драйзайтля и Гертла. У соперников отличились Хедман, Юбердо, Пастрняк и Бертуцци.

Звездный уик-энд получился на славу, несмотря на многочисленные отказы игроков. Все-таки такое мероприятие очень приятно для глаз болельщиков!

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