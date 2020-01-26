American Idiot. Звездный уик-энд НХЛ вышел феерическим

Матч всех звезд НХЛ сопровождался отказами именитых игроков. Многие ведущие хоккеисты отказались играть. Ну что тут поделать, уже не стало это шоу таким престижным! Организаторы не растерялись и выпустили на разогреве финала панков из Green Day с песней American Idiot, да еще и матерящихся в прямом эфире!

Вернемся, однако, к спортивной составляющей и отказам игроков участвовать в мероприятии. Тот же самый Александр Овечкин сказался на усталость, и потребность организма для восстановления. И сколько еще игроков отказались от участия в шоу. Но большинство из них сослались на травмы! Александр же просто сказал, что и как. В любом случае ситуация с отказом многих звезд получилась неоднозначная. Нужен ли вообще звездный уик-энд?

Накануне ответ был дан. Мастер-шоу вышло феерическим. Вот только нашего единственного представителя голкипера Андрея Василевского, прямо скажем, подставили. Просто решили сделать лучшим хозяина из Сент-Луиса. Ну и что тут удивительного. Деньги решают все. А ведь это шоу, ну это же не принципиально в спортивной составляющей. В остальном все было вполне интересно. Конкурсы порой затягивались, конечно, но это телевидение. Ну и деньги, куда без них.

Панки «зажгли» перед финалом. Получилось огненно

Без них никуда, поэтому неожиданно на «разогреве» финального Матча звезд выступила группа Green Day с композицией American Idiot. Солист периодически матерился, что наверняка не было согласовано с организаторами. Собравшаяся в Сент-Луисе публика встретила песню такой овацией, что хоккеистам и не снилась порой. Под фейерверки и прочие прилагательные – умеют в США все-таки делать шоу.

В полуфиналах игроки, конечно, больше развлекались. Игры шли без защиты, и вратарей было порой откровенно жалко. Ну а что тут ожидать? Это ведь не битва за выживание и попадание в зону плей-офф регулярного турнира! Тут все для зрителя, хотя порой игроки начинали заводиться и «рубиться». Впрочем, это случалось нечасто.

В полуфиналах встречались представители Атлантического и Столичного дивизионов. Победу одержали представители «атлантика» со счетом 9:5. Голы у них забили Пастрняк (3), Уэбер, Дюклер (3), Юбердо и Хедман. У соперников отличились Карлсон, Хишир (2), Оши и Джонс.

В другой встрече сразились представители Тихоокеанского и Центрального дивизионов. Ситуация схожая – вратари периодически спасали, но пропускали намного больше. Счет тут был 10:5. Голы у первых забили: Ткачак (2), Драйзайтль (3), Гертл (4) и Хьюз. У оппонентов отличились Шайфли, Перрон, Кейн (2) и Сегин.

Финал получился упорным. Все-таки победа на кону! Василевский, единственный из наших, кто участвовал в матче, спасал очень часто. Заводились в матче порой хоккеисты, проигрывать никому не хотелось! Россиянина в конце игры даже заменили на полевого игрока. Однако это его команду не спасло. Тихоокеанский дивизион победил Атлантический со счетом 5:4. Голы у триумфаторов на счету Пачиоретти, Петтерсона (2), Драйзайтля и Гертла. У соперников отличились Хедман, Юбердо, Пастрняк и Бертуцци.

Звездный уик-энд получился на славу, несмотря на многочисленные отказы игроков. Все-таки такое мероприятие очень приятно для глаз болельщиков!