Панарин промолчал. «Рейнджерс» спасли Бучневич и Шестеркин

Основную интригу таила встреча «Рейнджерс» и «Торонто». Поведет ли за собой лидер нью-йоркцев Артемий Панарин свой клуб? Или команду из «большого яблока» можно уже начинать списывать со счетов?

Бучневич выручил «Рейнджерс». Шестеркин спасал

«Рейнджерс» еще не окончательно потеряли шансы зацепиться за зону плей-офф Восточной конференции, но с каждым игровым днем ситуация становится все более тревожной. Они занимают 12-е место с отставанием от спасительного восьмого в 10 очков. Даже подвиги Панарина и Павла Бучневича, как в прошлой игре против «Далласа» 3:5, не спасают. Приехавший в гости «Торонто» расположился на девятой позиции, отчаянно бьется за зону плей-офф, от которой отстает всего на одно очко. Поэтому «рейнджерам» уже в каждом матче надо работать по максимуму, а канадцы прямо сейчас могли ворваться в восьмерку. Встреча обещала быть нервной и жаркой.

Команды не обманули надежд, да еще как! Они долго не раскачивались, и на восьмой минуте «Торонто» открыл счет. «Рейнджерс» хватило совсем немного, чтобы отквитать это преимущество. Игра шла на встречных курсах, и в этой битве преуспели хозяева. Они забили в концовке периода еще дважды, Павел Бучневич отметился голевой передачей. Вот это заруба началась еще в самом начале! Дальше оппоненты словно решили поберечь нервы вратарей, и игра стала закрытой. Почти вся вторая треть матча прошла так тягуче, будто в пику первой, пока гости в концовке не сократили разрыв в счете. Но ненадолго, через 40 секунд Бучневич восстановил паритет! Дальше команды снова начали играть в кошки-мышки, моменты если и возникали, то не самые очевидные. «Торонто» пытался переломить ход игры и сократил разницу, но Бучневич был начеку! Его голевая передача в концовке матча обеспечила важнейшую победу «Рейнджерс». Голкипер Игорь Шестеркин отразил 27 бросков и также внес весомый вклад в этот успех.

«Бостон» вырвал победу у «Чикаго»

Игра другой пары дня тоже таила в себе массу интриг. В гости к «Чикаго» пожаловал «Бостон». Хозяева, сильно буксовавшие на старте сезона, вдруг включились в борьбу. Теперь их отставание от восьмой строчки Западной конференции составляет всего три очка, на полную катушку включился лидер команды Патрик Кейн. Ситуация, однако, на Западе крайне запутанная, очень уж все плотно в турнирной таблице. Терять очки, да еще и дома, непозволительно. Но ведь «Бостон»-то совсем не подарок! В последние годы этот клуб является неизменно одним из фаворитов в борьбе за Кубок Стэнли. Вот и сейчас он всего на одно очко отстает от доминирующего «Вашингтона» с феноменальным Александром Овечкиным, штампующим один рекорд за другим и заставляющим восхищаться специалистов и болельщиков по обе стороны океана. Амбиций через край, стать единоличным лидером ведь очень хочется! «Мишки» отдавать очки явно не собирались, игра ожидалась с нетерпением.

Команды начали осторожно. Опасные моменты возникали нечасто, ответственность давила за результат. Первая треть матча так и закончилась без голов, но напряжение нарастало. Безголевое затишье долго продолжаться не могло, и на седьмой минуте второго периода встречи «Чикаго» наконец открыл счет! Бостонцы быстро опомнились и результат уравняли, после чего команды снова взяли паузу. Да такую затяжную, что она затянулась до овертайма, в котором успех сопутствовал «Бостону».