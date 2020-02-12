Борис Майоров: Президент КХЛ должен быть узнаваемым и признаваемым

– Сборная России сыграла на Шведских играх экспериментальным составом, с шестью вице-чемпионами мира среди молодежи. Оправдался ли эксперимент?

– С моей точки зрения – нет. И дело не в результате – последнем месте. Никто из этой команды не выстрелил. Я бы не стал захваливать Порядина, забившего два гола. Ему еще надо доказывать притязания на место в сборной. Что касается молодых, то меня удивило, что им в заслугу поставили четыре раза заработанное в первом матче с финнами численное преимущество. Но ведь ни одно большинство не было реализовано. Да и голов наша молодежь не забила. В отличие от шведского юниора Фагемо.

Я уже говорил на страницах «Советского спорта», что этот турнир надо было использовать для наигрывания звеньев под чемпионат мира, проверку тактических ходов. Потому что до мирового первенства в Швейцарии остаются только Чешские игры. Их может не хватить для подготовки. Остаюсь при своем мнении: сборная – на для экспериментов.

– КХЛ обещала назвать имя своего нового президента в ближайшую пятницу. В кулуарах называют Алексея Морозова, занимающего пост управляющего директора МХЛ. Это подходящая кандидатура в сменщики Дмитрию Чернышенко?

– До официального объявления я бы не хотел обсуждать кого-то персонально. Президент КХЛ должен быть человеком из мира хоккея, лицом узнаваемым и признаваемым во всем хоккейном мире, пользующимся авторитетом. Плюс обладать недюжинными организаторскими способностями. К тому же у него должно быть видение развития лиги, программа. Я всего этого не слышал и не видел. На мой взгляд, президент КХЛ должен оказывать влияние на хоккейные процессы в лиге, решения совета директоров. Морозов руководит Молодежной лигой, но я не читал ни одного его интервью о путях развития молодежного хоккея, что делаем правильно, а что неправильно. Президент КХЛ должен быть и публичным человеком. Думаю, эта кандидатура от нашей безысходности. Да и вообще дискуссии в нашем хоккее сошли на нет, а это очень плохо.

– Во вторник вы побывали на матче «Спартак» – «Металлург». Гости, ведя 2:0, умудрились проиграть 2:4 и по-прежнему балансируют на границе зоны плей-офф. В чем причина провала «Магнитки»?

– Теряюсь в догадках. Давно не видел «Магнитку» вживую и был просто поражен. Как можно было недавнего фаворита так быстро превратить в рядового середняка? Там и тренера давным-давно поменяли, руководителя клуба поменяли, провели чистку рядов, а результата нет. Команда балансирует на грани попадания в плей-офф. Впрочем, результат есть – отрицательный. «Спартак» выиграл, хотя два периода был далек от своей лучшей игры. Читал высказывания тренера «Металлурга» Воробьева после матча – мол, мы двое перебросали соперника, но проиграли. И что толку от таких бросков? Раньше «Магнитка» создавала минимум десяток голевых моментов, а теперь 2-3. Да, мог забить Мозякин в пустые ворота, еще кто-то. Но в целом картина от игры в атаке гостей удручающая.

– Исполнительный директор европейской Лиги чемпионов Мартини Бауманн заявил, что участие клубов КХЛ в этом соревновании позволит определить лучшую команду Европы по спортивному принципу. Стоит ли командам КХЛ присоединиться к Лиге чемпионов?

– Пора бы. Хотя бы для взаимного обогащения. Чтобы понять, где мы в Европе. А то посмотрел я в субботу матч сборных России и Швеции. Хозяева турнира тоже ведь собрали молодую команду, экспериментальную, из КХЛ пригласили всего пять игроков, два из которых вратари. А какое тотальное преимущество они имели над нашими. В скорости, в борьбе, в тактических построениях, индивидуальном мастерстве. По сути, шла игра в одни ворота.

Другой вопрос – как вписать Лигу чемпионов в календарь КХЛ, и без того пересыщенный? Где найти окна для матчей Лиги чемпионов? Впрочем, под Кубок Шпенглера же находят. Мы же приезжаем на этот турнир и из раза в раз позоримся. Нас в Давосе бьют все, кому не лень. Мы зарылись, сами никуда не ездим и к себе не допускаем. Нам надо играть в Лиге чемпионов.