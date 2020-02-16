Как догнать Крокодила Гену? Яшкин ушел в отрыв в снайперской гонке - Советский спорт
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16 февраля 2020 17:28ХоккейДомрачев Владислав

Как догнать Крокодила Гену? Яшкин ушел в отрыв в снайперской гонке

Обзор дня накануне новой игровой недели в КХЛ.

МОЗЯКИН: ЕСТЬ 540-й

Первый бомбардир КХЛ и чемпионатов страны Сергей Мозякин обновил свои рекорды. В Хельсинки на глазах эксперта «Советского спорта» Бориса Майорова капитан «Магнитки» набрал 3(1+2) очка и помог команде одержать очень важную для нее победу над «Йокеритом» 4:3 Б.

Мозякин сравнял счет на 16-й минуте, реализовав численное преимущество. В кои-то веки Сергей получил передачу в офисе Овечкина и в касание вонзил шайбу впритирку со стойкой.

Этот гол стал для него 540-м в чемпионатах страны и 402-м в КХЛ. Есть очередные рекорды!

Мозякин, которому 30 марта исполнится 39 лет, по-прежнему лучший бомбардир «Металлурга» в этом сезоне с 37 (14+23) очками.

Его контракт с «Металлургом» истекает 30 апреля, а о новом – переговоры пока не ведутся.

Лучшую для себя результативность Мозякин показал в сезоне-2016/2017, в котором «Магнитка» дошла до финала Кубка Гагарина, где уступила СКА 1-4. Капитан «сталеваров» забил 48 голов в регулярном чемпионате и добавил к ним 7 в плей-офф, побив, казалось, нетленный рекорд московского армейца Вениамина Александрова (53 шайбы). В ту пору Мозякину было 35 лет. 17 сентября столько же исполнится капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. Сейчас его голевое дело застопорилось на отметке «40». Ови не забивает четыре матча подряд. Интересно, сколько шайб Александр Великий наколотит в этом сезоне, включая плей-офф? Превзойдет ли рекорд Мозякина, с которым он пересекался в КХЛ семь лет назад во время локаута в НХЛ? В 31 игре сезона-2013/2013 Ови поражал ворота 19 раз, Мозякин на том же количественном отрезке – 20.

ЯШКИН: ЕСТЬ 30-й

Суббота превратилась в день хет-триков. В Уфе тремя голами отметились форвард «Салавата Юлаева» Никита Сошников, забросив первую, вторую и третью шайбы, а также защитник СКА Василий Токранов.

Сошников было догнал в снайперской гонке чемпионата московского динамовца Дмитрия Яшкина. У обоих стало по 27 голов. Примеру уфимца последовал московский армеец Кирилл Капризов, чуть позже оформив дубль в Ярославле.

Ответ Яшкина в Риге был ошеломляющим. После первого периода москвичи «горели» 2:5, их погоня началась с шайбы чеха, заброшенной в дерзком проходе. Второй и третий (он стал победным) голы он забил под копирку с передач Вадима Шипачева, замыкая штангу. Команда Владимира Крикунова все-таки сломила сопротивление хозяев в овертайме 7:6. А Яшкин взял высоту в 30 голов. Ровно столько в прошлом регулярном сезоне на счету его лучшего снайпера Капризова.

Однако в споре голеадоров еще не все решено. У ЦСКА впереди два матча с минским «Динамо», сначала на выезде, потом дома. Вдруг чемпионы и «зубры» устроят голевое пиршество, скажем, 8:7 и 7:6, а Капризов оформит два покера.

Впрочем, команда Яшкина завершает регулярку домашней встречей с минчанами. И Крокодил Гена – так чеха прозвал в «Вашингтоне» Евгений Кузнецов – сможет сделать себе голевой подарок.

КТО ГОТОВ К ПЛЕЙ-ОФФ?

После победы в четверг над минским «Динамо» (4:1) главный тренер «Локомотива» Майк Пелино сделал оптимистичное заявление:

- Мы готовы к плей-офф уже сегодня.

После его слов очень захотелось сфокусироваться на ярославской команде. Тем более что следующий матч она проводила дома с ЦСКА, к тому же теперь все домашние игры железнодорожников показывают в HD-разрешении.

Однако хозяева разочаровали, уступив армейцам 0:4. Нет, они уступили в борьбе. Главнокомандующий Армией Игорь Никитин признался после финальной сирены:

- Два периода нас держал в игре Илья Сорокин. Матч был равным все 60 минут, просто у нас сработало большинство.

Однако хозяева не наработали даже на плохонькую шайбу. На чужом пятаке у них сражался за всех Николай Коваленко, однажды заставив звенеть штангу. Да и свой забывали расчищать. Встреча заканчивалась в гробовой тишине, которую изредка нарушал фан-сектор гостей.

Сорокин, к слову, в восьмой раз отстоял ворота и сравнялся по «сухарям» с Тимуром Биляловым из Казани.

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