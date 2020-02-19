Нет причин пойти смотреть хоккей на футбольный стадион. Колонка Виталия Славина - Советский спорт
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19 февраля 2020 15:21ХоккейСлавин Виталий

Нет причин пойти смотреть хоккей на футбольный стадион. Колонка Виталия Славина

Последний матч «Стадионной серии» НХЛ «Колорадо» - «Лос-Анджелес» вызвал шквал критики болельщиков.

Кое-кто даже требует вернуть деньги за билеты, настолько ужасной оказалась организация игры 15 февраля в Колорадо-Спрингс на территории военно-воздушной академии США. Из-за режимности объекта возникли жуткие проблемы с логистикой – часовые пробки на въезде и выезде, невозможность вызвать такси, плохое питание. При этом еще с многих мест даже льда видно не было!

С ВЛАДИМИРОМ ВЫСОЦКИМ НЕ ПОСПОРИШЬ

Я вообще не нахожу ни одной причины пойти смотреть хоккей на футбольный стадион. Там же просто ничего не видно! Даже если мяч по газону гоняют, порой ни черта не разглядеть. Помню, как я матюгался, когда достался билет в старые Лужники на нижний ряд за воротами. Это был, как сейчас модно говорить, эпический фейк! Или вспомнить знаменитый перестроечный концерт на олимпийской арене с участием Бон Джови, Оззи, Синдереллы и прочих доселе недоступных простому русскому человеку рок-кумиров. Теперь за рубль я угодил на самый верхний угловой ярус. Что сказать? Даже в театральный бинокль сцену было не рассмотреть.

Лучше Владимира Высоцкого не скажешь:

- Я не люблю манежи и арены: на них мильон меняют по рублю.

Или:

- Мошны бездонные, стомиллионные. Вы наполняете… Вы – толпы стадионные.

Потому великий поэт и предпочитал выступать в небольших залах предприятий и НИИ, в ДК закрытых городов. Где виден каждый зритель, где нет случайных людей, где сама атмосфера подразумевает доверительное общение по душам. Ну и помимо всего прочего, некие дельцы нагло не наживутся на твоем искусстве благодаря банальной черной кассе.

Но, если разобраться, НХЛ своими «Стадионными сериями», когда посещаемость иных матчей достигает ста тысяч человек, именно этим и занимается – тупо стрижет купоны. В чем по большому счету нет ничего плохого – никого ведь насильно не загоняют на трибуны спортсооружений-монстров. Только, повторяю, лично мне никогда не понять: зачем я должен идти на спектакль, если априори знаю, что ничего не увижу?!

Да, в детстве я ходил с отцом на хоккей на стадион «Динамо». Но почему? Это была единственная возможность вживую увидеть моих богов – Майорова и Старшинова, Якушева и Шадрина, Зимина и Зингера. Ибо в лужниковский дворец спорта добыть билеты, например, на дерби «Спартак» - «Динамо» было просто нереально.

Времена изменились. Попасть на хоккей – не проблема. По всему миру настроили 20-тысячные комфортабельные ледовые храмы, куда прийти всей семьей – одно сплошное удовольствие.

Я понимаю, устроить на футбольном стадионе какое-то знаковое соревнование, билет куда будет таким же космическим дефицитом, как в советские времена. Например, игру «Динамо» - «Вашингтон». Или СКА – «Питтсбург». Но проводить на открытом воздухе отстойную календарную встречу типа «Колорадо» - «Лос-Анджелес»… Без меня!

Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить

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