Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
19 февраля 2020 15:33ХоккейИванов Сергей

Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить

С матчами на открытом воздухе не стоит частить и готовиться к ним нужно максимально тщательно.

Последний матч «Стадионной серии» НХЛ «Колорадо» - «Лос-Анджелес» вызвал шквал критики болельщиков. Кое-кто даже требует вернуть деньги за билеты, настолько ужасной оказалась организация игры 15 февраля в Колорадо-Спрингс на территории военно-воздушной академии США. Из-за режимности объекта возникли жуткие проблемы с логистикой – часовые пробки на въезде и выезде, невозможность вызвать такси, плохое питание. При этом еще с многих мест даже льда видно не было!

А чего шум-гам-то подняли?! Сорок пять тысяч человек в Колорадо пришло? Пришло! Ну да, возникли некоторые сложности в связи с тем, что матч проводили на военном объекте, где действуют строгие меры безопасности. Потому даже в половине двенадцатого ночи на дороге со стадиона было еще полно людей и шли они по проезжей части, ибо тротуары там не предусмотрены, а такси в кампус военно-воздушной академии не пускали. При этом сам путь туда из Денвера занимал более четырех часов вместо обычных 45 минут. В курсе я и что с некоторых мест можно было лишь фигурки игроков увидеть, но ни разу – шайбу, хотя билеты в те сектора стоили 350 долларов.

Все это так. Но разве один прокол – повод отменять «Стадионные серии»? Нет, конечно! По крайней мере пока такие мероприятия собирают по всей Америке забитые до отказа трибуны.

НХЛ просто должна сделать выводы и впредь подобных накладок не допускать. Более того, будь моя воля, я вернул бы деньги возмущающимся фанатам. Повинную голову – не секут, так ведь? А главное – НХЛ этим нетривиальным ходом продемонстрирует, что для боссов лиги превыше всего популяризация ледовой игры, а не липкая, циничная прибыль, когда деньги, изъятые любым путем из карманов болельщиков, не пахнут.

Надо отметить, что весь этот хаос сейчас возник из-за нескольких непредвиденных обстоятельств. Плюс трафик осложнила мерзкая погода. До и после матча случилось несколько серьезных аварий, даже со смертельным исходом, что и вызвало многочисленные заторы.

Замечу, это не премьера для военной академии. 3 марта 2018 года в рамках «Стадионной серии» на Мемориальном стадионе морской пехоты США «Вашингтон» принял «Торонто». Никаких эксцессов не произошло, и все 30 тысяч зрителей остались довольны.

Я согласен с одним – с матчами на открытом воздухе не стоит частить и готовиться к ним нужно максимально тщательно. Это один из способов разбавить рутину регулярного чемпионата. Возможность сотворить яркий эксклюзивный ледовый праздник, участие в котором людям запомнится на всю жизнь. К тому же это помогает захватывать неосвоенные регионы. Глядишь, паренек, случайно попавший с родителями на матч «Стадионной серии» в каком-нибудь отдаленном городке, заинтересуется хоккеем и либо сам начнет играть, либо станет заядлым болельщиком.

Нет причин пойти смотреть хоккей на футбольный стадион. Колонка Виталия Славина

Проигрывающий состав – не меняем. Марафон побегут Миронова, Куклина, Юрлова и Старых После выходного дня чемпионат мира в Антхольце возобновляется женской индивидуальной гонкой 18.02.2020 08:00 Биатлон Тигай Лев
Уроженка Москвы покорила Мельбурн. София Кенин выиграла Australian Open В финале чемпионата Австралии София Кенин победила испанку Гарбину Мугурусу – 4:6, 6:2, 6:2. Но радуются этой победе болельщики из США, а не в России. 01.02.2020 16:45 Теннис Мысин Николай
«Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья
Пустит ли Буянова Даниеляна на ЧМ? Обзор событий недели Нельзя не вернуться к чемпионату Европы в Граце, завершившемуся полным триумфом российских фигуристов. Плюс за океаном в эти дни тоже было кое-что интересное. 27.01.2020 19:15 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Фигурист Самарин выиграл турнир в Таллине Российские фигуристки украсили обложку журнала Tatler Татьяна Волосожар: С появлением дочки почти полностью абстрагировалась от фигурного катания
Сергей Чепиков: У Логинова и Юрловой хорошие шансы на медаль в супермиксте В Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. 18.02.2020 14:00 Биатлон Волохов Юрий
Олег Борисов: Мне уже стыдно за свои поражения Экс-претендент на титул чемпиона ACB Олег Борисовназвал причины поражений Абдулу-Рахману Дудаеву и Франсиско де Лиме, а также оценил перспективы в UFC Петра Яна и Забита Магомедшарипова. 15.02.2020 12:00 ММА Усачев Владислав, Галимзянов Данил
Даниелян едет на ЧМ, Самарин остается дома. Обзор событий недели Объявлен состав сборной России на чемпионат мира, который пройдет в Монреале с 17 по 22 марта. В команду вошли все участники ЧЕ-2020 кроме Александра Самарина. 02.02.2020 15:01 Фигурное катание Тигай Лев
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
«Триумф российских фигуристов в день рождения великого Жука и благодаря ему» Обозреватель «Советского спорта» Сергей Шахрай подвел итоги ЧЕ-2020 по фигурному катанию. 26.01.2020 15:45 Фигурное катание Волохов Юрий
Нас гнобили – но мы побеждали. Итоги небывалого для России зимнего уик-энда  В эти фантастические выходные мы с вами пережили огромное количество спортивных событий – как отрицательных, так и положительных. 17.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
16:28 Футбол Ван Перси выступил против увольнения Сульшера
16:26 Бокс Деонтей Уайлдер: Моя двухлетняя дочь бьет сильнее, чем Фьюри
16:14 ММА Отсидевший боец ММА Новоселов рассказал, как Федор Емельяненко поехал вместо него на ЧМ по самбо
16:12 Футбол Бывший форвард ЦСКА перешел в китайский клуб
15:47 Санный спорт Чемпионат Европы на натурбану в Москве могут отменить
15:43 Футбол Лодыгин провел первую тренировку в «Арсенале»
15:32 Санный спорт Россия может вместо Южной Кореи провести этап КМ по санному спорту
15:31 Биатлон Кристина Резцова: Когда пришла на огневой рубеж, пульс поднялся до 178
15:18 Биатлон Тренер сборной Норвегии по биатлону получил в подарок куртку от российских коллег
15:04 Футбол Министр спорта Матыцин провел встречу с президентом РФС Дюковым
14:56 Хоккей Проворов рассказал, как остановить Овечкина
14:49 Футбол Президент «Урала» Иванов: Для Шатова двери открыты, но мы не можем предложить высокую зарплату
14:39 Футбол Тони Вильена: У «Краснодара» есть возможность выиграть чемпионат
14:35 Биатлон Себастьян Самуэльссон: Слова Логинова похожи на чушь собачью
14:30 Лыжный спорт Тренер сборной Норвегии: Очень жаль, что Большунов упал, но так бывает
14:21 Формула-1 Джовинацци намерен опередить Райкконена
14:19 Футбол Марадона употреблял неизвестное вещество прямо во время матча своей команды (видео)
14:08 Футбол Иракский футболист проведет первую тренировку с «Крыльями Советов»
13:57 Биатлон Зайцева - о выступлении женской сборной России на ЧМ: В команде происходит какая-то ерунда
13:34 Футбол Гомеш готов сыграть с «Арсеналом»
50 тысяч москвичей готовы защищать особняки Большого Палашевского переулка от сноса
«Миллионеры всё не могут договориться»: политологи о ситуации вокруг «Амурстали»
На главного архитектора Кисловодска завели уголовное дело – источник
Правила пользования платежной транспортной системой изменили в Ростове
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Полиция Испании задержала подозреваемых в организации договорных матчей
Колосков: WADA не сможет отстранить Россию от футбольных турниров
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика