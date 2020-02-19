Деньги вернуть, «Стадионные серии» продолжить

Последний матч «Стадионной серии» НХЛ «Колорадо» - «Лос-Анджелес» вызвал шквал критики болельщиков. Кое-кто даже требует вернуть деньги за билеты, настолько ужасной оказалась организация игры 15 февраля в Колорадо-Спрингс на территории военно-воздушной академии США. Из-за режимности объекта возникли жуткие проблемы с логистикой – часовые пробки на въезде и выезде, невозможность вызвать такси, плохое питание. При этом еще с многих мест даже льда видно не было!

А чего шум-гам-то подняли?! Сорок пять тысяч человек в Колорадо пришло? Пришло! Ну да, возникли некоторые сложности в связи с тем, что матч проводили на военном объекте, где действуют строгие меры безопасности. Потому даже в половине двенадцатого ночи на дороге со стадиона было еще полно людей и шли они по проезжей части, ибо тротуары там не предусмотрены, а такси в кампус военно-воздушной академии не пускали. При этом сам путь туда из Денвера занимал более четырех часов вместо обычных 45 минут. В курсе я и что с некоторых мест можно было лишь фигурки игроков увидеть, но ни разу – шайбу, хотя билеты в те сектора стоили 350 долларов.

Все это так. Но разве один прокол – повод отменять «Стадионные серии»? Нет, конечно! По крайней мере пока такие мероприятия собирают по всей Америке забитые до отказа трибуны.

НХЛ просто должна сделать выводы и впредь подобных накладок не допускать. Более того, будь моя воля, я вернул бы деньги возмущающимся фанатам. Повинную голову – не секут, так ведь? А главное – НХЛ этим нетривиальным ходом продемонстрирует, что для боссов лиги превыше всего популяризация ледовой игры, а не липкая, циничная прибыль, когда деньги, изъятые любым путем из карманов болельщиков, не пахнут.

Надо отметить, что весь этот хаос сейчас возник из-за нескольких непредвиденных обстоятельств. Плюс трафик осложнила мерзкая погода. До и после матча случилось несколько серьезных аварий, даже со смертельным исходом, что и вызвало многочисленные заторы.

Замечу, это не премьера для военной академии. 3 марта 2018 года в рамках «Стадионной серии» на Мемориальном стадионе морской пехоты США «Вашингтон» принял «Торонто». Никаких эксцессов не произошло, и все 30 тысяч зрителей остались довольны.

Я согласен с одним – с матчами на открытом воздухе не стоит частить и готовиться к ним нужно максимально тщательно. Это один из способов разбавить рутину регулярного чемпионата. Возможность сотворить яркий эксклюзивный ледовый праздник, участие в котором людям запомнится на всю жизнь. К тому же это помогает захватывать неосвоенные регионы. Глядишь, паренек, случайно попавший с родителями на матч «Стадионной серии» в каком-нибудь отдаленном городке, заинтересуется хоккеем и либо сам начнет играть, либо станет заядлым болельщиком.

Нет причин пойти смотреть хоккей на футбольный стадион. Колонка Виталия Славина