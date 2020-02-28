Овечкин и Ковальчук пали на Куликовом поле

Артемий Панарин не бросает по воротам, но набирает очередные очки, а его команда возвращается с 0:2 и одерживает победу в волшебном для «Рейнджерс» феврале. 11 побед и всего 3 поражения.
После сегодняшнего матча Панарин входит в тройку самых результативных игроков лиги, а по показателю полезности уступает только защитнику «Колорадо» Райану Грейвзу.
Защитник «молний» Михаил Сергачев нанес шесть бросков по воротам - это лучший показатель среди всех игроков этой встречи. Другое дело, что это не спасло хозяев от поражения. Без Стэмкоса и Маруна дела идут так себе.
Никита Кучеров продолжает результативную серию, набирая два очка, и в ближайшем матче может повторить рекорд результативности для европейских игроков в НХЛ - Петер Штясны набирал очки в 19 матчах подряд. Матса Сундина из «Торонто» догнать получится едва ли - у него таких матчей ровно 30 штук.
Если «пантеры» желают попадать в плей-офф, то терять очки именно в этом матче им терять не стоило, но они это сделали, несмотря на то, что вели по ходу встречи со счетом 3:1. Провальная игра для лидеров «Флориды»: Барков, Дадонов и Юбердо погрузились в приличный минус и игру вытащить не сумели, да и Сергей Бобровский не блеснул.
Лидер прерывает скромную, но выразительную серию из двух поражений, подряд по ходу которых «Бостон» пропустил 14 шайб от «Ванкувера» и «Калгари».
Александр Радулов привозит «старз» гроссмейстерские -2, а Денис Гурьянов отмечается заброшенной шайбой и наряду с Брэдом Маршаном становится самым бросающим игроком встречи - у обоих по пять попыток. Голкипер «Далласа» Антон Худобин остался в запасе.
Все кому не лень продолжают оскорблять «Детройт». Даже монстры КХЛ в лице минского и рижского «Динамо» набрали больше очков.
Нападающий «Оттавы» Бобби Райан проводил всего второй матч с ноября и после хет-трика в ворота «Ванкувера» не смог сдержать слёз. Дело в том, что Бобби все это время лечился от алкогольной зависимости, а когда понял, что в одиночку он в этой схватке проигрывает, то дал делу публичный ход. И вот результат. Так держать!
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты и отметился голевой передачей.
Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отличился впервые с начала чемпионата – в последний раз он забивал буквально на днях, а именно 4 октября 2019 года. Это всего 8 шайба защитника за последние 5 сезонов в НХЛ. Зато победная!
Илья Ковальчук за новый клуб очков пока не набирает и стабильно получает минусовой показатель полезности, а голкипер «кэпс» Илья Самсонов не может выиграть уже четвертую игру подряд.
Сумасшедшая концовка в битве за wild card Западной конференции. «Нэшвилл» умудрился не только пропустить на последней минуте третьего периода, но ровно с сиреной Микаэль Гранлунд занес шайбу в цель, а в овертайме он же кистевым броском просквозил Дэвида Риттиха и дал понять всем, что «Предаторз» достойны быть в wild card хотя бы из-за цвета своей формы. Впрочем, желающих попасть туда предостаточно – основное варево еще впереди.
Голкипер гостей Семен Варламов впервые с 13 февраля остался в запасе.
Из подвала пахнуло сыростью. «Дьяволы» не смогли продолжить свое победное шествие, и на четвертой встрече ему пришел конец. Несмотря на то, что благодаря точным броскам Трэвиса Зэйджака и Никиты Гусева гости вели в счете. Российский нападающий забрасывает 12 шайбу в сезоне и набирает 40 очков по системе «гол плюс пас».