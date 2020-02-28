Овечкин и Ковальчук пали на Куликовом поле

«Монреаль» - «Рейнджерс» 2:5

Артемий Панарин не бросает по воротам, но набирает очередные очки, а его команда возвращается с 0:2 и одерживает победу в волшебном для «Рейнджерс» феврале. 11 побед и всего 3 поражения.

После сегодняшнего матча Панарин входит в тройку самых результативных игроков лиги, а по показателю полезности уступает только защитнику «Колорадо» Райану Грейвзу.

«Тампа Бэй» - «Чикаго» 2:5

Защитник «молний» Михаил Сергачев нанес шесть бросков по воротам - это лучший показатель среди всех игроков этой встречи. Другое дело, что это не спасло хозяев от поражения. Без Стэмкоса и Маруна дела идут так себе.

Никита Кучеров продолжает результативную серию, набирая два очка, и в ближайшем матче может повторить рекорд результативности для европейских игроков в НХЛ - Петер Штясны набирал очки в 19 матчах подряд. Матса Сундина из «Торонто» догнать получится едва ли - у него таких матчей ровно 30 штук.

«Флорида» - «Торонто» 3:5

Если «пантеры» желают попадать в плей-офф, то терять очки именно в этом матче им терять не стоило, но они это сделали, несмотря на то, что вели по ходу встречи со счетом 3:1. Провальная игра для лидеров «Флориды»: Барков, Дадонов и Юбердо погрузились в приличный минус и игру вытащить не сумели, да и Сергей Бобровский не блеснул.

«Бостон» - «Даллас» 4:3

Лидер прерывает скромную, но выразительную серию из двух поражений, подряд по ходу которых «Бостон» пропустил 14 шайб от «Ванкувера» и «Калгари».

Александр Радулов привозит «старз» гроссмейстерские -2, а Денис Гурьянов отмечается заброшенной шайбой и наряду с Брэдом Маршаном становится самым бросающим игроком встречи - у обоих по пять попыток. Голкипер «Далласа» Антон Худобин остался в запасе.

«Детройт» - «Миннесота» 1:7

Все кому не лень продолжают оскорблять «Детройт». Даже монстры КХЛ в лице минского и рижского «Динамо» набрали больше очков.

«Оттава» - «Ванкувер» 5:2

Нападающий «Оттавы» Бобби Райан проводил всего второй матч с ноября и после хет-трика в ворота «Ванкувера» не смог сдержать слёз. Дело в том, что Бобби все это время лечился от алкогольной зависимости, а когда понял, что в одиночку он в этой схватке проигрывает, то дал делу публичный ход. И вот результат. Так держать!

Защитник «Оттавы» Никита Зайцев провел на льду 23 минуты и отметился голевой передачей.

«Виннипег» - «Вашингтон» 3:0

Защитник «Джетс» Дмитрий Куликов отличился впервые с начала чемпионата – в последний раз он забивал буквально на днях, а именно 4 октября 2019 года. Это всего 8 шайба защитника за последние 5 сезонов в НХЛ. Зато победная!

Илья Ковальчук за новый клуб очков пока не набирает и стабильно получает минусовой показатель полезности, а голкипер «кэпс» Илья Самсонов не может выиграть уже четвертую игру подряд.

«Нэшвилл» - «Калгари» 4:3 ОТ

Сумасшедшая концовка в битве за wild card Западной конференции. «Нэшвилл» умудрился не только пропустить на последней минуте третьего периода, но ровно с сиреной Микаэль Гранлунд занес шайбу в цель, а в овертайме он же кистевым броском просквозил Дэвида Риттиха и дал понять всем, что «Предаторз» достойны быть в wild card хотя бы из-за цвета своей формы. Впрочем, желающих попасть туда предостаточно – основное варево еще впереди.

«Сент-Луис» - «Айлендерс» 3:2 ОТ

Голкипер гостей Семен Варламов впервые с 13 февраля остался в запасе.

«Сан-Хосе» - «Нью-Джерси» 3:2 ОТ

Из подвала пахнуло сыростью. «Дьяволы» не смогли продолжить свое победное шествие, и на четвертой встрече ему пришел конец. Несмотря на то, что благодаря точным броскам Трэвиса Зэйджака и Никиты Гусева гости вели в счете. Российский нападающий забрасывает 12 шайбу в сезоне и набирает 40 очков по системе «гол плюс пас».