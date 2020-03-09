Кросби - черная метка для Малкина. «Пингвинз» деградируют с каждым туром

А некоторые именитые бригады, типа «Питтсбурга», внезапно тормознули. «Пингвинз» в течение двух дней 7 и 8 марта умудрились на своем льду крупно влететь «Вашингтону» (2:5) и «Каролине» (2:6).

Евгений Малкин хотя и забросил в обеих встречах по шайбе и в 11-й раз в карьере набрал 70+ очков, спикировал в отрицательную полезность – соответственно «минус 3» и «минус 2». Туда же скатился и Сидни Кросби – по «минус 1» при одном забитом голе. Всего «Питтсбург» потерпел уже восьмое поражение в последних 10 турах. Что самое прискорбное для его поклонников – «Пингвинз» деградируют с каждым туром.

«КОГДА НЕ БЫЛО СИДА, Я ИГРАЛ ЛУЧШЕ»

Хотя набранные 84 очка позволяют «пингвинам» пока не беспокоиться о кубковой путевке, Малкин понимает, что в плей-офф в таком состоянии ловить нечего, а потому высказался предельно откровенно:

- Мы действовали лучше, когда пять-шесть ребят выбывали из-за травм. Сейчас сложно понять, почему так происходит. Когда не было Сида, я играл лучше. Он вернулся, я стал играть хуже. Что ж, будем над этим работать. Вообще мы пытались что с «Вашингтоном», что с «Каролиной» играть, не прикладывая максимальных усилий, но это не наш хоккей. Во втором и третьем периодах матча с «Кэпиталз» добавили, создавали моменты, но в первом - спали. Думали, что играем дома, а значит, все будет легко. Но это не так.

Джино поддержал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан:

- Ответы нужно искать внутри раздевалки. Нам просто нужно правильно относиться к делу. Тогда сумеем выбраться из этого кошмара. Надо полагаться друг на друга. Верить друг в друга. Все сводится к отношению и уровню энтузиазма.

Показательно, что примерно такой же спич выдал после жестокой оплеухи в «Медисон Сквер Гарден» от вроде ни на что не претендующего «Нью-Джерси» (4:6) главком «Рейнджерс» Дэвид Куинн:

- К сожалению, на сей раз мы выступили вот так (0:4 во втором периоде. – Прим. ред.). В принципе здесь даже обсуждать нечего. Вы сами все видели. Гости были лучше нас в каждом компоненте. В этом виде спорта очень важно хотеть победить. Желание — важнейшее отличие хоккея. Мы столкнулись с командой, которая стремилась к успеху гораздо настойчивее нас.

Шестеркин? Может быть, он немного засиделся в запасе. Но в целом Игорь был наименьшей проблемой в этом матче. Просто никто из наших полевых игроков не показал свой уровень.

«ТЯЖЕЛО ВЕРНУТЬСЯ ПОСЛЕ АВАРИИ»

Действительно, мы все сами видели. После выдающейся виктории в пятницу над «Вашингтоном» - 6:5 в овертайме, когда Мика Зибанежад сотворил пента-трик, а владелец «рейнджеров» впервые в сезоне спустился в раздевалку, чтобы лично поздравить шведа с историческим достижением, «синие рубашки» на поединок против «Девилз» вышли эмоционально абсолютно выхолощенными. По уже стартовым минутам по каждому движению хозяев было видно, что соперника они не в грош ни ставят. Тем более что игра с самого начала давалась легко. 1:0 на 6-й минуте, 2:1 – на 8-й. Когда же во второй трети «дьяволы» дважды стрельнули дуплетом – между вторым и третьим голом 52 секунды, между четвертым и пятым – 25, нью-йоркцы не смогли переломить себя и вернуться в борьбу.

К кому тут вопросы, если не к главному тренеру?

Равно как лично я совершенно не понял, зачем Куинн бросил в топку явно неготового Шестеркина. Ведь Игорь после аварии 24 февраля, в которой, как сообщала пресс-служба клуба, сломал ребро, лишь за два дня до визита «Нью-Джерси» приступил к полноценным ледовым тренировкам. Россиянину, чтобы вернуть былые кондиции, требовалась мини-предсезонка – чудес-то не бывает. Разве в нормальной форме москвич запустил бы такую бабочку, как от Палмиери почти с нулевого угла при счете 1:0? Да никогда!

- Я чувствовал себя хорошо. Просто тяжело было вернуться в игру после перерыва из аварии, - констатировал после фиаско Шестеркин.

Именно! Тем более когда партнеры совсем не помогают. И когда в обойме прокачанный Георгиев и заслуженный ветеран Лундквист. Почему было кого-то из них не поставить в ворота с начала, а потом, уже по ходу матча, подпустить Шестеркина?

Мистер Куинн, опять к вам вопросы.

Питтсбург – Каролина – 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)