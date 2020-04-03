Пес Панарина может сам зарабатывать деньги. Четвероногие друзья хоккеистов

Как оказалось, большинство хоккеистов предпочитают заводить собак. Давайте познакомимся с четвероногими друзьями звезд льда.

Наверное, самый известный из них – это пес Артемия Панарина и Алисы Знарок, джек-рассел-терьер по кличке Рыжий. Вообще, хозяйка Рыжего – Алиса. Но любимое животное девушки быстро подружилось с ее бойфрендом. Рыжий тренируется, спит, играет вместе с Артемием. А при переходе хоккеиста в «Нью-Йорк Рейнджерс» псу даже подарили личное джерси. Сейчас Рыжий – не только любимец дома, но и имеет внушительную армию поклонников. У собачки есть свой аккаунт в Инстаграм, который насчитывает 28,5 тысячи подписчиков. Рыжий вполне может начать зарабатывать на своей странице рекламой!

Черный лабрадор капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не имеет личной страницы в сети, но тоже часто мелькает в «сториз» своих хозяев. Недавно отец и сын Овечкины проверяли вратарские способности своего четвероногого друга Блейка

Подружившись с семьей Панарина, защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков и его супруга Анастасия тоже решили завести себе собаку. Выбор остановили на породе Кавалер Кинг Чарльз Спаниель.

И еще одну пару «пленил» Рыжий – вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин и его девушка Анна стали обладателями милого пса редкой в России породы Голдендудль. Это гибрид золотистого ретривера и пуделя. Зовут его Симба, и он отлично ладит с Рыжим, когда приезжает в гости.

Одни из самых известных собак КХЛ – питомцы защитника «Салавата Юлаева» Михаила Пашнина. У него йоркширский терьер Боня и белая хаски Йока. Последняя, кстати, часто собирает под своими фотографиями много комментариев от хоккеистов. Особенно симпатизирует Йоке Кирилл Капризов

У вратаря ЦСКА Ильи Сорокина стаффордширский бультерьер Халк. Он тоже периодически мелькает в ленте Инстаграм у своего владельца. Часто Халк запечатлен после купания – видимо любит водные процедуры

У нападающего «Северстали» Даниила Вовченко и его супруги Екатерины сразу две собаки. Правда, маленького размера. Чихуахуа Моника и Жужа любят подурачится друг с другом. Иногда в «сториз» хоккеиста даже можно сделать ставку на «победу» одной из них!

Форвард СКА Александр Барабанов тоже обладатель собаки некрупной породы. Белоснежный Бим составлял компанию хоккеисту, когда тот восстанавливался после травмы, и развлекает его в самоизоляции.