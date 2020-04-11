Горе-эксперты НХЛ левым рейтингом центров лиги расписались в своей полной некомпетентности

В нормальных странах и организациях приоритет по определению всегда своему производителю. Но доводить ситуацию до абсурда на грани маразма, себя не уважать. Я об опубликованном вчера рейтинге топ-16 центрфорвардов с 1967 года по оценкам 14 ведущих колумнистов НХЛ.
Когда нет оперативки, ничего не остается, как копаться в истории. Крепостные НХЛ в очередной раз в нее вляпались, продемонстрировав всему миру – на ваш выбор! - профнепригодность, зашоренность, предвзятость.
Без смеха вкупе с брезгливостью на это творение запредельных дилетантов и не взглянешь.
Каждый пескарь пера называл свой вариант 16 сильнейших центров с момента расширения НХЛ в 1967 году.
Кстати, сама временная отсечка – совершенно идиотская. Кто ее только придумал?! При чем здесь сезон, когда НХЛ расширилась с шести до 12 клубов? Ведь ничего в принципе не изменилось – лига попросту разжижила свой уровень.
В НХЛ были поворотные даты, но заказчикам списка слегка напрячь мозг и поставить всех в равные условия, видимо, недосуг.
Вот несколько годов навскидку, когда жизнь в НХЛ действительно преобразовывалась кардинальным образом.
1972 год. Рождение ВХА, куда переманили кучу звезд НХЛ во главе с Халлом, Трамбле, Чиверсом…
1979 год. Упразднение ВХА с включением четырех ее команд в НХЛ.
Середина 1980-х. Возрастающая роль в НХЛ шведов, финнов, американцев, перебежчиков из Чехословакии.
1989 год. Начало российской экспансии.
1992 год. НХЛ окончательно становится планетарной лигой, сконцентрировав у себя всех сильнейших хоккеистов мира. Если и определять истинный рейтинг, то отсчет следует вести именно с этого сезона.
Так вот, за первое место игрок получал 16 очков, за второе – 15… за 16-е – одно очко.
Всего в списке 13 канадцев, швед Форсберг (11-я позиция), американец Лафонтен (13-я) и наш Малкин (14-я). Забавно при этом, что Евгений, набравший у энхаэловских горе-экспертов 23 очка, не попал в топ-100 игроков НХЛ, которых лига назвала три года назад, празднуя столетие организации.
Североамериканские выборщики соизволили наградить вниманием еще двух россиян – самых что ни на есть великих! – Федорова (9 очков) и Дацюка (8).
Кого же из 14 журналистов можно заподозрить хотя бы в толике профессионализма и объективности:
BRIAN COMPTON – Федоров (15-е место);
TOM GULITTI – Федоров (10-е), Малкин (12-е);
ADAM KIMELMAN – Дацюк (15-е);
SHAWN P. ROARKE – Малкин (6-е), Дацюк (11-е);
DAN ROSEN – Малкин (11-е);
MIKE ZEISBERGER – Малкин (16-е).
Ужас, ужас, ужас! Только шестеро из 14 эрзац-знатоков вспомнили о наших глыбах. Лишь благодаря некоему Шону Рурку, щедро выписавшему Малычу аж 11 очков, Джино вклинился в чудо-список. Ибо замкнул его Эрик Линдрос с 21 баллом.
Свою. версию передовых центров НХЛ я представлю как-нибудь позже, а сейчас быстренько пробежимся по представленному варианту.
Но сперва о критериях отбора. Иначе говоря, о правилах игры, дабы избежать махновщины.
1. Все должны быть в равных условиях, а потому в топе не могут быть персоны, звездившие в 70-80-х годах, когда НХЛ была сугубо местечковой лигой. Исключение – ярко проявившие себя в международных турнирах вроде Фила Эспозито.
2. Если игрок не брал Кубок Стэнли, он всегда неполноценен и не заслуживает нашего внимания.
3. Доминирующая роль в команде. Другими словами, без него клуб не взял бы Кубок Стэнли.
Сразу выкидываем из сонма небожителей тех, кто не знает вкуса шампанского из серебряной чаши, а именно:
- Марселя Дионна – 9-е место, 98 очков;
- Пэта Лафонтена – 13-е место, 30 очков;
- Жильбера Перро – 15-е место, 22 очка;
- Эрика Линдроса – 16-е место, 21 очко.
По первому пункту не проходят:
- Уэйн Гретцки – 1-е место, 224 очка; стыдобища – все до одного (!) поставили самого переоцененного хоккеиста в истории на первое место;
- Брайан Тротье – 8-е место, 123 очка; он был всего лишь винтиком в квинтете с Майком Босси и Дени Потвеном, когда «Айлендерс» узурпировали в начале 80-х Кубок Стэнли на четыре сезона;
- Бобби Кларк – 12-е место, 47 очков; здесь и комментировать нечего – костолом из банды дровосеков, не умевший кататься на коньках.
Ну и герои на бумаге - добротные, честные трудяги, но не более:
- Стив Айзерман – 5-е место, 144 очка; всем очевидно – без русской диаспоры птенцов Виктора Тихонова так и остался бы первым парнем на деревне;
- Рон Френсис – 10-е место, 78 очков; два его Кубка Стэнли в « Питтсбурге» - заслуга исключительно Ягра и Лемье.
ИТОГО
Из 16 лауреатов девятерым, как вы все видите, делать в топе просто нечего!
Кто же вошел в него по праву:
- Марио Лемье – 2-е место, 209 очков;
- Марк Мессье – 3-е место, 177 очков;
- Сидни Кросби – 4-е место, 174 очка;
- Фил Эспозито – 6-е место, 141 очко;
- Джо Сакик – 7-е место, 130 очков;
- Петер Форсберг – 11-е место, 63 очка;
- Евгений Малкин – 14-е место, 23 очка.
Обязательно должны быть в топ-16 Федоров, Дацюк, Ларионов, которого неандертальцы пера вообще прокатили. Насчет других типа Майка Модано и Патриса Бержерона - надо подумать.
Но не сомневайтесь: наш альтернативный рейтинг центральных нападающих НХЛ будет максимально объективным и обоснованным.