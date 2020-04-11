Горе-эксперты НХЛ левым рейтингом центров лиги расписались в своей полной некомпетентности

В нормальных странах и организациях приоритет по определению всегда своему производителю. Но доводить ситуацию до абсурда на грани маразма, себя не уважать. Я об опубликованном вчера рейтинге топ-16 центрфорвардов с 1967 года по оценкам 14 ведущих колумнистов НХЛ.

Когда нет оперативки, ничего не остается, как копаться в истории. Крепостные НХЛ в очередной раз в нее вляпались, продемонстрировав всему миру – на ваш выбор! - профнепригодность, зашоренность, предвзятость.

Без смеха вкупе с брезгливостью на это творение запредельных дилетантов и не взглянешь.

Каждый пескарь пера называл свой вариант 16 сильнейших центров с момента расширения НХЛ в 1967 году.

Кстати, сама временная отсечка – совершенно идиотская. Кто ее только придумал?! При чем здесь сезон, когда НХЛ расширилась с шести до 12 клубов? Ведь ничего в принципе не изменилось – лига попросту разжижила свой уровень.

В НХЛ были поворотные даты, но заказчикам списка слегка напрячь мозг и поставить всех в равные условия, видимо, недосуг.

Вот несколько годов навскидку, когда жизнь в НХЛ действительно преобразовывалась кардинальным образом.

1972 год. Рождение ВХА, куда переманили кучу звезд НХЛ во главе с Халлом, Трамбле, Чиверсом…

1979 год. Упразднение ВХА с включением четырех ее команд в НХЛ.

Середина 1980-х. Возрастающая роль в НХЛ шведов, финнов, американцев, перебежчиков из Чехословакии.

1989 год. Начало российской экспансии.

1992 год. НХЛ окончательно становится планетарной лигой, сконцентрировав у себя всех сильнейших хоккеистов мира. Если и определять истинный рейтинг, то отсчет следует вести именно с этого сезона.

Так вот, за первое место игрок получал 16 очков, за второе – 15… за 16-е – одно очко.

Всего в списке 13 канадцев, швед Форсберг (11-я позиция), американец Лафонтен (13-я) и наш Малкин (14-я). Забавно при этом, что Евгений, набравший у энхаэловских горе-экспертов 23 очка, не попал в топ-100 игроков НХЛ, которых лига назвала три года назад, празднуя столетие организации.

Североамериканские выборщики соизволили наградить вниманием еще двух россиян – самых что ни на есть великих! – Федорова (9 очков) и Дацюка (8).

Кого же из 14 журналистов можно заподозрить хотя бы в толике профессионализма и объективности:

BRIAN COMPTON – Федоров (15-е место);

TOM GULITTI – Федоров (10-е), Малкин (12-е);

ADAM KIMELMAN – Дацюк (15-е);

SHAWN P. ROARKE – Малкин (6-е), Дацюк (11-е);

DAN ROSEN – Малкин (11-е);

MIKE ZEISBERGER – Малкин (16-е).

Ужас, ужас, ужас! Только шестеро из 14 эрзац-знатоков вспомнили о наших глыбах. Лишь благодаря некоему Шону Рурку, щедро выписавшему Малычу аж 11 очков, Джино вклинился в чудо-список. Ибо замкнул его Эрик Линдрос с 21 баллом.

Свою. версию передовых центров НХЛ я представлю как-нибудь позже, а сейчас быстренько пробежимся по представленному варианту.

Но сперва о критериях отбора. Иначе говоря, о правилах игры, дабы избежать махновщины.

1. Все должны быть в равных условиях, а потому в топе не могут быть персоны, звездившие в 70-80-х годах, когда НХЛ была сугубо местечковой лигой. Исключение – ярко проявившие себя в международных турнирах вроде Фила Эспозито.

2. Если игрок не брал Кубок Стэнли, он всегда неполноценен и не заслуживает нашего внимания.

3. Доминирующая роль в команде. Другими словами, без него клуб не взял бы Кубок Стэнли.

Сразу выкидываем из сонма небожителей тех, кто не знает вкуса шампанского из серебряной чаши, а именно:

- Марселя Дионна – 9-е место, 98 очков;

- Пэта Лафонтена – 13-е место, 30 очков;

- Жильбера Перро – 15-е место, 22 очка;

- Эрика Линдроса – 16-е место, 21 очко.

По первому пункту не проходят:

- Уэйн Гретцки – 1-е место, 224 очка; стыдобища – все до одного (!) поставили самого переоцененного хоккеиста в истории на первое место;

- Брайан Тротье – 8-е место, 123 очка; он был всего лишь винтиком в квинтете с Майком Босси и Дени Потвеном, когда «Айлендерс» узурпировали в начале 80-х Кубок Стэнли на четыре сезона;

- Бобби Кларк – 12-е место, 47 очков; здесь и комментировать нечего – костолом из банды дровосеков, не умевший кататься на коньках.

Ну и герои на бумаге - добротные, честные трудяги, но не более:

- Стив Айзерман – 5-е место, 144 очка; всем очевидно – без русской диаспоры птенцов Виктора Тихонова так и остался бы первым парнем на деревне;

- Рон Френсис – 10-е место, 78 очков; два его Кубка Стэнли в « Питтсбурге» - заслуга исключительно Ягра и Лемье.

ИТОГО

Из 16 лауреатов девятерым, как вы все видите, делать в топе просто нечего!

Кто же вошел в него по праву:

- Марио Лемье – 2-е место, 209 очков;

- Марк Мессье – 3-е место, 177 очков;

- Сидни Кросби – 4-е место, 174 очка;

- Фил Эспозито – 6-е место, 141 очко;

- Джо Сакик – 7-е место, 130 очков;

- Петер Форсберг – 11-е место, 63 очка;

- Евгений Малкин – 14-е место, 23 очка.

Обязательно должны быть в топ-16 Федоров, Дацюк, Ларионов, которого неандертальцы пера вообще прокатили. Насчет других типа Майка Модано и Патриса Бержерона - надо подумать.

Но не сомневайтесь: наш альтернативный рейтинг центральных нападающих НХЛ будет максимально объективным и обоснованным.