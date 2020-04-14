Матчи, которые хочется пересмотреть. Пока сидим дома. Часть II

Сегодня – вторая половина списка.

Надо признать, после стартовой игры Россия – Норвегия на ЧМ-2019 «Матч ТВ» показал огненную сшибку наших и шведов в Братиславе-2019, которая вошла в наш список самых-самых.

8. Финал ЧМ-2008 в Квебеке с Алексеем Терещенко/Сергеем Федоровым. Россия – Канада – 5:4ОТ

Этот матч в рейтинге современных болельщиков стопудово займет верхнюю строчку. Потому что сборная России покончила с беспобедной стагнацией (15 лет!). Героями финала признано считать авторов дубля Ковальчука (его золотой гол мы не будет забыт никогда) и Семина, а также вратаря Набокова – за то, что не рассыпался при счете 1:3 и 2:4. Но есть и теневой герой – это центрфорвард Терещенко. Именно его третья шайба качнула весы, и начался знаменитый камбэк.

9. Финал ЧМ-2009 в Берне с Олегом Сапрыкиным. Россия – Канада – 2:1

Наши заканчивали чемпионат с недокомплектом – нападающих не хватало на четыре полные тройки. Канадцы открыли счет, но Сапрыкин и Радулов ответили двумя шайбами, а вратарь Брызгалов стоял стеной. Сапрыкин забил в чисто канадском стиле – с пятачка, что взбесило родоначальников хоккея, а Радулов порадовал шедевром – сольным проходом и мхатовской паузой. В концовке Терещенко выиграл важное вбрасывание у Спеццы, наступив на шайбу.

10. Финал ЧМ-2012 с Сергеем Широковым/Алексеем Терещенко. Россия – Словакия – 6:2

Как и в финале Квебека-2008, дубль сделал Семин. Но золотой гол на счету Терещенко, которому ассистировали Широков и Жердев. Точку поставил абсолютно лучший игрок турнира Малкин. Сборная России прошла турнирную дистанцию, не потеряв ни одного очка. На подобное была способна только сборная СССР.

11. Финал ЧМ-2014 с Сергеем Широковым. Россия – Финляндия – 5:2

В минском финале игру сборной вел Харийс Витолиньш. А дисквалифицированный Олег Знарок смотрел матч из ложи ФХР в компании главы федерации хоккея Владислава Третьяка. На 27-й минуте финны вышли вперед 2:1, но наш капитан Овечкин, вышедший с защитным щитком на колене, сравнял счет, Малкин забил победную шайбу, а четвертый гол ветерана Зарипова босс сборной Сафронов сравнил с суперударом голландца ван Бастена в финале Евро-1988. Точку поставил лучший нападающий и бомбардир турнира Тихонов.

12. Полуфинал ЧМ-2015 с Андреем Мироновым. Россия – США – 4:0

Героем номер один этого матча в Праге считается вратарь Бобровский, два периода державший нас в игре. Американцы создавали голевые моменты в изобилии, но забить не смогли. Именно Бобровский на 48-й минуте начал комбинацию, которую завершил фирменным кистевым броском Мозякин – герой номер два. После забили подъехавший к полуфиналу Овечкин, Шипачев и Малкин. Для дебютанта сборной защитника Миронова эта медаль (серебряная) стала первой в коллекции международных наград.

13. Матч за бронзу на ЧМ-2016 с Иваном Телегиным. Россия – США – 7:2

После осечки в полуфинале с финнами (1:3) наши выместили злость на американцах. Две шайбы забросил Мозякин, который не мог тренироваться из-за болей в спине. Оба раза ему ассистировал капитан команды Дацюк. А победный гол на счету Телегина, которого вывели на бросок по пустым воротам эти два волшебника. После финальной сирены у бронзы выявилось немало отцов – медали получили вышедший на лед VIPы. К слову, недавно «Матч ТВ» показал этот утешительный московский финал.

14. Финал Олимпиады-2018 с Кириллом Капризовым. Россия – Германия – 4:3ОТ

Золотой гол Капризова помнят все. Но мы бы выделили спасительную шайбу Гусева, заброшенную в меньшинстве. Такие забивают раз в сто лет. Героем финала мог стать наш капитан Ковальчук, если бы в овертайме увенчал сольный проход голом. Капитан сборной Дацюк открыл для себя дверь в «Тройной золотой клуб». «Красная машина» новой сборки решила главную задачу цикла.

15. Матч с «Тре Крунур» на ЧМ-2019 с Михаилом Григоренко. Россия – Швеция – 7:4

Шесть безответных голов во втором периоде – парад российской атаки выдался нарядным. Уступая 0:1, наши буквально деклассировали классного вратаря Маркстрема, прорвавшегося на первые роли в «Ванкувере». Его даже забыли отправить на лавку, дали вкусить «прелести» «расстрела» по полной программе. Забил даже Овечкин. Капризов отправил шайбу в сетку после вбрасывания. Кузнецов, сработавший на точке, указал ему, куда встать. Но ассистентского балла не получил. Точнее – его лишили передачи. Оказалось, шайба пришла к Капризову от черенка шведской клюшки. Победный гол забил Григоренко, выходивший в тройке с Малкиным и Дадоновым. Третий период наши проиграли 1:3.