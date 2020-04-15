С «шутами» будут шутки плохи, «Динамо» станет новым грандом. Оцениваем команды Запада - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 апреля 2020 16:00ХоккейКузнецов Дмитрий

С «шутами» будут шутки плохи, «Динамо» станет новым грандом. Оцениваем команды Запада

Мы продолжаем оценивать кадровые изменения клубов КХЛ. Сегодня речь о середняках, готовых замахнуться на лидерство, – «Йокерите» и московском «Динамо».

«ЙОКЕРИТ»: КОРОНАВИРУС НЕ ЗАМЕТИТ

МИНУСЫ

Клуб покинул 30-летний нападающий Стив Мозес, который продолжит карьеру в «Рапперсвилле». Соглашение с швейцарской командой рассчитано на два сезона.

Мозес защищал цвета «Йокерита» на протяжении последних двух с половиной сезонов. В минувшем регулярном чемпионате забросил семь шайб и сделал десять передач в 43 матчах. В плей-офф Стив провел два матча в серии с «Локомотивом», в которых отметился одним голевым пасом.

В КХЛ Мозес также выступал в СКА и в 2017 году завоевал с командой Кубок Гагарина. В общей сложности за карьеру в лиге американский форвард сыграл 260 матчей, набрав 165 (85+80) очков при показателе полезности «+22» и 59 минутах штрафного времени.

Легионер Мозес сильный, что и говорить. Однако главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки, отдав должное мастерству хоккеиста, объяснил причину его ухода: «Стиви – хороший нападающий, но ему нужно много играть в большинстве, он умеет бросать. А в этом сезоне у нас было достаточно игроков такого плана».

Стан «джокеров» покинет также известный голкипер Антти Ниеми, который до перехода в КХЛ долгое время играл в НХЛ. В сезоне-2009/10 Ниеми выиграл Кубок Стэнли в составе «Чикаго».

Итого: по 10-балльной системе оценки потерь ставим финнам «минус 2». Для сравнения у ЦСКА было «минус 8». «Йокерит» сохранил костяк. Клуб не зависит от государственных денег и поддержки российских компаний. Однако в наше коронавирусное время совершенно невозможно прогнозировать, как отразится на участии в КХЛ заграничная прописка «шутов». Ведь именно «Йокерит» первым снялся с плей-офф КХЛ, по сути, остановив розыгрыш Кубка Гагарина своим отказом.

ПЛЮСЫ

Пополнений в рядах третьей команды Запада по итогам регулярки-2019/20 пока также немного. На замену Ниеми призван 31-летний голкипер Андерс Линдбак из нижегородского «Торпедо». В прошедшем чемпионате швед провел 36 матчей, одержал 17 побед, из которых две на ноль. В плей-офф Линдбек сыграл всего один матч, проиграв конкуренцию Тихомирову.

Также из «Торпедо» перейдет в «Йокерит» нападающий Джордан Шредер. 29-летний американец в регулярном чемпионате отыграл 60 матчей, записав в актив 41 (19+22) балл при показателе полезности «–3» и 18 минутах штрафа. В четырех матчах Кубка Гагарина забил один гол.

Состав «Йокерита» может пополнить и 26-летний защитник Юнатан Пудас из «Шеллефтео». В прошедшем сезоне он провел 52 матча и набрал 36 (13+23) очков.

Произошли перестановки в тренерском штабе клуба из Хельсинки. В число ассистентов Марьямяки вошли Пекка Кангасалуста и Ари-Пекка Паюлуома. Остались Тони Вирта, Томи Мяки, Херо Мали и Маркус Кеттеррер (тренер вратарей).

Выводы. «Йокерит» будет одним из наименее пострадавших клубов в результате пандемии. Платежка финнов в сезоне-2019/20 не дотягивала до 800 миллионов рублей. Так что из-за введения в лиге потолка в 900 млн клуб никак не пострадает. Кадровые потери команды небольшие, громких приобретений также ждать не стоит. В прошедшем сезоне «джокеры» были грозной силой и на удивление легко прошли в плей-офф «Локомотив». И наверняка станут одним из лидеров Запада.

«ДИНАМО»: БИТВА ЗА СУПЕРТРОЙКУ

МИНУСЫ

Бело-голубые немного вылезали с платежной ведомостью за отметку 900 миллионов рублей в сезоне-2019/20. С нового чемпионата, как известно, это величина потолка зарплат. Москвичи вполне могут уложиться в эту сумму, не понеся серьезные кадровые потери.

Главная головная боль Владимира Крикунова (он должен подписать контракт до 30 апреля) на сегодня – сохранение в составе Дмитрия Яшкина, лучшего игрока команды в прошедшем чемпионате. Пока все идет к тому, что русский чех подпишет с клубом новый контракт. По некоторым данным, речь идет о сумме в 95 миллионов в год, но окончательно вопрос еще не улажен.

Учитывая, что больше 100 получает капитан команды Вадим Шипачев, могут возникнуть проблемы с новым соглашением для Андре Петерссона, еще одного форварда ведущего звена. Шведу все понравилось в «Динамо», он хорошо прижился в Москве, выступал в лучшей тройке КХЛ и хочет остаться. Однако непонятно пока, хватит ли у бело-голубых средств на то, чтобы договориться с легионером и в то же время не вылезти за потолок. Как ни крути, но супертройка съедает треть платежки клуба.

Петерссон – неограниченно свободный агент. С учетом того, что он провел хороший сезон, швед, конечно, будет востребован в лиге.

«Динамо» не планирует продлевать контракты с целой группой хоккеистов. В нее входят защитник Кирилл Лямин, форварды Максим Афиногенов, Игорь Полыгалов, Микс Индрашис и Даниил Апальков. Все они 1 мая также станут неограниченно свободными агентами.

40-летний ветеран Афиногенов не хочет прощаться с большим хоккеем, но время неумолимо. В «Динамо», которое ставит высокие цели, ему уже тяжело выдерживать конкуренцию.

Также готов остаться и 29-летний Индрашис, но решение по нему не принято. Выбирать здесь будет клуб, а не игрок.

Итого: если Яшкин и Петерссон остаются, «Динамо» по потерям будет одним из лидеров КХЛ. Максимум «минус 2» по кадровым «убыткам».

ПЛЮСЫ

О приобретениях мы уже частично сказали, так как главная для «Динамо» селекционная задача – не потерять ведущую тройку.

Столичный клуб продлит контракты с форвардами Андреем Алексеевым и Даниилом Тарасовым, защитником Михаилом Григорьевым. Алексеев и Григорьев подпишут соглашения на один сезон, Тарасов – на два. Планирует переподписать «Динамо» и защитника Михала Чайковски. Останется в рядах клуба и его живая легенда вратарь Александр Еременко.

Не исключено возвращение из СКА Дмитрия Кагарлицкого, с которым армейцы намерены расстаться. Заинтересованы москвичи и еще в одном форварде клуба из Санкт-Петербурга Йори Лехтеря. Крикунов в этом случае может образовать ударную финскую связку во втором звене с Теему Пулккиненом.

Выводы: «Динамо» было четвертым по итогам «регулярки» на Западе, но мощно накатило на финиш и солидно выглядело в плей-офф. На фоне армейских потерь (особенно в ЦСКА) бело-голубые выглядят фаворитами предстоящего сезона. Хотя пока, конечно, это далекие прогнозы. Главный игрок в эти дни – коронавирус.

P.S. Во вторник «Советский спорт» начал рассказ о кадровых изменениях в клубах КХЛ, где шла речь о лидерах Западной конференции ЦСКА и СКА. В следующей публикации пойдет речь о «Спартаке» и «Локомотиве».

ФОТО ХК «Динамо

Александр Шлеменко: Хабиб потерял больше, чем Фергюсон Российский боец MMA Александр Шлеменко рассказал об отношении к Александру Емельяненко, с которым недавно конфликтовал через медиа, и про отмену боя Хабиба Нурмагомедова. 10.04.2020 14:00 ММА Усачев Владислав
Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Александр Тихонов: Вывод из Правления СБР? Гнать поганой метлой Драчева и его команду Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался по поводу состоявшегося вчера Правления Союза биатлонистов России. 08.04.2020 17:00 Биатлон Волохов Юрий
Джунгли, авианосец, небоскреб. Где могли бы провести UFC 249 без Хабиба Президент UFC Дана Уайт заявил, что местом боя Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи 18 апреля почти наверняка станет частный остров. Но это пока неточно. История мирового спорта позволяет пофантазировать. 07.04.2020 10:30 ММА Безъязычный Алексей
Думали, Чуперка – главный футбольный грубиян России. Оказалось – всей Европы Мы изучили статистику удалений и прочих нарушений в РПЛ и топ-лигах. Вывод: не судейство мешает нашим клубам в еврокубках. 15.04.2020 11:00 Футбол Зибрак Артем
Первый «взрослый» сезон ТЩК. Как Трусова стала жертвой эпидемии Подводим итоги выступлений в сезоне-2019/20 трех российских фигуристок, захвативших мировое лидерство. Сегодня речь пойдет об Александре Трусовой. 04.04.2020 14:00 Фигурное катание Тигай Лев
Фарфан, Панарин, Смолов: спортсмены в условиях мутации Наш автор объясняет, почему она с нетерпением ждет выхода мемуаров Федора Смолова. 15.04.2020 14:30 Футбол Лукачи Анастасия
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой. 12.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Марат Сафин: У нас в спорте многое выглядит смешновато Экс-первая ракетка мира – о Данииле Медведеве и Марии Шараповой, Федоре Смолове и Снуп Доге, а также о нелюбви к спорту. 28.02.2020 14:00 Теннис Ключникова Анастасия
Новости
17:13 Футбол Санкт-Петербург готов принять больше матчей чемпионата Европы
16:42 Хоккей Крикунов останется в московском «Динамо» еще на один сезон
16:29 Футбол Канте хочет остаться в «Челси», несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Барселоны»
16:21 Хоккей Источник: Чешский вратарь Вилл подписал двухлетний контракт с «Трактором»
16:12 Футбол Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
15:55 Хоккей Билл Питерс: Я намерен полностью отработать свой контракт с «Автомобилистом»
15:41 Футбол Лучшего бомбардира чемпионатов Англии выписали из больницы
15:41 Хоккей Билл Питерс: Бэбкок в КХЛ? Никогда не говори никогда
15:27 Футбол Клопп хочет встретиться с Вернером, чтобы убедить его присоединиться к «Ливерпулю»
15:08 Футбол Макси Бьянкуччи: Никто не знает будущее Месси
14:52 Хоккей Романов продолжит карьеру в «Монреале»
14:33 Хоккей Питерс назначен главным тренером «Автомобилиста»
14:24 Футбол Жиру по окончании сезона перейдет в «Интер»
14:06 Футбол Илья Абаев: В ФНЛ нет больших зарплат, поэтому сокращать, как в РПЛ, наверное, неуместно
13:58 Хроника «Не вижу смысла бороться со свиньей». Соловьев отказался от рэп-батла с Уткиным
13:53 Футбол Президент Итальянской федерации футбола: Мы оценили жест «Ювентуса»
13:35 Футбол Александр Кержаков: Лично я не понимал, зачем Месси вообще кому-то отдает мяч
13:18 Футбол Президент Итальянской федерации футбола: Сезон должен быть завершен
12:59 Футбол Вячеслав Колосков: Мне кажется, что ничего страшного в снятие клубов с чемпионатов нет
12:50 ММА Эдгард Запашный сообщил, что мошенники выманили у него 50 тысяч рублей (видео)
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Тюменцы не могут вернуть деньги за билеты «Уральских авиалиний»
Свидетели коронавируса: почему 27 медиков РКБ из Уфы написали обращение Путину
Власти Ростовской области заявили об ухудшении ситуации по коронавирусу
«Основная задача — сохранить команду». Как выживает ресторанный бизнес Нижнего Тагила
Фундамент будущих успехов. 280 регбистов приняли участие в фестивале ЦСКА
Министр спорта провел рабочую встречу c главами спортивных федераций России
Почему нужно играть в регби? Александр Морозов – о популяризации игры в РФ
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика