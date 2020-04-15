С «шутами» будут шутки плохи, «Динамо» станет новым грандом. Оцениваем команды Запада

«ЙОКЕРИТ»: КОРОНАВИРУС НЕ ЗАМЕТИТ

МИНУСЫ

Клуб покинул 30-летний нападающий Стив Мозес, который продолжит карьеру в «Рапперсвилле». Соглашение с швейцарской командой рассчитано на два сезона.

Мозес защищал цвета «Йокерита» на протяжении последних двух с половиной сезонов. В минувшем регулярном чемпионате забросил семь шайб и сделал десять передач в 43 матчах. В плей-офф Стив провел два матча в серии с «Локомотивом», в которых отметился одним голевым пасом.

В КХЛ Мозес также выступал в СКА и в 2017 году завоевал с командой Кубок Гагарина. В общей сложности за карьеру в лиге американский форвард сыграл 260 матчей, набрав 165 (85+80) очков при показателе полезности «+22» и 59 минутах штрафного времени.

Легионер Мозес сильный, что и говорить. Однако главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки, отдав должное мастерству хоккеиста, объяснил причину его ухода: «Стиви – хороший нападающий, но ему нужно много играть в большинстве, он умеет бросать. А в этом сезоне у нас было достаточно игроков такого плана».

Стан «джокеров» покинет также известный голкипер Антти Ниеми, который до перехода в КХЛ долгое время играл в НХЛ. В сезоне-2009/10 Ниеми выиграл Кубок Стэнли в составе «Чикаго».

Итого: по 10-балльной системе оценки потерь ставим финнам «минус 2». Для сравнения у ЦСКА было «минус 8». «Йокерит» сохранил костяк. Клуб не зависит от государственных денег и поддержки российских компаний. Однако в наше коронавирусное время совершенно невозможно прогнозировать, как отразится на участии в КХЛ заграничная прописка «шутов». Ведь именно «Йокерит» первым снялся с плей-офф КХЛ, по сути, остановив розыгрыш Кубка Гагарина своим отказом.

ПЛЮСЫ

Пополнений в рядах третьей команды Запада по итогам регулярки-2019/20 пока также немного. На замену Ниеми призван 31-летний голкипер Андерс Линдбак из нижегородского «Торпедо». В прошедшем чемпионате швед провел 36 матчей, одержал 17 побед, из которых две – на ноль. В плей-офф Линдбек сыграл всего один матч, проиграв конкуренцию Тихомирову.

Также из «Торпедо» перейдет в «Йокерит» нападающий Джордан Шредер. 29-летний американец в регулярном чемпионате отыграл 60 матчей, записав в актив 41 (19+22) балл при показателе полезности «–3» и 18 минутах штрафа. В четырех матчах Кубка Гагарина забил один гол.

Состав «Йокерита» может пополнить и 26-летний защитник Юнатан Пудас из «Шеллефтео». В прошедшем сезоне он провел 52 матча и набрал 36 (13+23) очков.

Произошли перестановки в тренерском штабе клуба из Хельсинки. В число ассистентов Марьямяки вошли Пекка Кангасалуста и Ари-Пекка Паюлуома. Остались Тони Вирта, Томи Мяки, Херо Мали и Маркус Кеттеррер (тренер вратарей).

Выводы. «Йокерит» будет одним из наименее пострадавших клубов в результате пандемии. Платежка финнов в сезоне-2019/20 не дотягивала до 800 миллионов рублей. Так что из-за введения в лиге потолка в 900 млн клуб никак не пострадает. Кадровые потери команды небольшие, громких приобретений также ждать не стоит. В прошедшем сезоне «джокеры» были грозной силой и на удивление легко прошли в плей-офф «Локомотив». И наверняка станут одним из лидеров Запада.

«ДИНАМО»: БИТВА ЗА СУПЕРТРОЙКУ

МИНУСЫ

Бело-голубые немного вылезали с платежной ведомостью за отметку 900 миллионов рублей в сезоне-2019/20. С нового чемпионата, как известно, это величина потолка зарплат. Москвичи вполне могут уложиться в эту сумму, не понеся серьезные кадровые потери.

Главная головная боль Владимира Крикунова (он должен подписать контракт до 30 апреля) на сегодня – сохранение в составе Дмитрия Яшкина, лучшего игрока команды в прошедшем чемпионате. Пока все идет к тому, что русский чех подпишет с клубом новый контракт. По некоторым данным, речь идет о сумме в 95 миллионов в год, но окончательно вопрос еще не улажен.

Учитывая, что больше 100 получает капитан команды Вадим Шипачев, могут возникнуть проблемы с новым соглашением для Андре Петерссона, еще одного форварда ведущего звена. Шведу все понравилось в «Динамо», он хорошо прижился в Москве, выступал в лучшей тройке КХЛ и хочет остаться. Однако непонятно пока, хватит ли у бело-голубых средств на то, чтобы договориться с легионером и в то же время не вылезти за потолок. Как ни крути, но супертройка съедает треть платежки клуба.

Петерссон – неограниченно свободный агент. С учетом того, что он провел хороший сезон, швед, конечно, будет востребован в лиге.

«Динамо» не планирует продлевать контракты с целой группой хоккеистов. В нее входят защитник Кирилл Лямин, форварды Максим Афиногенов, Игорь Полыгалов, Микс Индрашис и Даниил Апальков. Все они 1 мая также станут неограниченно свободными агентами.

40-летний ветеран Афиногенов не хочет прощаться с большим хоккеем, но время неумолимо. В «Динамо», которое ставит высокие цели, ему уже тяжело выдерживать конкуренцию.

Также готов остаться и 29-летний Индрашис, но решение по нему не принято. Выбирать здесь будет клуб, а не игрок.

Итого: если Яшкин и Петерссон остаются, «Динамо» по потерям будет одним из лидеров КХЛ. Максимум «минус 2» по кадровым «убыткам».

ПЛЮСЫ

О приобретениях мы уже частично сказали, так как главная для «Динамо» селекционная задача – не потерять ведущую тройку.

Столичный клуб продлит контракты с форвардами Андреем Алексеевым и Даниилом Тарасовым, защитником Михаилом Григорьевым. Алексеев и Григорьев подпишут соглашения на один сезон, Тарасов – на два. Планирует переподписать «Динамо» и защитника Михала Чайковски. Останется в рядах клуба и его живая легенда – вратарь Александр Еременко.

Не исключено возвращение из СКА Дмитрия Кагарлицкого, с которым армейцы намерены расстаться. Заинтересованы москвичи и еще в одном форварде клуба из Санкт-Петербурга – Йори Лехтеря. Крикунов в этом случае может образовать ударную финскую связку во втором звене с Теему Пулккиненом.

Выводы: «Динамо» было четвертым по итогам «регулярки» на Западе, но мощно накатило на финиш и солидно выглядело в плей-офф. На фоне армейских потерь (особенно в ЦСКА) бело-голубые выглядят фаворитами предстоящего сезона. Хотя пока, конечно, это далекие прогнозы. Главный игрок в эти дни – коронавирус.

P.S. Во вторник «Советский спорт» начал рассказ о кадровых изменениях в клубах КХЛ, где шла речь о лидерах Западной конференции ЦСКА и СКА. В следующей публикации пойдет речь о «Спартаке» и «Локомотиве».

ФОТО ХК «Динамо