Пусть Кови выиграет Кубок Стэнли. Илье Ковальчуку – 37! - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
15 апреля 2020 18:00ХоккейДомрачев Владислав

Пусть Кови выиграет Кубок Стэнли. Илье Ковальчуку – 37!

Сегодня форвард празднует 37-й день рождения. В его коллекции регалий-наград есть два золота ЧМ, олимпийская медаль высшей пробы. Для «Тройного золотого клуба» не хватает главного трофея НХЛ.

Бог с ним, «Тройным золотым клубом». Хотя в России теперь игроков делят на высший и первый-второй сорт по наличию ярлыка «Играл в НХЛ», «Обладатель Кубка Стэнли»…

С удивлением автор этой заметки прочитал на днях интервью Павла Буре, в котором Русская Ракета заверяет, что его полностью устраивает личная карьера за океаном. Даже не заверяет, а как бы оправдывается за то, что не выигрывал Кубка Стэнли, хотя в финал один раз выходил, и серию эту «Рейнджерс» «Кэнакс» показало российское ТВ.

3

Кови тоже играл в финале, но его «Нью-Джерси» до «священного Грааля» тоже не дотянул. В «Монреале» это сделать в ближайшее время нереально. В «Вашингтоне» же рядом с Овечкиным, Кузнецовым, Орловым, Бэкстремом, Оши и не только – вполне.

Смотрел я в среду днем матч за бронзу в Братиславе-2019 и вспомнил о Ковальчуке. Сколько язвительных стрел было выпущено в него накануне и по ходу турнира. Кови, напомню, не только пригласили в сборную из провалившего сезон «Лос-Анджелеса», но и назначили капитаном. Выходил он в сдерживающем звене с Андроновым и Плотниковым.

В утешительном финале с чехами наши еле дотянули до буллитов. Благодаря гениальной игре воротчика Василевского, отразившего 51 бросок (чех Грубец – только 31). Ему команда должна была в ноги поклониться. Однако победу и вместе с ней бронзу принес гол Кови, реализовавшего буллит.

Но Ковальчука по инерции продолжали охаивать, забыв, что сыграл он в Братиславе по меньшей мере не хуже Овечкина, Кузнецова и Малкина.

Илья должен чувствовать себя первым, лидером, для него важно открыть счет, забить первым, как-то рассказывал мне его тренер по юниорской сборной Владимир Плющев.

Илья не приемлем давления, оскорблений. А его, звезду и кумира болельщиков, с позором выслали из Ярославля в Санкт-Петербург на старте серии плей-офф-2016 с «Локомотивом».

С Кови в составе питерские армейцы вряд ли бы уступили в финале конференции ЦСКА с сухим счетом 0-4. Не факт, что выиграли бы, но поборолись, как в прошлогоднем финале Запада.

В разгар конфликта я позвонил в Швейцарию Вячеславу Быкову. Его президент СКА Геннадий Тимченко приглашал в Санкт-Петербург на два матча плей-офф. Мы вспомнили, как в 1989-м лидеры ЦСКА поддержали исключенного из сборной Вячеслава Фетисова в разгар его конфликта с Виктором Тихоновым, как поставили руководству ультиматум с требованием вернуть капитана в главную команду страны и добились своего.

На ЧМ-2004 в Остраве Ковальчук конфликтовал с Тихоновым, Владимир Крикунов не взял Илью на ЧМ-2006 в Ригу: «Пусть отдыхает в Гималаях».

Кови раскрылся-раскрепостился, когда сборную возглавил Быков. В Квебеке-2008 он не забивал до решающего матча с канадцами, полуфинал пропустил из-за дисквалификации, общественность требовала исключения Кови из состава на финал. Но у Быкова было свое мнение. Чем все закончилось – напоминать не надо. Через год в Берне-2009 Ковальчук стал лучшим нападающим и MVP чемпионата. В общей сложности он сыграл на 10 (!) чемпионатах мира, Мальцев – на 12, Михайлов, Петров и Харламов – на 11. Догонит ли он великих? В Остраве/Праге-2015 и Братиславе-2019 Ковальчуку доверяли капитанскую нашивку.

2

О его человеческих качествах можно судить по двум эпизодам. Когда Мозякина прокатили с Олимпиадой-2014 и наш олимпийский тренер в сердцах бросил: «Он бы там до ворот не доехал», Ковальчук на вечере закрытия сезона-2013/14 КХЛ прямо со сцены прокричал: «Мозякин – лучший».

А в раздевалке свежеиспеченных обладателей Кубка Гагарина – дело было в Казани – капитан СКА и MVP плей-офф не постеснялся признаться под диктофон: «Я бы лучшего отдал Дадонову». А потом добавил: «Спасибо руководству за то, что пригласили в команду Вячеслава Аркадьевича».

А недавно в разговоре с заокеанскими журналистами в разгар эпидемии открыл тайну: «Мой отец мечтал, чтобы я стал олимпийским чемпионом». В Пхенчхане Кови признали лучшим игроком турнира. Забей он в овертайме корейского финала после лихого прохода, быть ему главным героем Игр-2018. Однако жизнь распорядилась так, что на передний план вышли спаситель России Гусев и автор золотого гола Капризов. Впрочем, Илья не болен чужой славой, как некоторые. Его радуют успехи партнеров по команде.

А уж как мы порадуемся, если Ковальчук поднимет над головой и отхлебнет шампанского, и, может, отведает черной икры из главного кубка НХЛ.

Большунов, Косторная, Репилов. Кто восхитил больше всего? Зимний сезон в этом году прошел почти полностью и принес нам немало ярких побед. «Советский спорт» подвел итоги в олимпийских видах. И этом материале – речь о наших самых успешных командах. 29.03.2020 22:30 Фигурное катание Мысин Николай, Тигай Лев
Говорун в осином гнезде. Наш биатлон доедает Драчева – и ждет новых жертв Письмо тренеров и ветеранов, где те настоятельно советуют президенту СБР Владимиру Драчеву подать в отставку, вряд ли может кого-то чем-то удивить. 01.04.2020 18:30 Биатлон Тигай Лев
ЦСКА обречен стать слабее, а СКА может усилиться. Что ждет фаворитов в новом сезоне В клубах КХЛ начинается горячая пора. 14.04.2020 21:00 Хоккей Кузнецов Дмитрий
Взлет и уход Марии. Как Шарапова завершила карьеру Пятикратная чемпионка «Больших шлемов» и экс-первая ракета планеты объявила об уходе из спорта. 26.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Можно бесконечно долго смотреть, как горит огонь, как течет вода – и на его игру Спойлер – это не Гретцки. Рейтинг центров НХЛ. Топ-16. Часть II 14.04.2020 22:30 Хоккей Славин Виталий
Лучшие центры мира. Топ-16. Гретцки – первый с конца Виталий Славин составил свой рейтинг лучших центрфорвардов в истории хоккея. 13.04.2020 18:00 Хоккей Славин Виталий
Артур Бетербиев: Канадский флаг вместо российского? Это напортачили украинские телевизионщики Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC и IBF Артур Бетербиев рассказал о ситуации в Канаде и планах на будущее. 14.04.2020 09:00 Бокс Усачев Владислав
Драчев наносит ответный удар, но промахивается. Скандал в СБР входит в горячую стадию В этой заметке мы отвечаем на письмо президента СБР и взвешиваем расклад сил на предстоящем Правлении федерации. 06.04.2020 13:00 Биатлон Охотников Степан
Невероятное мужество Хабиба. Нурмагомедов заявил об отмене боя с Фергюсоном История с организацией пятого поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном подошла к завершению. Боя не будет. 02.04.2020 03:00 ММА Усачев Владислав
Революция в СБР провалилась: никто не выиграл, биатлон проиграл Вероятность того, что в Союзе биатлонистов России сменится руководство после вчерашнего заседания Правления СБР весьма невелика. 08.04.2020 13:30 Биатлон Чикирис Олег
Новости
18:43 Олимпиада Американским спортсменам разрешили самостоятельно сдавать тесты на допинг
18:27 Велошоссе Проведение «Тур де Франс» перенесли на начало осени из-за коронавируса
18:12 Футбол Завершение футбольного сезона в Германии находится под вопросом
18:04 Футбол Андрей Червиченко: От футболистов, в отличие от чиновников, хотя бы вреда нет
17:57 Футбол Червиченко - о конфликте Уткина с Соловьевым: Если убрать оскорбления, Вася говорит правильные вещи
17:54 Биатлон Сергей Голиков: Аудит в Союзе биатлонистов России может привести к отставке Драчева
17:52 Футбол Андрей Червиченко: Дзюба не соответствует уровню «Лацио»
17:39 Футбол Флик одобрил трансфер Сане в «Баварию», а Клозе должен стать ассистентом главного тренера мюнхенцев
17:13 Футбол Санкт-Петербург готов принять больше матчей чемпионата Европы
16:42 Хоккей Крикунов останется в московском «Динамо» еще на один сезон
16:29 Футбол Канте хочет остаться в «Челси», несмотря на интерес со стороны «Реала» и «Барселоны»
16:21 Хоккей Источник: Чешский вратарь Вилл подписал двухлетний контракт с «Трактором»
16:12 Футбол Игроки «Ювентуса» Ругани и Матюиди вылечились от коронавируса
15:55 Хоккей Билл Питерс: Я намерен полностью отработать свой контракт с «Автомобилистом»
15:41 Футбол Лучшего бомбардира чемпионатов Англии выписали из больницы
15:41 Хоккей Билл Питерс: Бэбкок в КХЛ? Никогда не говори никогда
15:27 Футбол Клопп хочет встретиться с Вернером, чтобы убедить его присоединиться к «Ливерпулю»
15:08 Футбол Макси Бьянкуччи: Никто не знает будущее Месси
14:52 Хоккей Романов продолжит карьеру в «Монреале»
14:33 Хоккей Питерс назначен главным тренером «Автомобилиста»
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
Всероссийский фестиваль студенческих театров пройдет в Таганроге
В Волгограде подтвержден 47-й случай заражения коронавирусом
«Основная задача — сохранить команду». Как выживает ресторанный бизнес Нижнего Тагила
Путин расширил список мер поддержки для малого и среднего бизнеса
Названы претенденты на звание лучшего молодого игрока года в РПЛ
Где зарядиться рок-н-роллом? В Москве проходят чемпионат и первенство мира
Фазель не допускает переноса ЧМ-2023 по хоккею из России
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика