Пусть Кови выиграет Кубок Стэнли. Илье Ковальчуку – 37!

Бог с ним, «Тройным золотым клубом». Хотя в России теперь игроков делят на высший и первый-второй сорт по наличию ярлыка «Играл в НХЛ», «Обладатель Кубка Стэнли»…

С удивлением автор этой заметки прочитал на днях интервью Павла Буре, в котором Русская Ракета заверяет, что его полностью устраивает личная карьера за океаном. Даже не заверяет, а как бы оправдывается за то, что не выигрывал Кубка Стэнли, хотя в финал один раз выходил, и серию эту «Рейнджерс» – «Кэнакс» показало российское ТВ.

Кови тоже играл в финале, но его «Нью-Джерси» до «священного Грааля» тоже не дотянул. В «Монреале» это сделать в ближайшее время нереально. В «Вашингтоне» же рядом с Овечкиным, Кузнецовым, Орловым, Бэкстремом, Оши и не только – вполне.

Смотрел я в среду днем матч за бронзу в Братиславе-2019 и вспомнил о Ковальчуке. Сколько язвительных стрел было выпущено в него накануне и по ходу турнира. Кови, напомню, не только пригласили в сборную из провалившего сезон «Лос-Анджелеса», но и назначили капитаном. Выходил он в сдерживающем звене с Андроновым и Плотниковым.

В утешительном финале с чехами наши еле дотянули до буллитов. Благодаря гениальной игре воротчика Василевского, отразившего 51 бросок (чех Грубец – только 31). Ему команда должна была в ноги поклониться. Однако победу и вместе с ней бронзу принес гол Кови, реализовавшего буллит.

Но Ковальчука по инерции продолжали охаивать, забыв, что сыграл он в Братиславе по меньшей мере не хуже Овечкина, Кузнецова и Малкина.

– Илья должен чувствовать себя первым, лидером, для него важно открыть счет, забить первым, – как-то рассказывал мне его тренер по юниорской сборной Владимир Плющев.

Илья не приемлем давления, оскорблений. А его, звезду и кумира болельщиков, с позором выслали из Ярославля в Санкт-Петербург на старте серии плей-офф-2016 с «Локомотивом».

С Кови в составе питерские армейцы вряд ли бы уступили в финале конференции ЦСКА с сухим счетом 0-4. Не факт, что выиграли бы, но поборолись, как в прошлогоднем финале Запада.

В разгар конфликта я позвонил в Швейцарию Вячеславу Быкову. Его президент СКА Геннадий Тимченко приглашал в Санкт-Петербург на два матча плей-офф. Мы вспомнили, как в 1989-м лидеры ЦСКА поддержали исключенного из сборной Вячеслава Фетисова в разгар его конфликта с Виктором Тихоновым, как поставили руководству ультиматум с требованием вернуть капитана в главную команду страны и добились своего.

На ЧМ-2004 в Остраве Ковальчук конфликтовал с Тихоновым, Владимир Крикунов не взял Илью на ЧМ-2006 в Ригу: «Пусть отдыхает в Гималаях».

Кови раскрылся-раскрепостился, когда сборную возглавил Быков. В Квебеке-2008 он не забивал до решающего матча с канадцами, полуфинал пропустил из-за дисквалификации, общественность требовала исключения Кови из состава на финал. Но у Быкова было свое мнение. Чем все закончилось – напоминать не надо. Через год в Берне-2009 Ковальчук стал лучшим нападающим и MVP чемпионата. В общей сложности он сыграл на 10 (!) чемпионатах мира, Мальцев – на 12, Михайлов, Петров и Харламов – на 11. Догонит ли он великих? В Остраве/Праге-2015 и Братиславе-2019 Ковальчуку доверяли капитанскую нашивку.

О его человеческих качествах можно судить по двум эпизодам. Когда Мозякина прокатили с Олимпиадой-2014 и наш олимпийский тренер в сердцах бросил: «Он бы там до ворот не доехал», Ковальчук на вечере закрытия сезона-2013/14 КХЛ прямо со сцены прокричал: «Мозякин – лучший».

А в раздевалке свежеиспеченных обладателей Кубка Гагарина – дело было в Казани – капитан СКА и MVP плей-офф не постеснялся признаться под диктофон: «Я бы лучшего отдал Дадонову». А потом добавил: «Спасибо руководству за то, что пригласили в команду Вячеслава Аркадьевича».

А недавно в разговоре с заокеанскими журналистами в разгар эпидемии открыл тайну: «Мой отец мечтал, чтобы я стал олимпийским чемпионом». В Пхенчхане Кови признали лучшим игроком турнира. Забей он в овертайме корейского финала после лихого прохода, быть ему главным героем Игр-2018. Однако жизнь распорядилась так, что на передний план вышли спаситель России Гусев и автор золотого гола Капризов. Впрочем, Илья не болен чужой славой, как некоторые. Его радуют успехи партнеров по команде.

А уж как мы порадуемся, если Ковальчук поднимет над головой и отхлебнет шампанского, и, может, отведает черной икры из главного кубка НХЛ.