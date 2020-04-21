От 3:10 до чуда на льду – история простого американского парня из многодетной семьи

Сперва о наших критериях отбора, иначе, как в случае с вариантом НХЛ, не избежать вкусовщины и ангажированности:

1. Все должны быть в равных условиях, а потому неправильно начинать отсчет с 1967 года, когда НХЛ расширили с шести до 12 клубов. Впервые мы получили возможность предметно сравнить себя с грандами хоккейного мира на ЧМ-1954. Тогда в НХЛ на постоянной основе могли играть лишь 6 вратарей, а значит, на ЧМ приезжали отнюдь не лузеры типа Джозефа, Прайса или Луонго, ненароком угодившие в нынешнюю классификацию НХЛ. Эту дату и принимаем за временной порог.

2. Если игрок не брал Кубок Стэнли, он всегда неполноценен и не заслуживает нашего внимания.

3. Доминирующая роль в команде. Другими словами, без этого игрока команда не взяла бы Кубок Стэнли либо главный трофей турниров сборных – ЧМ, ОИ, КК/КМ.

Как любой хит-парад, повествование поведем от боттома к топу. В скобках – место в рейтинге НХЛ.

В первом выпуске мы ограничились только скандинавским ноунеймом, настолько богатой оказалась его история. Еще бы: заставить Советский Союз кардинально перестроить внутреннее хозяйство, попутно угробив национальный чемпионат - беспрецедентный факт в истории! Сегодня история еще круче.

16 (-). ЕРАН ХЕГЮСТА (Швеция)

15 (-). ДЖИМ КРЕЙГ (США)

Не понимаю, о чем за океаном думают эксперты официального сайта НХЛ, как составляют свои липовые рейтинги? Как можно игнорировать самое яркое событие в истории мирового хоккея, если не сказать – всего спорта США! Хотя Дисней уже и фильм с одноименным названием снял, а зажечь олимпийский огонь на открытии Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити поручили не, условно говоря, Эрику Хайдену или Бонни Блейр, а той самой сборной США Херби Брукса, сотворившей чудо на льду Лейк-Плэсида.

Да, речь пойдет о 22-летнем голкипере, остановившим Харламова и Михайлова, Петрова и Балдериса, отразившего 22 февраля 1980 года 36 бросков Красной машины из 39…

Говорят, каждый канадец сразу скажет, где он находился, когда Хендерсон забивал победный гол на последней минуте заключительного восьмого матча Суперсерии-1972. Я в этом даже не сомневаюсь. Потому что я прекрасно помню, где был и что делал, когда в Москве сентябрьским днем показывали в записи – не верьте фильму «Легенда 17», при Брежневе ночью советское ТВ не работало! – первую игру той серии, в который мы развеяли миф… и так далее.

Да, всегда навечно врезаются в память прежде всего победы. Особенно знаковые, рубежные. Такие, к примеру, как в финале Кубка Канады-1981.

Так что, честно, совершенно стерлись детали просмотра по ТВ нашего олимпийского фиаско на Играх-1980. Однако, как и в случае с Хегюстой, до сих пор явственно ощущаю стойкое чувство полнейшей безнадеги, которое воцарилось после того, как капитан американцев Эрузионе ровно на 50-й минуте впервые вывел хозяев вперед – 4:3. По характеру игры я понял – хотя и отказывался в это верить до финальной сирены! – наши не отыграются.

К слову, то же самое я испытал по ходу Супересерии-1972 после того, как мы перевернули с 1:4 в 5:4 первый матч в Москве и получили три матчбола. По игре в шестом поединке уловил – хотя всячески гнал от себя эту мысль! – канадцы хотят победить больше, чем мы. Что в принципе было понятно: Кленовым на заказ требовалось выиграть все три оставшиеся встречи, а нас устраивала одна ничья в трех этих самых встречах. Ибо при равенстве в очках мы брали первенство по разнице шайб. К нашему несчастью, мы тогда даже не подозревали, что такое плей-офф, где все возможно, а потому только умалишенный в СССР мог представить, что его сборная проиграет все три матча.

Возвращаясь к нашему лауреату, по большому счету неладное я заподозрил еще во втором периоде, после того как Мальцев на 23-й минуте сделал счет 3:2. Мы не сумели развить успех. Не потому что – не хотели. Не смогли! Американцы просто не позволили это сделать. Как тут не привести любимое изречение Бориса Михайлова, подаренное ему, если не ошибаюсь, Анатолием Тарасовым:

– В профессиональном хоккее хотеть мало. Надо мочь!

Те штатовские студенты – И ХОТЕЛИ, И СМОГЛИ! А забетонировал их оборону Джим Крейг из университета Бостона.

Стоило воротчику при счете 2:3 допустить хотя бы малейшую оплошность, убежден, две шайбы наши не позволили бы сквитать. Более того, при их диковинном мастерстве забили бы еще. Ибо хозяевам пришлось бы сменить тактику от выжидательной – недаром за 60 минут они нанесли жалкие 16 бросков! – к более открытой, с акцентом на атаку. Тогда советские технари быстренько подловили бы звездно-полосатый наивный молодняк на контрвыпадах.

Но Крейг не дал сопернику ни единого шанса. Переиграл и Третьяка, и сменившего лучшего голкипера мира на последней секунде (!) первого периода Мышкина.

У Джима – непростая судьба. В семье он – шестой из восьми детей: по четыре мальчика и девочки. В 1977 году умерла мать. В 20 лет взял ответственность за близких на себя, стал опекать двух младших братьев. Хоккей помог поступить в престижный бостонский университет. Его включили в Олл Старз студенческого чемпионата США по итогам сезона-1978/79. Вот тогда он и попал на карандаш Бруксу.

Именно Крейг мучился в воротах США, когда в выставочном матче перед Олимпиадой-1980 в нью-йоркском «Медисон Сквер Гарден» Ред машин переехала местных школяров с двузначным счетом 10:3.

– Зря я тебя полгода натаскивал на первого номера! – сплюнув, презрительно бросил Брукс в раздевалке развалившемуся под ударами Харламова и Ко вратарю.

Тренер сказал это сознательно. Отлично зная характер парня, Брукс рассчитывал, что эти слова ввергнут подопечного в бешенство. И в дальнейшем он все соки из себя выжмет, только чтоб доказать обратное. Архитектор чуда не ошибся.

Я уточню, что на СССР в Лейк-Плэсиде свет клином не сошелся. На пути к золоту американцам нужно было пройти еще и шведов с чехословаками, а в финальной пульке – финнов. И во всех семи матчах ворота хозяев от звонка до звонка защищал Крейг.

Олимпийский старт США, когда они, поменяв Джима на шестого полевого, спасли игру со шведами за 27 секунд до финальной сирены– 2:2, прошел как-то мимо меня. Зато я великолепно помню свое глубочайшее потрясение вкупе с потерей ориентации в пространстве мировой хоккейной табели о рангах, когда на моих глазах юные америкосы после ничейного первого периода (2:2) принялись методично мочить маститых чехословаков и к 51-й минуте довели счет до неприличного – 7:3!

Самое поразительное – все понимали, что результат по игре. Что это – никакая не сенсация. А ведь у ЧССР оставались в строю Мартинец, Новы, Бубла, Кралик, Поузар, Лукач, Новак, братья Штястны, которые вскоре после этого сбегут в «Квебек Нордикс», где сделают славную карьеру. Особенно Петер Штястны: к золоту ЧМ-1976 и 1977 нападающий добавит Кубок Канады-1984 в составе Кленовых листьев!

Очевидно, именно после разгрома Чехословакии Джим Крейг и Ко поверили в себя. В то, что способны дойти до вершины.

Когда то, что позже справедливо назовут чудом, случилось в прямом эфире, один из болельщиков выскочил на лед с американским флагом. Кому он его отдал? Вратарю! Джим накинул звездно-полосатый стяг на плечи. Но не принялся тупо скакать по льду, как положено в подобных ситуациях. Глазами искал на трибунах отца. «Это твоя победа, батя!» – хотел он крикнуть на весь обезумевший зал…

В том же сезоне Крейг дебютировал в НХЛ. Но по драфту еще от 1977 года угодил в слабенькую «Атланту Флеймз», которая в штате Джорджия с преобладающим афроамериканским населением никому не была нужна. Летом 1980-го команду перевезли в Канаду, сменив вывеску на «Калгари Флеймз». Голкипер, однако, отправился не туда, а в Бостон, где провел 23 матча за «Брюинз». Он даже попал в заявку сборной США на Кубок Канады-1981, но сломал палец.

За «медведей» герой Лейк-Плэсида больше не сыграл, завершив карьеру в НХЛ тремя матчами за «Миннесоту» в сезоне-1983/84. Но в сборной еще разок отметился, когда помог американцам выиграть турнир во втором дивизионе ЧМ-1983.

В 1999 году Крейга ввели в Зал славы ИИХФ. За несколько лет до этого он помог в Нью-Йорке организовать хоккейную школу Владимиру Лутченко. «Душевный парень!» – отзывался об американце наш двукратный олимпийский чемпион.

Продолжение – завтра!