Как канадский Человек-топорик отнял исторический гол у будущего могильщика сборной Белоруссии

Продолжаем наш альтернативный рейтинг в ответ на список топ-16 голкиперов НХЛ с 1967 года, опубликованный на официальном сайте лиги на прошлой неделе.

Сперва о наших критериях отбора, иначе, как в случае с вариантом НХЛ, не избежать вкусовщины и ангажированности:

1. Все должны быть в равных условиях, а потому неправильно начинать отсчет с 1967 года, когда НХЛ расширили с шести до 12 клубов. Впервые мы получили возможность предметно сравнить себя с грандами хоккейного мира на ЧМ-1954. Тогда в НХЛ на постоянной основе могли играть лишь 6 вратарей, а значит, на ЧМ приезжали отнюдь не лузеры типа Джозефа, Прайса или Луонго, ненароком угодившие в нынешнюю классификацию НХЛ. Эту дату и принимаем за временной порог. 2. Если игрок не брал Кубок Стэнли, он всегда неполноценен и не заслуживает нашего внимания. 3. Доминирующая роль в команде. Другими словами, без этого игрока команда не взяла бы Кубок Стэнли либо главный трофей турниров сборных – ЧМ, ОИ, КК/КМ.

Как любой хит-парад, повествование развиваем от боттома к топу. В скобках - место в рейтинге НХЛ.

В первом и втором выпусках мы ограничились скандинавским ноунеймом и простым американским парнем из многодетной семьи, настолько невероятными выдались их истории. Далее к светилам блина и гитары по нашей Stairway to Heaven, надеюсь, будем продвигаться резвее.

16 (-). ЕРАН ХЕГЮСТА (Швеция)

15 (-). ДЖИМ КРЕЙГ (США)

14 (9). БИЛЛИ СМИТ (Канада)

Что скрывать, сложно в полной мере достоверно оценивать людей, которых никогда не видел в деле. Если не считать, отдельных хайлайтов. Ничего не остается, как отталкиваться от командных трофеев и индивидуальных регалий, особенно в плей-офф. С этих позиций вратарь легендарной чемпионской династии «Айлендерс» начала 80-х обязан быть в нашем реестре. Пусть на международной сцене он ничего не показал. Просто потому, что за сборную Канады не выступал.

Конечно, у тех «островитян» после развала ВХА собралась фантастическая команда. Самое главное – идеально сбалансированная. Да еще во главе с тренером-новатором Элом Эрбуром, который одним из первых в мировом хоккее стал регулярно использовать видеозаписи для анализа игры команды и каждого конкретного подопечного. Только от перечисления фамилий дух захватывает – Босси, Потвен, Тротье, Гиллиз (или Жиль, как его называли в советских СМИ), Горинг, Дуйан Саттер, Каллур, Ланжевин, Тонелли, наконец, Морроу – тот самый невозмутимый усач, прибывший на Лонг-Айленд прямиком из чудотворного Лейк-Плэсида и первым в истории хоккея за один сезон принявший на грудь олимпийское золото и Кубок Стэнли.

Но именно голкипера назвали самым ценным игроком плей-офф, когда ньюйоркцы в 1983 году четвертый раз кряду добыли серебряную чашу. Причем в финале повергли уже по горло нашпигованный звездами «Эдмонтон». Веселую компашку Гретцки, Мессье, Коффи, Курри вынесли всухую – 2:0, 6:3, 5:1, 4:2. Смит позволил будущим королям НХЛ забросить в его ворота жалкие 6 шайб?!

Правда, Билли не брезговал, как Владимир Маслаченко не уставал напоминать непонятливым в подобных эпизодах, маленькими (футбольными) хитростями. Не зря его наградили прелестным прозвищем Человек-топорик. Любой нападающий, делавший ему скрин, очень сильно рисковал своими лодыжками и ахиллами. Пользуясь попустительством судей, Смит при каждом удобном случае подленько рубил сверху вниз своей тяжеленной гитарой сзади сопернику по ногам или толкал в спину. При этом при любом ответном действии либо малейшем контакте тут же падал на лед, корчась в предсмертных судорогах. Даже лучшие рефери НХЛ легко попадались на его дешевые театральные уловки.

Так, знаменитый Энди Ван Хеллемонд, купившись на паскудное реалити-шоу Смита в четвертом матче финала-1983, выписал форварду «Эдмонтона» Гленну Андерсону пять минут штрафа. Пересмотрев позже момент в записи, судья признал ошибку и вернул долг через год, когда при похожем столкновении в финальной серии не удалил Андерсона. «Ойлерз» тогда взяли убедительный реванш в пяти матчах. Однако Смит увенчал сезон рекордом НХЛ: одержал 85 побед в плей-офф, обойдя с запасом Кена Драйдена – 81 виктория.

Разумеется, долго это лидерство Билли не продержалось. Тем не менее до сих пор за всю более чем столетнюю историю лиги четырехкратный обладатель Кубка Стэнли с 88 победами в 161 кубковой игре держится в топ-4 после Фюра, Бродера и Руа.

Зато в активе Смита есть одно достижение из разряда вечных. Он – первый вратарь, забивший гол в официальном матче НХЛ. Хотя для этого в общем-то ничего экстраординарного не сделал. Просто добросовестно выполнил свою работу в поединке с «Колорадо Рокиз», когда соперник, уступая – 4:6, на отложенном штрафе снял вратаря.

Нашему болельщику этот безнадежный аутсайдер НХЛ, в 1982 году переехавший в Нью-Джерси и сменивший название на «Девилз», известен по первой заокеанской Суперсерии «Спартака». На самом деле это был «Спартак» наполовину. Перестраховщики и трусы из Спорткомитета СССР, несмотря на бурное возмущение и ультимативные протесты болельщиков красно-белых, зачем-то добавили в состав десяток игроков из пластилиновых «Крыльев Советов», с которыми гладиаторский дух спартачей мгновенно испарился. Отсюда несусветный позор в Монреале, где «Канадиенс» издевались над гостями самыми изощренными способами. Если бы не героизм Александра Пашкова, державшего ворота сухими до 31-й минуты, еще в первом периоде москвичи заглотнули бы минимум пяток шайб. Они их и получили, после чего при счете 5:0 хозяева бросили играть, позволив Бариневу и Евстифееву – заметьте, спартаковцам! – сделать результат более или менее приемлемым – 2:5.

Так вот. Начав турне с поражения в Ванкувере – 0:2, советская команда-мутант 3 января 1978 года оторвалась в Денвере, разгромив «Колорадо Рокиз» - 8:3. Ту игру по ТВ у нас не показывали, но результат лично мне врезался в память. Так крупно наши клубы представителей НХЛ еще не унижали.

Возвращаемся к нашему герою. На календаре – 28 ноября 1979 года. Хозяева навалились всей шестеркой на ворота «Айлендерс». Роб Ремедж (№6) заряжает от правого борта. Смит (№31) парирует шайбу в угол, где ее подхватывает тот же Ремедж и – не глядя! – пасует назад на синюю линию. Там никого из партнеров не оказалось, и резиновый диск благополучно проскользнул через всю площадку в пустую рамку «Колорадо»!

Интересно, что поначалу секретарь матча записал в протокол, который тогда, естественно, вели от руки, как автора гола Дейва Льюиса (№25). Защитник «островитян» находился на льду и мешал Ремеджу сделать ту самую передачу в свои ворота. Однако при окончательном оформлении протокола арбитры заметили неточность и восстановили справедливость: перечеркнули фамилию Льюиса и прописными буквами написали – 31 SMITH.

Что еще крайне любопытно. Льюис в том сезоне провел за «Айлендерс» 62 матча, но до восхождения команды на трон не дожил – бедолагу незадолго до плей-офф обменяли в «Лос-Анджелес».

Но нам-то этот персонаж с украинскими корнями прекрасно известен по работе в сборной Белоруссии. Ничем необъяснимая тяга Батьки к североамериканским коучам и в случае с Льюисом дала сбой, хотя рулил канадец национальной командой Синеокой аж четыре чемпионата мира. Мало того, что завалил отбор на Олимпиаду в Пхенчхане, когда белорусы в сентябре 2016 года продули в решающей встрече словенцам по буллитам. На ЧМ-2018 умудрился установить антирекорд – взбешенный Александр Григорьевич уже после третьего тура отправил Льюиса в отставку, после того как белорусы слили Швеции (0:5), Франции (2:6) и России (0:6). Однако спохватился Президент Беларуси поздно – проиграв все семь матчей, бульбаши вместе с Кореей вылетели во второй дивизион.

Все это к тому - как же все в нашей большой хоккейной семье переплетено! Вроде бы не очень известный в России канадский шебутной вратарь позволил нам освежить в памяти несколько забавных исторических фактов. Однако в итоге я вынужден констатировать: и в третьей части нашего специального беспримерного исследования «резвее» не получилось.

Продолжение – завтра!