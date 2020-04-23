Самый справедливый тренер в мире. Владимиру Крикунову – 70! - Советский спорт
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23 апреля 2020 18:59ХоккейДомрачев Владислав

Самый справедливый тренер в мире. Владимиру Крикунову – 70!

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов празднует 70-летний юбилей. Обозреватель «Советского спорта» вспоминает вехи его карьеры.

Вячеслав Быков моложе Крикунова на десять лет, Зинэтула Билялетдинов – на пять. Оба они уже не у тренерских дел, хотя и не сказали «стоп». Владимир Васильевич не раз обещал, что «этот сезон для него последний», но всякий раз возвращался к штурвалу. Если бы не Крикунов, возглавивший «Динамо» по ходу сезона-2018/19, не видать бело-голубым плей-офф. Васильич – так зовут в команде тренера – навел порядок. Динамовцы непросто пробились в кубовую восьмерку, но сняли с дистанции крепкий «Йокерит», а затем дали бой будущему чемпиону ЦСКА. Крикунов продолжил работу.

Осенью за его спиной началась мышиная возня. Автора этих строк убеждали, что в октябре Деда неминуемо снимут, даже дату указывали. Однако я верил не слухам, а фактам. Крикунов вывел свою команду в плей-офф, где от динамовских клюшек пал «Спартак» Олега Знарка. С ним юбиляр в начале 80-х пересекался в рижском «Динамо».

Недавно Крикунов продлил отношения с бело-голубыми еще на сезон. У него полный карт-бланш. Клуб сохранил своего главного снайпера Дмитрия Яшкина и борется за Андре Петерссона. С таким первым звеном можно всерьез замахнуться на Кубок Гагарина.

Я не раз писал, основываясь на мнении хоккеистов, прошедших школу Крикунова, что у него все по-чесноку: если тянешь, тол играешь, нет – нет. У Васильича нет любимчиков. За вычетом Павла Дацюка, которым тренер вправе гордиться. Именно Крикунов в Екатеринбурге открыл для большого хоккея Волшебника. Порекомендовал его в сборную, возглавляемую Александром Якушевым. Дебют на Кубке «Карьяла»-1999 прошел на ура.

Дацюк ответил тренеру благодарностью и усилил возглавляемое Крикуновым «Динамо» в локаутном сезоне-2004/05. Регулярку Волшебник провел скромно, но в плей-офф преобразился и привел бело-голубых к чемпионству. Правда, Алексей Терещенко мне заявил, что ту команду собрал Билялетдинов. Я из вежливости кивал, но про себя не соглашался.

Если бы не Крикунов, не видать россиянам бронзы на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити.

Возглавляемая им сборная Белоруссии прихлопнула в четвертьфинале рвущихся к золоту шведов 4:3 (когда победный гол забил Владимир Копать от красной линии), но в утешительном финале стала легкой добычей нашей дрим тим.

Защитника Крикунова помнят как неуступчивого бойца, правдоруба. Недаром его называли Мужик. В форме «Крыльев Советов» он играл за океаном в первой суперсерии против клубов НХЛ, Виктор Тихонов брал его на первый Кубок Канады-76, на том супертурнире, куда наша сборная отправилась в экспериментальном составе, Крикунов выходил на лед в паре с бесстрашным Сергеем Бабиновым. Однако на чемпионате мира Мужик так и не сыграл. Слишком уж высока была тогда конкуренция. Он отправился проходить военную службу в рижское «Динамо», которое вскоре оставил Тихонов. В столице Латвии Крикунов «дослужился» до капитана команды. Его ушли из команды после конфликта с ее вторым тренером Петром Воробьевым, который назвал защитника сачком. У Крикунова же была травма, не позволявшая тренироваться в полную силу.

Незадолго до ЧМ-2005 он возглавил сборную, выиграл с ней финал Евротура у шведов, а из Вены вернулся с бронзой. Перед утешительным финалом к нему подошел капитан сборной Алексей Ковалев и попросил разрешения поужинать с командой в ресторане. Запрещать было бесполезно. Полсостава досиделись до утра. Опустошив все запасы спиртного в заведении.

Сборную и ее тренера выручило молодежное звено Афиногенов – Малкин – Овечкин. Эти парни вытащили матч 6:3, досрочно отправив на лавку хваленого Хенрика Лундквиста.

На носу был олимпийский Турин. В начале января «Динамо» в Санкт-Петербурге впервые в своей истории выиграло Кубок европейских чемпионов, а через несколько дней разразился скандал. Я получил редакционное задание побеседовать с Крикуновым. Его сотовый молчал. Как вдруг Владимир Васильевич ответил. Как оказалось, на телефоне закончились деньги, а клуб не успел пополнить счет. Из-за финансового кризиса. Игроки не получали зарплату. Как с таким настроением ехать на Олимпиаду?!

В олимпийский состав попали игроки из суперлиги – вратарь Соколов, защитник Жуков, заменивший в последний момент Куляша, нападающие Сушинский, Малкин, Харитонов, Королюк, Непряев, а по ходу турнира Таратухин (заменил травмированного Королюка). За бортом осталась казанская птица-тройка Зарипов – Зиновьев – Морозов. Что породило разговоры о клубном кумовстве тренеров.

Тем не менее Крикунов в четвертьфинале одолел Канаду (2:0). В плей-офф супертурниров родоначальники хоккея никому не проигрывали в основное время с финала Кубка Канады-81. Правда, потом капитан нашей сборной Алексей Ковалев рассказал, что игру с канадцами вел Борис Михайлов, а Крикунов только стоял и смотрел на секундомер. Пусть эти слова останутся на совести игрока.

Обыграть Канаду и остаться без медалей – верх несправедливо. После матча за бронзу с чехами (0:3) Крикунов осерчал на Ковальчука и не взял его в Ригу на ЧМ. «Пусть отдыхает в Гималаях», - сказал тогда тренер.

В столице Латвии наши сошли с дистанции в четвертьфинале, уступив в овертайме чехам. Крикунов распрощался со сборной. С тех пор минуло 14 лет. Васильич же мало изменился – по-прежнему режет правду-матку. Два с половиной года назад в пресс-центре ЛДС ЦСКА он заявил, что оставил бы в КХЛ 14 команд. Перепугав руководство лиги.

У болельщиков к нему сложное отношение, игроков пугают его фирменные «баллоны», им не по нраву, когда тренер публично их критикует. Крикунов всех гребет под одну гребенку – звезд НХЛ и безусых юниоров-новичков. Доставалось от него и Вадиму Шипачеву, и Яшкину…

Однако все знают: Крикунов – самый справедливый тренер в мире.

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