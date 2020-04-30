«Мне не нужен Овечкин и Вася Пупкин! Дайте мне Грэтцки и Уынна». Репортаж с планерки в «Совспорте» - Советский спорт
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30 апреля 2020 15:00ХоккейДомрачев Владислав

«Мне не нужен Овечкин и Вася Пупкин! Дайте мне Грэтцки и Уынна». Репортаж с планерки в «Совспорте»

Обозреватель «Совспорта» вспоминает забавный эпизод, героем которого стал Ови.

Офсайт НХЛ поставил капитана «Вашингтона» Александра Овечкина на первое место в рейтинге левых крайних в новой истории лиги, которая берет начало с 1967 года.

23 февраля 2006 года. Праздничный, но тогда еще рабочий день. Накануне сборная России в четвертьфинале Олимпиады в Турине обыграла дримтим Канады 2:0. Победную шайбу, напомню, забросил в третьем периоде Овечкин с передачи Виктора Козлова. А точку в самой концовке поставил капитан российской дримтим Алексей Ковалев, реализовав большинство. Забивали они лучшему вратарю НХЛ всех времен Мартину Бродо. А Уэйн Гретцки – самый-самый центрфорвард богатейшей лиги мира – работал генеральным менеджером Кленовых листьев.

Автора этих строк в тот день назначили «свежей головой» ответственным за обзор прессы. Я должен был выступить с кратким докладом на планерке. Обычно «свежие головы» выступают утром. А тут вечерняя планерка. Впрочем, жаловаться грех. К 17.00 я проштудировал обе спортивные газеты до буквы. «Советский спорт» историческому матчу посвятил пять полос за вычетом колонки о женском хоккее. Акцент был сделан на победителях – живых словах Овечкина и его героических партнерах. Другая газета начала с репортажа из лагеря проигравших. Зацепило живописание лица канадского генменеджера, вошедшего в конференц-зал. Его слова почему-то были выданы за эксклюзив.

Наша газета подробно рассказала о победителях, героях матча Овечкине, Ковалеве, вратаре Набокове, бодро начал я доклад. – А конкуренты заострили внимание на горе проигравших – Гретцки и тренере Пэте Куинне.

Так… - главный редактор прервал мой бравурный спич. – У нас почему-то отдел хоккея в самый ответственный момент сдувается. Мне не нужен Овечкин и Вася Пупкин. Дайте мне Грэтцки, дайте мне Уынна…

Я бросил взгляд на участников планерки. Голова шефа отдела хоккея Виталия Славина напоминала лампочку, излучающую красный свет. Кое-кто уткнулся в кулак, давясь от смеха.

Прошу усилить хоккейную олимпийскую бригаду, продолжал главред. – Спустить Пономаренко с гор!

Поясняю этот ход: наш олимпийский спекцор Дмитрий Пономаренко изначально работал на могуле-фристайле и прочих горнолыжных соревнованиях в альпийском поселке Сестриере.

Указание было выполнено. Спецкора спустили с гор и бросили на хоккей, а вместе с ним и другого спецкора Сергея Пряхина, ныне автора NHL.com. Увы, прирост «перьями» сборной России не помог. В полуфинале и матче за бронзу она не забросили ни одной шайбы в ворота финнов и чехов, уступив с общим счетом 0:7. После победы над Канадой это был оглушительный провал.

Но вернемся к Овечкину, Гретцки и Куинну, ушедшему из жизни в конце ноября 2014 года. Кто более нашим болельщикам в целом и читателям «Советского спорта» в частности ценен? Думаю, вопрос риторический.

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