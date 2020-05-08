Александр Романов: Брагин поможет сборной достичь высот

- Чем занимаетесь во время карантина?

- Стараюсь поддерживать форму. На даче есть штанга, бегаю и работаю над броском. Ворота хоккейные, кстати, тоже есть.

- Эксперты утверждали, что бросок – не самая сильная сторона Романова. Но его можно подтянуть, что сделал в НХЛ Никита Кучеров. Он признавался, что до отъезда за океан скорее толкал шайбу, а не бросал…

- А сейчас у него один из самых сильных и точных бросков в лиге! К этому надо стремиться.

- Когда вы приняли решение ехать в «Монреаль»? Тяжело оно далось?

- Решение приняли на семейном совете. А желание было еще с прошлой весны. Я ведь в плей-офф тогда не сыграл (из-за перелома ребер – прим. «Советского спорта»), да и сейчас сезон быстро закрыли. Мы успели всего один раунд пройти.

- Не поспешно ли закрыли? В НХЛ, например, до последнего будут стараться доиграть сезон. Пусть и без зрителей…

- Думаю, и мы могли бы доиграть. Сейчас самое неприятное – не знаешь, что будет, неопределенность. Поэтому планы даже на ближайшее время строить трудно.

- После серии с «Торпедо» тренер нижегородцев Дэвид Немировски заявил, что его команда два домашних матча с ЦСКА доминировала, да половину второй игры в Москве. Вы с ним согласны?

- Теперь говорить можно все что угодно, но «Торпедо» и впрямь играло сильно.

- После закрытия сезона обнаружилось много потенциальных обладателей Кубка Гагарина – СКА, «Ак Барс», московское «Динамо»…

- В плей-офф все может случиться. Но наша команда была способна на многое. Или кто-то в этом сомневается?

- Как отнеслись к вашему решению уехать главный тренер ЦСКА Игорь Никитин и его помощник Дмитрий Юшкевич, в прошлом знатные защитники, входившие в штаб сборной у Зинэтулы Билялетдинова?

- Они меня поддержали.

- А ваш дедушка?

- Он никогда не навязывает свое мнение. Иногда меня критикует, когда я лечу вперед, говорит, что защитник в первую очередь должен обезопасить свои ворота, а потом думать у чужих.

- Ваш агент сказал, что после молодежного чемпионата мира в Остраве за океаном вас прозвали Разрушитель. Не боитесь, что в «Монреале» сосредоточитесь на разрушении и закопаете талант созидателя?

- Там было другое слово, это не точный перевод. Что же касается «Монреаля», то мне еще предстоит пробиться в состав. Для этого необходимо показывать надежную игру.

- Генеральный менеджер клуба Марк Бержевен не раз говорил, что шанс, и не один, у вас будет.

- В последнее время мы не так часто общаемся. Сейчас везде непростое время.

- Когда «Монреаль» завоевывал Кубок Стэнли в последний раз?

- Не помню. Наверное, до моего рождения.

- В 1993 году, обыграв в финале «Лос-Анджедлес» с Уэйном Гретцки…

- Спасибо. Конечно, Кубок Стэнли – вершина, но не всем удается ее покорить.

- «Генералу» Андрею Маркову не посчастливилось. Ему всего десяти матчей не хватило до тысячи в НХЛ.

- Мне рано о таких высотах думать. Для начала надо первый сыграть.

- Главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин вскоре после МЧМ в Остраве заявил, что вы уже сейчас готовы к НХЛ.

- Приятно это слышать. Брагин тот тренер, который много лет прекрасно работает с молодежью. Все ребята его очень уважают.

- Сейчас пошли разговоры, что он может возглавить первую сборную…

- Первую? Думаю, Валерий Николаевич – тот человек, который поможет ей достичь высот.

- Недавно КХЛ анонимно попросила игроков назвать самого желанного для них тренера – под руководством которого хотелось бы сыграть. Год назад в интервью «Советскому спорту» вы признались, что у своего дедушки играть не хотели бы…

- Я не хочу никого обидеть, кого-то персонально выделять. Мне нравилось играть у всех, с кем сводила жизнь.

- А самого неудобного для вас нападающего назовете?

- Это Кирилл Капризов. Может, он не такой быстрый, но умеет в нужный момент взорваться, отлепиться от защитников и бросить. Бросок у него внезапный, быстрый и точный. Забивает с нулевых углов. Такой не просчитать. Хорошо, что я играл против него только на тренировках.

- Поддерживаете связь с капитаном молодежной сборной Григорием Денисенко, подписавшим контракт новичка с «Флоридой»?

- Да, переписываемся. Мы ведь в Ванкувере жили в одном номере. Он тоже хочет пробиться в состав новой команды, понимает, что просто так ничего не получится. Готовится!