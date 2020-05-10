ИИХФ опозорилась по самое некуда: цинично унизила Лемье и Харламова – еще и свою историю переврала - Советский спорт
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10 мая 2020 22:30ХоккейСлавин Виталий

ИИХФ опозорилась по самое некуда: цинично унизила Лемье и Харламова – еще и свою историю переврала

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин делится мнением о новой публикации на официальном сайте ИИХФ, где была составлена сборная Канады всех времен.

Когда я позавчера сочинял заметку «ИИХФ, а слабо прокатить Гретцки так, как ты это сделала с Фирсовым?», разумеется, ни секунды не сомневался, что – слабо. Но я и представить не мог, что на официальный сайт Международной федерации пишут ангажированные, если не сказать, продажные люди. Эти графоманы не только ни черта в хоккее не разбираются, они даже его новейшей истории не знают!
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Вчера ИИХФ завершила свой 16-серийный исторический эпос, приуроченный к столетию чемпионатов мира. По каким-то только ей известным критериям Международная федерация хоккея определяла символические сборные стран, которые должны были стартовать в чемпионате мира-2020. Последней ближе к вечеру 9 мая - в день нашей Великой Победы! - назвали Олл Старз национальной команды Канады. Не понимаю, это изощренная издевка, что ли, над Русским миром была - приурочить этот позорный спектакль именно к 75-летию нашего святого праздника? И моей личной вечной боли – мой дед украинец Бронислав Иванович Гриневич погиб при освобождении Красной Армией Польши, где родилась его жена и моя бабушка.

Я почти двое суток ждал, надеясь, что хоть кто-то подскажет деятелям ИИХФ, что в их заметке - невиданная ложь. Тщетно!

Начну с самого простого: с какого перепуга Канаде, а не России, доверили завершать эксклюзивный сериал? Неужели в ИИХФ забыли, что у СССР/России 27 золотых медалей ЧМ, а у Кленовых – 26? Не верю! Эти цифры я взял с сайта ИИХФ из раздела «Турниры» и подраздела «Все медалисты», где все очень наглядно и красиво изображено.

Далее. Если сериал приурочен к 100-летию ЧМ, почему, объясняя выбор Олл Старз Канады, составители постоянно апеллируют к достижениям лауреатов на Кубке Канады/мира? Какое отношение этот коммерческий турнирчик, который НХЛ сбацала на пару с профкомом игроков, имеет к мировому хоккею в принципе, а тем более к ИИХФ?

Пусть кто-нибудь попробует со мной поспорить, что любое спортивное соревнование ничего не стоит, если изначально соперники – в неравных условиях. Но они только такими и были на всех этих презренных Кубках Канады/мира. Ибо всегда проходили в Северной Америке, причем решающие стадии – исключительно в Канаде. Всегда при их судьях, на их площадках и при их правилах! Особенно это было значимо на первых пяти подобных турнирчиках (1976, 1981, 1984, 1987, 1991). Сборной СССР приходилось уже по ходу дела после европейских аэродромов приноравливаться к заокеанским саркофагам. И вообще с листа познавать, что такое плей-офф до двух побед с овертаймами, как случилось в финале КК-1987. Если кто проспал, за все время после Суперсерии-1972 сборная Канады-НХЛ в сильнейшем составе только однажды пожаловала в СССР/Россию.

Нет, я нисколько не умаляю побед Листьев:

- в 1976 году, куда, кстати, мы командировали экспериментальную сборную без обоих топ-звеньев Петрова и Шадрина во главе с тренером-дебютантом Тихоновым;

- в 1984-м, когда Третьяк закончил, а Фетисова сломали;

- в 1987-м, тот самый судейский фактор - спасибо, Дон Кохарски;

- в 1991-м, Федоров написал покаянное письмо и вернулся, но сбежали Буре и Константинов, сломался Каменский, окончательно распались звенья Ларионова и Быкова;

- в 2004-м, сборная оказалась не нужна ни тренерам, ни игрокам: и те, и другие уходили в массовый отказ;

- в 2016-м, «этой ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели» – а как иначе, кроме как к цирку, относиться к энхаэловскому междусобойчику с участием некой сборной молодых звезд Северной Америки и бродячей труппы артистов из нехоккейных стран Европы?

Выиграли канадцы – и выиграли. Мы же не считаем, сколько мы Призов «Известий», к примеру, выиграли. И не наша проблема, что, в отличие от ВХА, НХЛ не соизволила на них приехать. Хотя как-то сборную будущих звезд НХЛ в Москву в декабре десантировала. Поняли теперь, откуда ноги у подобной команды образца 2016 года растут?

На этом тему КК/КМ закрываем. К спорту, как все теперь, особенно после клоунады в Торонто-2016, согласились, они не имеют никакого отношения.

Совсем другой коленкор – Олимпиады. Тем более что многие из них в ХХ веке приравнивались к ЧМ. То есть победитель Игр одновременно становился чемпионом мира.

Здесь возразить нечего. Сидни Кросби – красавец. К золоту молодежного ЧМ-2005 (в 17 лет!), золоту ЧМ-2015, Кубку мира-2016 добавил две олимпийские виктории (2010, 2014), причем забивал в обоих финалах. К тому же почти во всех этих триумфальных командах Сид был капитаном.

Безусловно, Кросби заслужил права быть центром номер 1 сборной Канады всех времен. Но что в символической сборной ИИХФ делают Лемье и Гретцки? Бесконечно уважаю талант Марио, возможно, самого мягкого, эстетичного, высокотехничного форварда за всю летопись мирового хоккея. Что тут спорить? Равно как все, кто хот чуть-чуть разбирается в хоккее, давным-давно в курсе, что в истории мирового спорта нет более переоцененного персонажа, чем так называемый Великий.

Речь о другом. Неужели ИИХФ не ведает, что все трое – центрфорварды? Если ведает, то как к этому выбору относиться серьезно? Если такое допустимо, это убивает на корню саму идею юбилейного сериала Международной федерации. Дешевая профанация! Не более и не менее.

Но даже если закрыть глаза на это бесцеремонное попрание всяческих норм юбилейных рейтингов, Лемье-то каким боком к Олл Старз присоседился? Его золото Олимпиады-2002 к ЧМ никакого отношения не имеет. Вообще Марио лишь однажды в ЧМ участвовал, где будучи юниором выступил, впрочем, блестяще. Помог Кленовым взять серебро, забив пару голов в решающей встрече ЧМ-1985 в ворота Красной машины.

ИИХФ, несмотря на всю ее высосанную из пальца патетику-словоблудие, прекрасно понимает, что прогнулась ниже некуда. Незавуалированное наперстничество тут прет изо всех щелей. Хочешь - не хочешь, но приходится оправдываться. Обоснование включения в Олл Старз Марио Лемье фальшивомонетчики из ИИХФ начинают так:

- Как и у Гретцки, самая слабая часть международного резюме Лемье - участие в чемпионате мира. В случае с номером 66 он выиграл серебро в 1985 году.

Все! Так какого хрена, ИИХФ, ты тащишь заслуженного человека за уши в список, которого он не достоин априори?! Зачем мелкими подачками вкупе с мерзопакостной лестью унижать выдающегося мастера?..

Ну вот мы и добрались до того самого. Честно. Достал он меня просто. Этот никудышный некомсомолец. Никуда от него не спрятаться.

Человек вообще ничего не выиграл в турнирах под эгидой ИИХФ. Более того, все провалил: молодежный ЧМ-1978, ЧМ-1982, Олимпиада-1998. Тем не менее вандалы здравого смысла с сайта Международной федерации запендюрили этого законченного лузера под прозвищем Минус Бесконечность на главное фото к тексту о символической сборной Канады всех времен.

Хотя чего от дилетантов-лизоблюдов ждать, если они этого распиаренного мыльного пузыря 12 лет назад цинично пропихнули в Олл Старз ИИХФ всех времен в год столетия Международной федерации. Опять же подло унизив этой пошлой компанией с серой мышкой глыб Солнечной системы клюшки и шайбы в лице Валерия Харламова и Сергея Макарова.

Я бы мог всю эту вакханалию ИИХФ расценить как тонкий троллинг. Прочитали на Sovsport.ru мой упомянутый выше разоблачительный доклад, и изящно подыграли автору и Анатолию Фирсову.

Если бы! Ну да, всегда хочется верить в лучшее и пытаться найти в людях хоть крохи рассудка. Но, очевидно, это не к ИИХФ. Вы только вдумайтесь: Международная федерация хоккея не знает, кто взял бронзу на первом турнире мечты – Олимпиаде-1998 в Нагано! Более того, двоечники с сайта ИИХФ этим фейком аргументируют включение Гретцки – тут необходима точность! – в сонм великих. Цитирую:

- Он играл только на одном чемпионате мира (бронза в 1982 году) и одной Олимпиаде (бронза в 1998 году).

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Вот так – а мужики-то не знают! Теперь все зарубите себе на носу – сайт ИИХФ ведь врать не может! Оказывается, Международная федерация втайне от всех пересмотрела итоги Игр в Нагано! Третье место присуждено Канаде, а не Финляндии. Пусть в матче за бронзу 21 февраля 1998 года Суоми укатали мистера Минус Бесконечность и Ко со счетом 3:2. Лайнсмен Александр Поляков не даст соврать.

Короче, чего от убогих-то ждать? Пожалеть разве что…

Месье Фазель, наведите порядок в консерватории!

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