Брагин для кахаэловцев, Ларионов для энхаэловцев. Почему сборную нужно отдать дуэту тренеров

СБОРНУЮ ТОЖЕ БРАГИНУ?

Пока не понятно, в каком статусе поедет в Китай наша команда – с национальным флагом или в привычном уже облике атлетов из России. А то, как знать, может нас ждет совсем суровое наказание за наши многочисленные допинговые похождения. Возьмут ВАДА совместно с МОК да отфутболят нас куда подальше – соблюдать социальную дистанцию. Но давайте все же быть оптимистами и в том или ином виде на нашу команду на Играх в Поднебесной рассчитывать. У вас есть сегодня малейшее представление того, как наша хоккейная сборная должна выглядеть на этомтурнире, и кто ее там будет возглавлять?

За последние дни кто только не высказывался по поводу возможных тренерских перестановок в треугольнике СКА – первая сборная – молодежка. Молва вовсю сватает на пост главного в Питер Валерия Брагина, который сейчас является помощником Алексея Кудашова и в СКА, и в сборной. В то же время молодежную сборную вроде как отдают Игорю Ларионову. Профессор появился как чертик из табакерки в этой команде в роли ассистента Брагина накануне МЧМ-2020 – и это весь его тренерский опыт в 59 лет. Однако, зная решимость наших руководителей по национальной команде в плане экспериментов, не стоит удивляться, если состоится и это назначение, и произойдут перестановки в СКА.

И вот тут возникают резонные вопросы. Все последние годы тренер СКА автоматом становился тренером сборной, означает ли это, что Брагин и будет главным в национальной команде? И если так и задумывается, то говорит ли это о том, что Валерия Николаевича видят тем человеком, которому хотят доверить сборную на Играх в Пекине?

На первый вопрос дал бы утвердительный ответ. Логично, что если Кудашов не устраивает по каким-то критериям как наставник топ-клуба КХЛ (официально об этом пока не объявлено, но и опровержений нет), то вряд ли это недоверие не распространяется на сборную. Кураторы то у СКА и национальной команды одни и те же. Не случайно мы постоянно слышим разговоры о необходимости базового клуба, хотя, на мой взгляд, это по крайней мере спорная практика.

А вот насчет второго вопроса не спешил бы давать ответ «да». Не знаю, конечно, какие задумки есть у боссов ФХР. Но полагаю, что слова Брагин и олимпийская сборная вполне могут стать синонимами. Однако, вероятно, лишь в том случае, если на Олимпиаду в Китай не поедут игроки НХЛ.

ПРИМЕР ФЕТИСОВА НА ИГРАХ-2002

Пока с участием энхаэловцевв Играх нет никакой определенности, если она вообще сегодня может быть хоть в чем-то в наше жуткое время. Президент ИИХФ Рене Фазель недавно подчеркивал, что в переговорах с заокеанскими партнерами, было это перед началом пандемии, наметились положительные тенденции.Поэтомудержать в уме вариант с приездом в Пекин Овечкина, Кросби и компании надо. Если это случится, то сборная наверняка будет составлена сплошь из наших легионеров, учитывая, что в НХЛ с каждым годом растет представительство российского хоккея. Кто ими будет руководить?

Мы не раз в нашей хоккейной истории сталкивались с тем, сколько проблем возникает, когда у руля сборной, напичканной звездами НХЛ, встают люди, не имеющие опыта работы за океаном. Что говорить о наших сегодняшних «проспектах» - Кудашове и Брагине. У них нет даже опыта самостоятельного руководства сборной из игроков, которые выступают в России. У нынешнего наставника СКА этот опыт измеряется несколькими матчами Евротура, причем не всегда успешными. У многолетнего главного тренера молодежки его нет вообще.

Проблема это? Еще какая. Но она имеет свое решение, которое сегодня может показаться неочевидным.

Тут необходимо сделать один исторический экскурс в 2001 год. Тогда накануне Олимпиады в Солт-Лейк Сити вставало много вопросов с подготовкой и комплектованием команды на Игры-2002. Сборную в тот момент возглавлял Борис Михайлов. Человек в высшей степени авторитетный, но для ряда наших заокеанских звезд неудобный. Многие небезосновательно полагали, что если Борис Петрович повезет команду в США, то она недосчитается ряда классных мастеров и будет играть в старомодный хоккей. А потому в олимпийский сезон, несмотря на контракт Михайлова с ФХР, сборную отдали Вячеславу Фетисову, который и собрал российскую дрим-тим, будучи не только главным тренером, но и генеральным менеджером.

Тренерского опыта у Фетисова в тот момент было немного – пара лет работы помощником в «Нью-Джерси». Но это не помешало показать на Олимпиаде хороший хоккей. Спорная победа американцев с голом-фантомом Самсонова лишила нас шансов на финал, но в целом это была достойная игра. А почетная бронза - последняя на данный момент медаль, завоеванная на турнирах с участием всех сильнейших хоккеистов.

У Фетисова получилось, потому что у него был не только огромный авторитет среди игроков НХЛ, но и громадный опыт выступлений на самых крупных турнирах под руководством самых великих тренеров. В том числе и в НХЛ. Все эти характеристики в той же мере относятся и к давнему партнеру и другу Фетисова Ларионову. Ничто не мешает держать его кандидатуру в уме (а может, так оно и есть?), если НХЛ вдруг решит отправиться в азиатское приключение за олимпийским золотом.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ ТАНДЕМ

Авторитетный Борис Майоров в воскресенье дал свою оценку возможным переменам в СКА и сборных. Он полагает, что Ларионову надо бы начать с клубной работы. Все верно. Но краткосрочный олимпийский турнир стоит тут все-таки особняком. Там нет места для тренировочного процесса как такового, зато незаменимо умение играть в энхаэловский хоккей. Знать и понимать его досконально. У Игоря Николаевича все эти качества имеются, в отличие от Брагина и Кудашова. А потому считаю, что будет правильно отдавать сборную в олимпийской перспективе не кому-то одному, а тандему Брагин – Ларионов.

Первый будет востребован, если повезем на игры команду из КХЛ. Через полтора года на первый план в лиге выйдут те ребята, которые радовали нас в январе 2020-го современным хоккеем на МЧМ. И часть которых будет у Брагина под его ежедневной опекой в СКА. Но энхаэловцы – ребята посерьезнее. Не только те, что будут на нашей лавке. Профессор, будучи к тому же агентом, североамериканский хоккей знает прекрасно, а потому как никто другой имеет представление о сильных сторонах соперников.

Если Гэри Беттмэндаст зеленый свет китайской компании, без рокировочки на тренерском посту сборной России, думаю, не обойтись. Тем более, что все мы к этому уже давно привыкли. Главное тут для Ларионова - не провалиться на МЧМ-2021 с молодежью. А то до энхаэловцев могут не допустить и его.