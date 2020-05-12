АХЛ тихо похоронила себя. И НХЛ?

Ровно десять дней назад на sovsport.ru вышла моя заметка «НХЛ пора смириться с потерей миллиардов долларов: у лиги нет шанса возобновить хоккейный сезон». Сегодня ночью первой официально умыла руки ее житница кадров – АХЛ.

Вот такую прощальную речь президента Американской хоккейной лиги Дэвида Эндрюса опубликовала НХЛ на официальном сайте:

«После тщательного анализа ситуации Американская хоккейная лига пришла к выводу, что в свете текущих обстоятельств возобновление и завершение сезона-2019/20 не представляется возможным. Сейчас лига будет концентрироваться на том, чтобы соответствующим образом подготовиться к сезону-2020/21.

Мы очень благодарны Национальной хоккейной лиге и ее командам за поддержку в непростые последние два месяца. АХЛ продолжает ставить во главу угла здоровье и безопасность игроков, официальных лиц, сотрудников, болельщиков и всех их семей. Мы с нетерпением ждем возможности вернуться на арены в сезоне-2020/21».

Если НХЛ такой прецедент уже был, когда в 1919 году плей-офф остановили из-за испанки, то АХЛ не разыграет свой главный трофей Кубок Колдера впервые за всю историю. А учреждена вторая по силе североамериканская хоккейная организация аж в 1936 году.

Для тех, кто за АХЛ, как я, мало следит, сообщу – в Американской лиге, как и в НХЛ, 31 команда, которые разбиты на четыре дивизиона. Так же, как и в НХЛ, регулярный чемпионат был остановлен 12 марта. Клубы сыграли от 55 до 63 матчей. Правда, в АХЛ, где есть и канадские команды, интересная система: в трех дивизионах – Атлантическом, Северном, Центральном в регулярке 76 туров, а в Тихоокеанском, видимо, чтобы сэкономить на переездах – 68 туров.

Что означает закрытие сезона АХЛ? НХЛ разом лишилась всех своих фарм-клубов, проще говоря – всего резерва. К слову, сама НХЛ на своем сайте об АХЛ написала так: «Американская хоккейная лига является ведущей лигой развития НХЛ».

Вы можете себе представить, как НХЛ возобновит сезон, если замены травмированным игрокам – а разнообразные повреждения после столь долгого простоя запрограммированы – нет от слова совсем? Я не могу.

А значит, сегодня-завтра, максимум до конца мая ждем такой же эпитафии сезону-2019/20 от НХЛ.

Любопытно, я не смог найти в интернете, действует ли сейчас в лиге карантин для игроков. Впервые его объявили после остановки сезона сроком до 4 апреля, потом продлили до 15-го, а затем – и до 30 апреля. Но даже если теперь самоизоляция необязательна, я не могу понять, как НХЛ перезапустит сезон при бушующей в США пандемии. Это же не Германия, где пик заболеваний пройден, что позволило уже на 16 мая назначить рестарт первой и второй футбольной бундеслиги.

Кроме того, надо учитывать, что масса европейцев вернулась домой. А значит, при возвращении в Северную Америку все они обязаны будут пройти двухнедельный карантин, во время которого если им и разрешат тренироваться, то строго в одиночку. Плюс трех-четырехнедельный общекомандный тренировочный лагерь.

Нет, конечно, я хочу ошибиться, но после капитуляции АХЛ шансы на хоккей в это лето за океаном упали действительно до нуля.