Вей – в СКА. Таблица переходов КХЛ

Западная конференция

ЦСКА (Москва)

Пришли

н. Голдобин? (Ванкувер, НХЛ), н. Локтионов (Металлург Мг), в. Шарыченков (Нефтехимик), з. Воробьев (ХК Сочи), з. Макеев (Северсталь), н. Силаев, н. Коростелев (оба - Адмирал), н. Зыков (Вегас, НХЛ)

Ушли

в. Сорокин (Айлендерс, НХЛ), в. Третьяк (ХК Сочи), з. Дальбек, з. Марченко (Локомотив), з. Романов (Монреаль, НХЛ), з. Мясищев (Салават Юлаев), з. Науменков, н. Капризов, н. Шалунов (все — НХЛ),) н. Вей (СКА), н. Григоренко (Коламбус, НХЛ), н. Толчинский (Авангард), н. Антипов (Югра, ВХЛ).

Остались

В. Самойлов, в. Юханссон, з. Блажиевский, з. Ибрагимов, з. Киселевич, з. Луговяк, з. Робинсон, з. Нестеров?, з. Чмыхов, н. Андронов, н. Афонасьевский, н. Каницкий, н. Карнаухов, н. Кемпе, н. Комиссаров, н. Мамин, н. Окулов, н. Ртищев, н. Светлаков, н. Слепышев, н. Соркин, н. Секач?, н. Телегин.

СКА (Санкт-Петербург)

Пришли

з Вик. Антипин (Металлург Мг), н. Вей (ЦСКА), н. Мичков (Ярославль), н. Якимов (Северсталь), н. Э. Галимов (Ак Барс), н. Колтыгин (Витязь). Н. Тимкин (Металлург Мг), н. Руденков (Амур), н. Доус? (Автомобилист)

Ушли

т. Гатиятулин (Трактор), в. Мельничук (Сан-Хосе, НХЛ), з. Дедов (ХК Рязань, ВХЛ), з. Дыбленко, з. Зуб (Оттава, НХЛ), з. Земченок (Металлург Мг), з. Зубарев, н. Лехтеря (оба - Спартак), н. Барабанов (Торонто, НХЛ), н. Коскиранта (СайПа, Финляндия), н. Якупов (Витязь), н. Каблуков?, н. Кагарлицкий (Динамо М), н. Плотников (Амур), н. Конозов.

Остались

в. Аскаров, в. Самонов, в. Хелльберг, в. Лысенков, з. Александров, з. А.Белов, з. Бенгтссон, з. Ващенко, з. Галенюк, з. Глухов, з. Назаревич, з. Ожиганов, з. Токранов, з. Хафизуллин, з. Тихонов, н. Аалтонен, н. Бурдасов, н. Володин, н. Кемппайнен, н. Кетов, н. Кузьменко, н. Курбатов, н. Мироманов, н. Полодян, н. В.Э. Ткачев, н. Цицюра, н. Швец-Роговой.

ЙОКЕРИТ (Хельсинки)

Пришли

т. Кангасалуста, т. Паюлуома, в. Линдбек, н. Шредер (оба — Торпедо), з. Фриман (ХПК), з. Пудас (Шеллефтео АИК, Швеция), н. Пакаринен (Барыс), н. Боргстрем (Флорида, НХЛ), з. Крейчик, н. Юнттила (оба — Кярпят, Финляндия)

Ушли

н. Мозес (Рапперсвилль, Швейцария), в. Ниеми, н. Контиола, н. Регин, з. Лехтонен (Торонто, НХЛ), з. Лауридсен (Фрелунда, Швеция).

Остались

В. Игнатьев, в. Калниньш, з. Кивисте, з. Леписте, з. Грант, з. Лев, з. Скленичка, з. Эронен, н. Анттила, н. Енсен, н. Иконен, н. Йоэнсуу, н. Мяеналанен, н. Норман, н. О»Нилл, н. Пильстрем, н. Савинайнен, н. Хаапала, н. Халме, н. Хирвонен.

(ДИНАМО) Москва

Пришли

в. Меньшатов (Торпедо), з. Ан. Сергеев (Нефтехимик), н. Кагарлицкий? (СКА), н. Петунин, н. Марковин (оба — Северсталь), н. Линдберг (Цуг, Швейцария).

Ушли

з. Лямин, н. Афиногенов, н. Апальков (ХК Сочи), н. Индрашис, н. Полыгалов, н. Петерссон (Локомотив).

Остались

гл.т. Крикунов, в. Еременко?, в. Бочаров, з. Аланов, з. Бойков, з. Волков, з. Григорьев, з. Зайцев, з. Миронов, з. Огурцов, з. Хиетанен, з. Чайковски, з. Семенеко, н. Яшкин, н. Шипачев, н. Круглов, н. Тарасов, н. Алексеев, н. Бицадзе, н. Васильев, н. Ефремов, н. Михайлов, н. Моисеев, н. Муранов, н. Панкратов, н. В. Кулемин, н. Брюквин, н. Пулккинен, н. Ткаченко, н. Бусаров.

СПАРТАК (Москва)

Пришли

т. Федосов, н. Бакош, в. Трушков, з. Козловский (все — Адмирал), н. Радил (Сан-Хосе, НХЛ), н. Лехтеря, з. Зубарев (оба — СКА), з. Дьюс (Спрингфилд Тандербердз, АХЛ), н. Любимов (Металлург Мг), н. Широков (Авангард).

Ушли

т. Уланов, н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — Витязь), н. Карсумс, з. Херсли, з. Виклунд, н. Хохлачев (Авангард), з. И.Вишневский, н. Кокарев, н. А. Галимов (ХК Сочи), н. Столяров.

Остались

гл.т. Знарок, т. Витолиньш, т. Соловьев, в. Беспалов, в. Гудачек, в. Хомченко, з. Д.Вишневский, з. Рылов, з. Кулик, з. Гришин, з. Никишин, з. Волков, з. Гончаров, з. Кутейкин, з. Мусин, з. Тришин, н. Ганзл, н. Аркалов, н. Котляревский, н. Кравченко, н. Круженков, н. Легалин, н. Львутин, н. Никонцев, н. Павлюков, н. Первов, н. Сорокин, н. Талалуев, н. Федоров, н. Цыплаков, н. М.Юньков.

ЛОКОМОТИВ (Ярославль)

Пришли

гл.т. Скабелка, в. Паскуале, з. Охтамаа (все — Барыс), в. Красоткин (Адмирал), з. Баранцев (Торпедо), з. Пайгин (Нефтехимик), з. Марченко (ЦСКА), н. Петерссон (Динамо М), н. Слепец (Динамо Р).

Ушли

гл.т. Пелино, з. Накладал (Пардубице, Чехия), з. Кронвалль (завершил карьеру), н. Свитов, з. Марков (завершил карьеру), н. Да Коста (Ак Барс), н. Денисенко (Флорида, НХЛ), н. Мичков (СКА).

Остались

в. Исаев, в. Коновалов, в. Лазушин, з. Афанасьев, з. Калинин, з. Лукичев, з. Малышев, з. Мисюль, з. Осипов, з. Рафиков, з. Савченко, з. Сидоров, з. Черепанов, н. Аверин, н. Алексеев, н. Беляев, н. Березкин, н. Дарьин, н. Денежкин, н. Иванов, н. Ильенко, н. Каюмов, н. Коваленко, н. Красковский, н. Кудрявцев, н. Ландер, н. Манин, н. Полунин, н. Пяярви-Свенссон, н. Романов, н. В.А. Ткачев, н. Червоненко.

ВИТЯЗЬ (Московская область)

Пришли

з. Бородкин (Трактор), з. Хультстрем (Юргорден), н. Даугавиньш, н. Малыхин (оба — Спартак), н. Теденбю (Давос), н. Дэнфорт (Лукко, Финляндия), н. Якупов (СКА).

Ушли

З. Буханко, з. Головков, з. Евсеенков, з. Лаюнен, з. Шинкевич, н. Артюхин, н. Бывальцев (Трактор), н. Йормакка, н. Колтыгин (СКА), н. Макеев (Автомобилист), н. Няттинен, н. Хауден, н. Чернов, н. Мирошниченко (Маскегон, USHL).

Остались

гл.т. Кравец, в. Ежов, в. Кочетков, в. Сапрыкин, з. Воронков, з. Воробей, з. Епишин, з. Ержабек, з. Катичев, з. Паутов, з. Пыленков, н. Варфоломеев, н. Гончаров, н. Гребенщиков, н. Д. Квартальнов, н. Ларичев, н. Моисеев, н. Орлович-Грудков, н. Семин, н. Шевченко.

ТОРПЕДО (Нижний Новгород)

Пришли

н. Фреберг (ХВ-71, Швеция), з. Остин (Кладно, Чехия), з. Шуленин (Амур).

Ушли

в. Меньшатов (Динамо М), з. Баранцев (Локомотив), з. Волченков, з. Геноуэй (Автомобилист), з. Лисов, з. Минеев (Авангард), н. Бочаров (Автомобилист), в. Линдбек, н. Шредер (оба — Йокерит), н. Шахворостов, н. Шор, н. Щехура.

Остались

гл.т. Немировски, в. Мольков, в. Серебряков, в. Суханов, в. Тихомиров, з. Аляев, з. Зборовский, з. Меляков, з. Орлов, з. Павликов, з. Родионычев, н. Беляев, н. Белевич, н. Берестенников, н. Варнаков, н. Веряев, н. Гончарук, н. Ильин, н. Левицкий, н. Поддубный, н. Почивалов, н. Смолин, н. Стальнов, н. Томилов, н. Ураков, н. Шенфельд.

ХК СОЧИ

Пришли

спортдир. Зюзин, в. Третьяк? (ЦСКА), в. Лассинантти (Лулео, Швеция), з. Елизаров (Динамо СПб, ВХЛ), з. Мищенко, з. Островский, н. Коннов (все — Адмирал), н. Карьялайнен (Таппара, Финляндия), н. Юханссон, н. Нильссон (оба — Ферьестад, Швеция), н. Колготин, н. Цыганов (оба — Юность, Беларусь), н. Апальков (Динамо М), н. А. Галимов (Спартак), н. Падакин (Нефтехимик), н. Капустин (Северсталь).

Ушли

в. Налимов (Рокфорд, АХЛ), в. Проскуряков, з. Абросимов (Ак Барс), з. Бертильссон, з. Воробьев (ЦСКА), з. Мальцев (Динамо СПб, ВХЛ), з. Щитов, з. Эллис, н. Алтыбармакян (Чикаго, НХЛ), н. Коллинз, н. Кожевников, н. Лещенко (Трактор), н. Лугин, н. Макаренко, н. Росен, н. Рыбаков.

Остались

гл.т. Андриевский, в. Ахметов, в. Шикин, з. Александров, з. Гордеев, з. Климонтов, з. Петров, з. Погоришный, з. Рундблад, н. Архипов, н. Выглазов, н. Жилин, н. Калетник, н. Мосалев, н. Рахимуллин, н. Старков, н. Стремвалль, н. Томилин, н. Точицкий, н. Шмелев.

СЕВЕРСТАЛЬ (Череповец)

Пришли

т. Ставровский, т. Крюков, т. Шабанов, з. Лалонд, н. Вихарев (оба — Адмирал), н. Абдул (Слован), з. Адамчук (Ак Барс), з. Виттасмяки (Таппара, Финляндия), н. Букартс (Витковице Ридер, Чехия).

Ушли

г.м. Щедрин, т. Гольц (Металлург Мг), в. Хакимов (Нефтяник, ВХЛ), з. Кинрейд, з. Кулда, з. Макеев (ЦСКА), з. Хлыстов (Металлург Мг), з. Хохлов (Сибирь), н. Е. Бодров, н. Капустин (ХК Сочи), н. Петунин, н. Марковин (оба — Динамо М), н. Монахов, н. Морозов, н. Трубачев?, н. Чипчура, н. Якимов (СКА), н. Яковлев.

Остались

гл.т. Разин, в. Подъяпольский, в. Шостак, в. Шугаев, з. Балдаев, з. Кудако, з. Провольнев, з. Рогов, з. Сизов, з. М.Хабаров, н. Ан.А. Алексеев, н. Вовченко, н. Гераськин, н. Грачев, н. Жирнов, н. Казаков, н. Кодола, н. Лишка, н. Неволин, н. Чижиков.

ДИНАМО (Рига)

Пришли

гл.т. Скудра (?), гл.т. Тамбиев (?), з. Самуэльссон (Лександ, Швеция), з. Экесталь Йонссон (Ферьестад), н. де Соуза (Регле, Швеция)

Ушли

гл.т. Анкипанс, в. Ворис, в. Макаров, в. Салак, з. Алишаускас, з. Балинскис, з. Бартулис, з. Берглунд, (Брюнес, Швеция), з. Бергманис, з. Гимаев, з. Дялога, з. Зиле, з. Майоне, з. Мамчицс, з. Маршалл, з. Сотниекс, н. Батня, н. Берзиньш, н. Гиллис, н. Гринбергс, н. Дарзиньш, н. Джериньш, н. Лейниекс, н. Липбергс, н. Маренис, н. Мейя, н. Павлов, н. Протапович (Автомобилист), н. Редлихс, н. Сетдиков, н. Слепец (Локомотив), н. Трасташенков, н. Эштон.

Остались

в. Лиепиньш, з. Ошениекс, н. Гегерис, н. Забусов, н. Шваненбергс.

ДИНАМО (Минск)

Ушли

в. М.Карнаухов (Металлург Нк, ВХЛ), з. Бокун, з. Готовец (Авангард), з. Граньяни, з. Дюков, з. Евенко (Трактор). з. Эллиотт (Фрелунда, Швеция), н. Демков, н. Китаров, н. Ковыршин, н. А. Костицын (Нефтехимик), н. С. Костицын, н. Литвинов, н. Павлович, н. Степанов.

Остались

в. Осипков, в. Толопило, в. Тэйлор, з. Денисов, з. Дерябин, з. Еременко, з. Знахаренко, з. Морроу, н. Аносов, н. Грецкий, н. Дроздов, н. Желнеровский, н. Когалев, н. Мартынов, н. Павленко, н. Паре, н. Принс, н. Спунер, н. Сытый.

Восточная конференция

АК БАРС (Казань)

Пришли

з. Абросимов (ХК Сочи), н. Бурмистров (Салават Юлаев), н. Да Коста (Локомотив), н. Воронин (Адмирал), н. Лапин (Динамо СПб, ВХЛ).

Ушли

з. Виртанен, з. Адамчук (Северсталь), н. Э. Галимов (СКА), н. Фрэттин (Барыс), н. Галузин, н. О.Ли (Сибирь), М.Зарипов, н. Левитский.

Остались

в. Билялов, в. Мифтахов, в. Рейдеборн, з. Аверин, з. Адамчук, з. Викстранд, з. Журавлев, з. Лямкин, з. Ляхов, з. А.Педан, з. Рукавишников, з. Сычушкин, з. Фазылзянов, з. Хенкель, з. Юдин, з. Яруллин, н. Азеведо, н. Бровкин, н. Валеев, н. Воеводин, н. Воронков, н. Галиев, н. Ар. Галимов, н. Глухов, н. Дыняк, н. Емец, н. Д.Зарипов, н. Кара, н. Кормье, н. Лукоянов, н. Марушев, н. К.Петров, н. Санников, н. Сафонов, н. В.Тихонов, н. Фазлеев, н. Фисенко.

БАРЫС (Нур-Султан)

Пришли

н. Юдон (Монреаль, НХЛ), н. Фрэттин (Ак Барс).

Ушли

гл.т. Скабелка, в. Паскуале, з. Охтамаа (все — Локомотив), в. Карлссон, з. Ибрайбеков, з. Рыспаев, з. Семенов, н. Бойд, н. Виделль, н. Жайлауов, н. Найт (Авангард), н. Пакаринен (Йокерит).

Остались

в. Кудрявцев, з. Бакушин, з. Блэкер, з. Данияр, з. Диц, з. Клещенко, з. Маклюков, з. Метальников, з. Орехов, з. Полохов, з. Сведберг, з. Шалапов, н. Акользин, н. Асетов, н. Верещагин, н. Волк, н. Гатиятов, н. Гурков, н. Евдокимов, н. Михайлис, н. Муратов, н. Мусоров, н. Некряч, н. Панюков, н. Петухов, н. Сагадеев, н. Старченко, н. Шевченко, н. Шестаков.

АВАНГАРД (Омск)

Пришли

г. м. Волков, з. Готовец (Динамо Мн), з. Минеев (Торпедо), з. Соловьев (Атланта Гладиаторс, ECHL), з. Шарипзянов (Нефтехимик), н. Толчинский (ЦСКА), н. Хохлачев (Спартак), н. Найт (Барыс), н. Комаров (Трактор), н. К. Казаков.

Ушли

в. Судницин (Трактор), з. Бондарев, з. Войнов, з. Мартынов (Металлург Мг) з. Франсон, н. Буйницкий, н. Клинкхаммер, н. Макмиллан, н. Пьянов, н. А.Терещенко, н. Широков (Спартак), н. Щегольков.

Остались

в. Бобков, в. Гарипов, в. Костин, з. Денисевич, з. Емелин, з. Манухов, з. Покка, з. Ручкин, з. Спиценко, з. Чудинов, н. Андригетто?, н. Бек?, н. Грачев, н. Дедунов, н. Заседа, н. Зернов, н. Ковалев, н. Кошелев, н. Манукян, н. Мизюрин, н. Потапов, н. Семенов, н. Стась, н. Шумаков, н. Яремчук.

АВТОМОБИЛИСТ (Екатеринбург)

Пришли

гл.т. Питерс, т. Титов, т. Перн, н. Макеев (Витязь), з. Геноуэй, н. Бочаров (оба — Торпедо), з. Щемеров (Пеликанс, Финляндия), н. Куликов (Нефтехимик), з. Арзамасцев (Салават Юлаев), н. Протапович (Динамо Р), з. Тимашов (Сибирь), н. Еркин (Хумо, ВХЛ)

Ушли

гл.т. Мартемьянов, т. Шафранов, н. Доус (СКА), з. Трямкин (Ванкувер, НХЛ), з. Батыршин, з. Стасенко, н. Кучерявенко (Нефтехимик), з. Гуркин (Сибирь), н. Мингалеев, н. Рассейкин (оба — Юность, Беларусь), н. Гареев, н. В.Попов.

Остались

в. Галкин, в. Гросс, в. Коварж, в. Фомин, з. Березин, з. Бодров, з. Валитов, з. Василевский, з. Галюк, з. Корчемкин, з. Мамкин, з. Севостьянов, н. Баранов, н. Белоусов, н. Белоцкий, н. Воронков, н. Голышев, н. Грымзин, н. Дербенев, н. Жукенов, н. Захаров, н. Ивашов, н. Литовченко, н. Митякин, н. Мозер, н. Мэйсек, н. Носков, н. Обидин, н. Овчинников, н. Плэтт, н. Секстон, н. Хрипунов.

СИБИРЬ (Новосибирск)

Пришли

з. Гуркин (Автомобилист), з. Меньшиков (Трактор), з. Ахияров (Адмирал), з. Хохлов (Северсталь), н. О.Ли (Ак Барс).

Ушли

з. Логинов, з. Тимашов (Автомобилист), з. Пиганович, н. Пельтола (Таппара, Финляндия), н. Макаров, н. Зырянов.

Остались

в. Красиков, в. Сятери, з. Алексеев, з. Демидов, з. Ермаков, з. Ефремов, з. Йокипакка, з. Наумов, з. Пастухов, з. Я.Хабаров, н. Казаков, н. Комаров, н. Коротков, н. Миловзоров, н. Михайлов, н. Морозов, н. Овчинников, н. Первушин, н. Потапов, н. Пуустинен, н. Ромаев, н. Романцев, н. Руохомаа, н. Саюстов, н. Торченюк, н. Чесалин, н. Шаров, н. Шашков, н. Юров, н. Яковлев.

САЛАВАТ ЮЛАЕВ (Уфа)

Пришли

з. Коробов (Амур), в. Сухачев (Трактор), з. Бирюков (Металлург Мг), н. Мар. Гранлунд (Эдмонон, НХЛ), н. Воробьев? (Филадельфия, НХЛ).

Ушли

т. Ячменев, т. Эман, в. Кареев (ТПС, Финляндия), в. Сохатский, з. Ар. Сергеев (НХЛ), з. Арзамасцев (Автомобилист), з. Гареев, з. Рубинчик (оба — Трактор), з. Жульдиков (Рубин, ВХЛ), з. А.Семенов, з. Пашнин (Металлург Мг), н. Бурмистров (Ак Барс), н. Умарк, н. Крикунов, н. Кручинин, н. Майоров, н. Пачин.

Остались

в. Метсола, з. Коледов. з. Ларсен, з. Лисовец, з. Мухамадуллин, з. Панин, з. Петрищев, з. Цулыгин, н. Алалыкин, н. Амиров, н. Баранов, н. Башкиров, н. Жарков, н. Кадейкин, н. Картаев, н. Кугрышев, н. Кузьмин, н. Лукин, н. Маннинен, н. Пашин, н. Пименов, н. Скориков, н. Солодухин, н. Сошников, н. Хартикайнен, н. Хохряков.

МЕТАЛЛУРГ (Магнитогорск)

Пришли

т. Стиллман, т. Гольц, з. Хлыстов (оба — Северсталь), т. Мохорич, з. Земченок (СКА), з. Мартынов (Авангард), в. Загидулин? (Калгари, НХЛ), з. Пашнин (Салават Юлаев), н. Бутузов (Адмирал), Песонен? (Лангнау, Швейцария), н. Чибисов? (Виннипег, НХЛ).

Ушли

в. Демченко (Монреаль, НХЛ), з. Антипин (СКА), з. Бирюков (Салават Юлаев), з. Зайцев, з. Пивцакин, з. Яковлев, н. Авраменко. н. Козун, н. Локтионов (ЦСКА), н. Любимов (Спартак), н. О'Делл, н. Расмуссен? (НХЛ), н. Тимкин (СКА). н. Филиппи (Либерец, Чехия)

Остались

в. Кошечкин, в. Носов, з. Бабинцев, з. Береглазов?, з. Верещагин, з. Дронов, з. Минулин, з. Ольшанский, н. Дорофеев, н. Коробкин, н. Мозякин?, н. Н.Кулемин, н. А.Неколенко, н. Нестрашил, н. Платонов, н. Потехин, н. Рожков.

НЕФТЕХИМИК (Нижнекамск)

Пришли

н. А.Костицын (Динамо Мн), н. Кучерявенко (Автомобилист), з. Граборенко (Либерец).

Ушли

в. Шарыченков (ЦСКА), з. Пайгин (Локомотив), з. Атюшов, з. Мерфи, з. Рясенский, з. Ан. Сергеев (Динамо М), з. Шарипзянов (Авангард), н. Берглунд, н. Ден. Казионов, н. Куликов (Автомобилист), н. Митчелл, н. Падакин (ХК Сочи), н. Черников, н. Хисамутдинов? (Монреаль, НХЛ), н. Уайт, н. Энлунд.

Остались

в. Барулин, в. Коротаев, з. Брынцев, з. Волгин, з. Мотыгуллин, з. Пузанов, з. Семенов, н. Бикмуллин, н. Грошев, н. Порядин, н. Хайруллин, н. Хафизов, н. Чивилев, н. Шарифьянов, н. Шафигуллин, н. Шиксатдаров.

АМУР (Хабаровск)

Пришли

н. Плотников (СКА).

Ушли

з. Журавлев, з. Кондратьев, з. Коробов (Салават Юлаев), з. Турбин, з. Шуленин (Торпедо), н. Г.Зогорна, н. Т.Зогорна, н. Лазарев (Трактор), н. Руденков (СКА), н. Влад. Ушенин, н. Вяч.Ушенин.

Остались

в. Аликин, в. Киселев, в. Лангхамер, з. Александров, з. Васильев, з. Витасек, з. Игнатович, з. Игошев, з. Йордан, з. Камалов, з. Корягин, з. Медведев, н. Болтанов, н. Величкин, н. Гиздатуллин, н. Голубев, н. Горшков, н. Железков, н. Капитуров, н. Кацуба, н. Кузнецов, н. Рассказов, н. Файзуллин, н. Язьков.

КУНЬЛУНЬ РЕД СТАРЗ (Пекин)

Пришли

-

Ушли

в. Мьюз, в. Сунь, з. Бартли, з. Осипов, з. Райнхарт, з. Салия, з. Спроул, з. Там, з. Ши, з. Шустр, з. Юйэнь, н. Бондра, н. Дефацио, н. Ин, н. Кейн, н. Крэкнелл, н. Локхарт, н. Максимов, н. Миллер, н. Николлс, н. М.Плотников, н. Сето, н. Скворцов, н. Смит-Пелли, н. Уэрек, н. Шинкарук.

Остались

в. Грубец, в. Смит, з. Мерфи. з. Фрэм, з. Челиос, н. Брюле, н. Вон, н. Ип, н. Мэги, н. Фу, н. Хант, н. Ху.

ТРАКТОР (Челябинск)

Пришли

гл.т. Гатиятулин (СКА), в. Вилл (Регле, Швеция), в. Судницин (Авангард), з. Гареев (Салават Юлаев), з. Евенко (Динамо Мн), з. Рубинчик (Салават Юлаев), з. Телегин (Югра, ВХЛ), н. Алексеев (Де-Мойн, USHL). н. Бывальцев (Витязь), н. Лазарев (Амур), н. Лещенко (ХК Сочи), н. Тертышный (Югра, ВХЛ).

Ушли

гл.т. Юрзинов, в. С.Галимов, в. Сухачев (Салават Юлаев), з. Бородкин (Витязь), з. Д.Калинин, з. Меньшиков (Сибирь), з. С.Терещенко, н. Авцин, н. Глинкин, н. Зиновьев, н. Кейлоф, н. Комаров, н. Коньков, н. Кориневский, н. Ан.Попов, н. Шафигулин.

Остались

в. С.Мыльников, в. Подскребалин, в. Федотов, з. Алексеев, з. Бэйлен. з. Жиляков, з. Исаев, з. Карпухин, з. Микулович, з. Сергиенко, з. Шепелев, з. Ясинский, н. Бобылев, н. Гика, н. Ерофеев, н. Зайцев, н. Карлин, н. Косов, н. Кошурников, н. Лукин, н. Мансуров, н. Михеев, н. Основин, н. Подкорытов, н. Седлак, н. Степанов, н. Тридчиков, н. Фатеев, н. Чебыкин, н. Шаров, н. Шолохов, н. Щербак.