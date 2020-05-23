А Мальцеву «химию» так и не нашли. Тройка Семенова – лучшая в «Динамо» - Советский спорт
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23 мая 2020 08:30ХоккейДомрачев Владислав

А Мальцеву «химию» так и не нашли. Тройка Семенова – лучшая в «Динамо»

«Советский спорт» продолжает называть лучшие звенья российских клубов. На очереди московское «Динамо» с его богатейшей историей.

Два гола динамовских первопроходцев в Кортине

Современные болельщики бело-голубых наверняка поставят в топ тройку Яшкин – Шипачев – Петерссон, которую в ушедшем сезоне называли лучшей в КХЛ. Русский чех стал MVP недоигранного чемпионата (по версии КХЛ), Русского Кросби на первое место поставили сами игроки лиги (это особенно ценно). Но нам не посчастливилось увидеть эту птицу-тройку в сшибке с обладателем Кубка Гагарина ЦСКА. А теперь уже и не увидим, поскольку Петерссон перешел в «Локомотив».

Рассказ о динамовских звеньях начнем с первопроходцев: Валентине Кузине – Александре Уварове – Юрии Крылове. Эта тройка привела бело-голубых к чемпионству (1954), когда в ЦДСА Анатолия Тарасова влились лидеры расформированной команды ВВС во главе с Бобровым – Шуваловым – Бабичем. Тройка Крылова со сборной брала золото на первом для нашей страны ЧМ-1956 и первой для СССР Олимпиаде-1956 в Кортина д’Ампеццо. Именно она сделала результат в решающем матче с канадцами за олимпийский титул (2:0), забросив обе шайбы (Крылов, Кузин).

Бесчемпионская стагнация бело-голубых растянулась на 36 (!) лет. Менялись поколения игроков, тренеры, но ни Владимир Юрзинов, ни Александр Мальцев, ни братья Александр и Владимир Голиков не видели блеска золота чемпионата страны. Нет, видели, но на шее армейцев, спартаковцев, «крыльевцев»…

Невероятно, но факт: Есенин русского хоккей Мальцев отличался фантастической игровой коммуникабельностью и универсализмом, но в «Динамо» оптимальной «химии» для него так и нашли. По правде говоря, тройка Юрий Чичурин – Мальцев – Анатолий Белоножкин смотрелась перспективно, однако на Призе «Известий» он не выстрелила, а «подносчик патронов» Мальцева - Чичурин слыл злостным нарушителем спортивного режима. В сезоне-1970/71 бело-голубые ухитрились растранжирить отрыв в 11 очков от ЦСКА и упустить чемпионство.

Тройка А.Голиков – В.Голиков – Мальцев блестяще сыграла на ЧМ-1978 в Праге, где решалась судьбы тренера сборной Виктора Тихонова. Именно братья сотворили золотой гол в ворота хозяев (3:1), однако для тотального успеха в чемпионатах СССР Мальцеву и Ко не хватало побед над главным конкурентом в очных встречах.

К тому же братья не ужились с Мальцевым в одной «берлоге», и тройка распалась. На Олимпиаде-1980 в Лейк-Плэсиде Голиковы выходили с Сергеем Макаровым, а Мальцев – с Владимиром Крутовым и Юрием Лебедевым.

Два подвига Сергея Яшина

В конце сезона-1980/81 старший тренер бело-голубых Виталий Давыдов показал молодое звено Сергей Светлов – Анатолий Семенов – Сергей Яшин. Иногда прямолинейного Яшина заменял универсал Мальцев. Эта тройку в полном составе Виктор Тихонов пригласил на Кубок Канады-1984. Она оправдала тренерское доверие. В полуфинале с «Кленовыми листьями» Светлов сравнял счет (1:1). А со старта чемпионата страны эти парни задали жару ЦСКА и его чудо-звену КЛМ, лишившемуся, правда, капитана команды Вячеслава Фетисова (он перед Кубком Канады сломал ногу).

«Динамо» наверняка дотянулось бы до вожделенного золота, не получи в конце сезона Семенов (а также форвард-снайпер Леонов) травму. Без ведущего центрфорварда игра звена, да и всей команды потеряла стройность.

Справа играл габаритный и летучий Светлов. На скорости он легко уходил даже от Фетисова, слева – пробивной Яшин. Его не единожды пытались заменить на более разносторонних исполнителей. Например, на перешедшего из «Химика» Андрея Ломакина. На Кубке Канады-1987 динамовская тройка выходила именно в таком сочетании: Светлов – Семенов – Ломакин. В матче группового этапа с канадцами (3:3) Светлов забросил две шайбы, но турнир закончил досрочно из-за травмы.

Однако на Олимпиаде-1988 в Калгари Тихонов вернул Яшина к привычным партнерам и не прогадал. В ключевом матче с канадцами, в котором хозяева под руководством Дэйва Кинга откровенно сушили игру, именно Яшин вскрыл их бетонную оборону, поразив ворота Шона Бурка (он вошел в символическую сборную Канады всех времен по версии ИИХФ). Соперники тотчас развалились – 0:5.

Тихонов оценил маленький хоккейный подвиг Яшина и пригласил его на ЧМ-1989 в Стокгольм. Семенов и Светлов в состав не попали.

Яшин (не путать с Алексеем, пришедшим гораздо позже из Свердловска) отличился и на клубном уровне. 25 февраля 1990 года в Лужниках «Динамо» принимало конкурента в борьбе за золотые медали «Химик». Хозяева вели 3:0, гости сравняли счет и в концовке получили численное преимущество. Шедших на первом месте воскресенцев устраивала и ничья. Однако на последней минуте Яшин в лихой контратаке броском с нулевого угла забил победный гол (5:3). Бело-голубые вышли на первое место и лидерство не упустили. Правда, к тому времени покинул команду Светлов, его в тройке Семенова (он носил капитанскую нашивку) заменил Игорь Дорофеев.

После чемпионского сезона Семенова отпустили в «Эдмонтон» и тройка распалась.

На Олимпаиаде-1992 в Альбервиле «Динамо» было представлено молодым звеном Алексей Ковалев – его тезка Жамнов – Сергей Петренко. Оно не выстрелило, в плей-офф чемпионата СНГ наставник бело-голубых Владимир Юрзинов перевел Жамнова к другим партнерам (Игорю Королеву и Виталию Карамнову), а к Петренко и юному Ковалеву поставил его ровесника и тезку Алексея Яшина.

В чемпионатах России «Динамо» 7 раз добиралось до вершины, однако троек, которые могли бы похвастать успехами на международном уровне, не подготовило. Были ударные связки, герои-одиночки, только не звенья.

Самыми яркими в истории франшизы остается звено первопроходцев и героев Калгари-1988. Молодежь стопудово проголосует за Светлова – Семенова – С.Яшина.

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