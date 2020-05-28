НХЛ, дай Овечкину выбить девятый полтинник, а семи аутсайдерам - Кубок Лафренье

Официальный сайт НХЛ добавил туману: по его данным, у Овечкина нет «Ришара», а у Драйзайтля – «Росса».

Как думаете, что более всего сейчас волнует президента «Бостона»? Ну да, все правильно. Команде, на момент остановки чемпионата лидировавшей в конференции с запасом в 8 очков, в разогревочном раунде – круговом турнире с «Тампой», «Вашингтоном», «Филадельфией» придется по сути все начинать сызнова. Что, вполне возможно, обернется стартом в плей-офф не с первого места на Востоке, а с четвертого.

Однако при этом Кэм Нили ни словом не обмолвился о, казалось бы, выдающемся историческом достижении одного из его подопечных. Ведь представитель «Брюинз» ни разу не завоевывал «Морис Ришар Трофи». Последний раз бостонец становился лучшим снайпером регулярного чемпионата аж в 1975 году. Был это, конечно, новоиспеченный кавалер Ордена Дружбы Фил Эспозито.

Это поразительно, но и показательно: Нили о Давиде Пастрняке и его 48 шайбах в нынешней регулярке вообще не вспомнил!

Ладно, идем на сайт «Вашингтона». Ого, а вот и заметка про Александра Овечкина, также забившего 48 голов. Но что это? Поздравляют своего капитана не с девятым «Ришаром», а с рождением второго сына Ильи. Об очередном индивидуальном трофее россиянина опять же ни слова.

Хорошо, захожу на официальный сайт НХЛ в раздел персоналий. Овечкин. Награды. Но что это? Восемь «Ришаров» есть, а девятого – не-а!

Перемещаемся дальше – в гости к «Эдмонтону». Однако! «Нефтяники» ничто же сумняшеся, будто это свершившийся медицинский факт, поздравляют своего немецкого хлопчика с первым персональным призом в карьере: «Леон Драйзайтль – обладатель «Арт Росси Трофи»-2020 как лучший бомбардир официально завершенного регулярного чемпионата».

Во как! Но мы – ребята настойчивые. Просто так никому не верим. Снова отправляемся на официальный сайт НХЛ. Открываем личное дело Драйзайтля. О-па! Ни слова о первом немецком «Арт Россе».

Что самое интересное! В пространной видеоконференции президент «Ойлерз» по хоккейным операциям Кен Холланд много рассуждал о том, насколько хорош был в этом сезоне Драйзайтль, как здорово он выглядел вместе с Макдэвидом и отдельно. Однако фактически так и не подтвердил, что «Арт Росс» присужден Лео, хотя Холланда об этом спрашивали напрямую.

О чем все это говорит? Что со статистикой еще ничего не ясно! Недаром лидер профсоюза Дональд Фер после выступления президента НХЛ Гари Беттмана заметил, что у его организации и лиги еще масса несогласованных деталей продолжения сезона. В частности, куда относить статистику игроков в плей-ин и двух круговых турнирах четырех топ-клубов Востока и Запада – к регулярному сезону или плей-офф?

Ясно, что профсоюз выступает за первое – в контрактах новичков и ветеранов 35+ предусмотрены разнообразные бонусы за статистические показатели именно в регулярном чемпионате. И, конечно, тому же Овечкину по большому счету девятый «Ришар» не очень-то и нужен. Куда важнее и престижнее выбить девятый в карьере полтинник, что прежде удавалось только Майку Босси и сами знаете кому. Если круговой турнир приравняют к регулярке, у Александра Великого будет целых три матча, чтобы стать совладельцем выдающегося рекорда всех времен. Ну и заодно подняться на седьмое место в списке снайперов за всю историю лиги.

Почему помалкивает Кэм Нили? Ну а чего торопиться? «Ришар» от Пастрняка пока никуда не денется. Но настрелять полтинник в нынешнем веке стало, пожалуй, даже почетнее, чем просто стать первым снайпером сезона. В последние десять лет отметку 50, кроме Ови, покоряли лишь Перри, Стэмкос, Малкин и Драйзайтль.

Лично я, разумеется, за то, чтоб Александр получил шанс в девятый раз закрыть пятый десяток. Если бы не пандемия, за 13 остававшихся до конца регулярки матчей «Кэпиталз» он это наверняка бы сделал. Здесь что особенно обидно: у Саши уже было два сезона – в 2007 и 2018 годах, когда до классического рубежа не хватило считанных точных выстрелов – четырех и одного?! Но тогда в обоих случаях он провел по 82 матча. То есть пенять не на кого, сам виноват. А тут…

АРГУМЕНТЫ «ЗА»

Обе четверки на Востоке и на Западе отыграют свои круговые турниры по правилам регулярки. Никаких бесконечных овертаймов. При ничьей в основное время – пятиминутный овертайм «три на три», а затем при сохранении ничейного счета – буллиты.

АРГУМЕНТЫ «ПРОТИВ»

Чтобы индивидуальная статистика считалась как в регулярном чемпионате, все команды должны провести одинаковое количество матчей. К тому же семь клубов – «Баффало», «Нью-Джерси», «Оттава», «Детройт», «Анахайм», «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» сезон уже официально завершили. Кроме того, если в четверках команды сыграют по три матча, то в плей-ин, где серии с бесконечными овертаймами продолжатся до трех побед, может понадобиться пять игр.

АРГУМЕНТЫ «ЗА»

Но команды де-факто уже завершили регулярный чемпионат с разным количеством матчей: от 68 - у «Каролины» и «Айлендерс» до 71 - у «Монреаля», «Оттавы», «Детройта», «Сент-Луиса», «Вегаса», «Эдмонтона», «Виннипега». К примеру, Овечкин с 69 играми «Вашингтона» и сейчас в неравных условиях с Пастрняком и его «Бостоном» - 70 игр и Драйзайтлем с «Эдмонтоном» - 71.

КАКОЙ ВЫХОД

Уравнять шансы всех клубов при возобновлении сезона. А именно: плей-ин играть по правилам регулярного чемпионата. Без бесконечных овертаймов. К слову, именно профсоюз должен категорически выступить против них в плей-ин, ибо это жуткий риск травм игроков после трехмесячного простоя.

Уникальная ситуация, как подчеркнул Беттман, диктует уникальные решения. Потому я спрашиваю: почему все решили, что семь вышеназванных аутсайдеров обязательно должны завершить сезон уже сегодня? У них, что, болельщиков нет? Есть – и предостаточно!

Неслучайно НХЛ назначила организацию драфт-лотереи именно на 26 июня. Задолго до рестарта сезона, когда жеребить неудачников плей-ин будут условно – без названий клубов. Дескать, поклонникам отверженных тоже нужно какое-то занятие, пусть обсуждают в июне драфт, а то о хоккее совсем забудут.

Но почему право выбора очередного Некст Вана - Алексиса Лафренье, второй год подряд признанного MVP молодежной лиги, нужно доверять слепому случаю? По словам Беттмана, десяток городов готовы принять в качестве хаба 12 команд при возобновлении сезона. Ну вот и сделайте третий хаб! Пусть семь неудачников по системе Бергвалла разыграют Кубок, скажем так, Лафренье. Победитель получает право первого выбора на драфте-2020. Финалист – второй, бронзовый призер – третий выбор и так далее.

Именно по этой системе в 1920 году провели первый чемпионат мира по хоккею в рамках летних Олимпийских игр с участием тех же семи команд. Победившая Канада в сумме провела три матча. Вице-чемпион США – четыре. Бронзовый призер Чехословакия – три.

Суть системы в том, что побежденные продолжают встречаться с теми, кто в последующих кругах проиграл их победителю, включая побежденного финалиста. Таким образом, команда, проигравшая в первом круге будущему победителю, могла добраться до второго места. Главный минус – чемпион определялся в середине турнира. Но в нашем случае не менее важны остальные места. Ибо чем выше заберешься, тем более ранний выбор на драфте получишь, а следовательно, сможешь забрать более талантливых юношей.

Согласитесь, прекрасная идея! Этот Кубок Лафренье будет куда более интригующим, чем обе круговые пульки.

И последнее. В связи с нынешней беспрецедентной ситуацией вспомнился любопытный случай из истории чемпионатов мира. В 70-е годы, когда на мировой арене безраздельно доминировали СССР и ЧССР, лучшим бомбардиром ЧМ-1978 вдруг стал западный немец Эрих Кюнхакль. Отец форварда «Айлендерс» обошел Глинку, Мальцева, Дионна, Михайлова. А все почему? После первого кругового этапа восемь сборных-участниц ЧМ разделились на два квартета, где играли еще в круг. ФРГ попала во вторую четверку к США, Финляндии и ГДР, где Кюнхакль и наштамповал 16 (8+8) очков. При этом бомбардиры ранжировались общим списком независимо от групп второго этапа.

Так что, не вижу ничего страшного в том, что очки в Кубке Лафренье будут приравнены к достижениям Ови в круговом турнире топ-четверки Востока, равно как к баллам Драйзайтля с Макдэвидом – в плей-ин.

P.S. Когда этот текст уже был отправлен в редакцию Sovsport.ru, НХЛ в твиттере подтвердила, что Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи», а Овечкин с Пастрняком — «Морис Ришар Трофи». Тем не менее о том, куда отнесут очки за голы и передачи в круговых турнирах топ-четверок Востока и Запада, а также — плей-ин, ничего не сказано.