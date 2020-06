«Артемий, а с голосованием по Конституции что делать?» Панарин прояснил свою гражданскую позицию

Во время пандемии многие звездные российские хоккеисты настоящего и прошлого делали политические заявления. Некоторые не стеснялись критиковать власти РФ. Кто-то, напротив, их нахваливал. Кому-то пришло в голову сравнивать последние события в США вокруг гибели афроамериканца Джорджа Флойда с тем, что происходит сейчас в России.

Разумеется, слова спортсменов вызывали противоречивую реакцию. В частности, 28-летнего Панарина начали обвинять в недостатке патриотизма. Игрок поспешил ответить своим недоброжелателем следующим видео в инстаграме:

«Проясню свою гражданскую позицию. Несмотря на то что некоторые негодяи и подхалимы пытаются очернить меня, выставив в свете, будто я не люблю родину, хотел бы пару сказать: на самом деле, с подавляющим большинством жителей страны наши желания схожи – это счастье родных и близких и, если когда-либо это будет возможно, всех жителей России. Просто некоторые считают, что эти цели достижимы при нынешней системе, а я — нет. Прошу не путать родину и государство. Всем добра».

Подавляющее большинство пользователей по достоинству оценили это обращение Панарина. Причем даже те, кто... не понял ни слова. Ведь среди фанатов Артемия хватает американцев и канадцев. Not sure what you said but I agree («Не уверен, что точно понял тебя, но согласен») - гласит одна из записей, и таких немало...

А вот какие комментарии посыпались в адрес «гражданской позиции Панарина» с этой стороны Атлантики.

- Темыч, ты красавчик, гни свою линию! - Не в бровь, а в глаз! Умница. На граждан, с которыми гражданская позиция не сходится, лучше вообще внимания не обращать. - Караганда за тебя! - Четко и верно сформулировал, хоть на цитаты разбирай. - Артемий, да плюнь на всех. У нас всейчас все как в антиутопии «1984»: кто по-настоящему патриот - тот теперь предатель, а кто реально предатель - тот типа патриот.

Однако, как обычно, нашлись и сомневающиеся:

- А с голосованием за поправки в Конституцию что делать?.. - Ну так предложи свою систему. В хоккее ты мастер высшего уровня, а в политике - полный ноль. - За бугром только разговаривать начинают. Тут язык в одно место прячут... - Поэтому ты из Америки говоришь об этом! Диссидент!

Напомним, что во время пандемии Панарин объявил о помолвке со своей девушкой - дочерью бывшего главного тренера сборной России Олега Знарка Алисой. А недавно он узнал, что чемпионат НХЛ-2019/20 все-таки будет доигран. Причем по системе, которая оставила «Рейнджерс» в борьбе за Кубок Стэнли, хотя пробиться в плей-офф через стандратный регулярный чемпионат команда вряд ли смогла бы.

Что касается обращения Панарина, то, видимо, оно было в первую очередь обращено к другому экс-тренеру сборной России Владимиру Плющеву, который недавно охарактеризовал звезду НХЛ как человека, «учащего других жизни, сидя с телефоном на золотом унитазе».