С НХЛ или с КХЛ? Как России проще победить в Пекине-2022

Глава штаба сборной Роман Ротенберг на недавней видеоконференции четко обозначил задачу в Пекине-2022 – только золото. Сейчас у наших и канадцев по девять олимпийских побед, в столице Китая надо во что бы то ни стало обойти родоначальников хоккея.

В сентябре должна наступить ясность с участием НХЛ в Играх-2022. Это обещал президент ИИХФ Рене Фазель. На ближайшем чемпионате мира в Минске/Риге, скорее всего, придется обойтись без игроков из сильнейшей лиги мира. В крайнем случае, их участие станет минимально-точечным. Посмотрим, чего стоит КХЛ на международном уровне.

В любом случае надо держать в уме оба варианта. Какой из них предпочтительнее России? Как нашей сборной проще выиграть Олимпиаду – с участием НХЛ или без ее представителей?

Этот вопрос в марте я задал в редакции «Советского спорта» гостю Андрею Николишину. Он уверенно ответил: без НХЛ. Благодаря возвращающимся из-за океана.

Так было перед Пхенчханом. С Ковальчуком, Дацюком, Нестеровым, Григоренко, отчасти Алексей Марченко… Ныне отток игроков из КХЛ за океан превышает приток. Таких мастеров, как Гусев, Капризов, Барабанов, Григоренко, Зуб, Михеев, заменить проблематично. Да и кто из потенциальных кандидатов может вернуться? Прохоркин, если назову Голдобина, то меня на смех поднимут.

Сложность ситуации нового главного тренера сборной Валерия Брагина – в том, что у него нет костяка команды, а есть молодежное звено. В.Э. Ткачев, Кузьменко, Бурдасов, Ожиганов, Самонов, Швец-Роговой только осваиваются в сборной. Это же касается и игроков из других клубов – Слепышева, Сошникова, Бобкова, Голышева… Даже Шипачев не может чувствовать себя железобетонным кандидатом на поездку в Пекин.

Не факт, что созреет для больших дел и молодежное звено Подколзин – Морозов – К. Марченко. К сожалению, в силу обстоятельств мы не увидели его возможности в боевых матчах плей-офф. А концовка регулярного чемпионата и серия с «Витязем» – не мерило качества и мастерства. Нам приводят в пример молодежную тройку из ЦСКА Могильный – Федоров – П. Буре. Но в полном составе она на чемпионате мира так и не сыграла. Могильный выиграл Олимпиаду-1988 и ЧМ-1989, после чего сбежал в НХЛ. Федоров – ЧМ-1989, 1990 и последовал примеру Могильного. Буре на золотом для нас ЧМ-1990 был на подхвате, но журналисты включили его во вторую сборную All Stars.

Дай-то бог, чтобы питерское молодежное звено за полтора сезона вышло на серьезный международный уровень. В этом есть реальные сомнения. Слишком мало времени до ЧМ-2021 и Олимпиады-2022. Кстати, на МЧМ-2020 в Остраве в центре этой тройки выходил не Морозов, а Воронков, и она погоды не делала.

Вариант с энхаэловцами видится проще. В этом случае все топ-сборные в Пекине будут в равных условиях. Игроки приедут из-за океана и выступят с листа. Упрощается задача тренеров. На первый план выйдет мотивационная составляющая, а это сильная сторона тренера Брагина. Ему и штабу предстоит найти правильную «химию» в звеньях, но с этим проблем быть не должно. Тройки Дадонов – Шипачев – Панарин, Кучеров – Анисимов (Прохоркин) – Гусев всем все доказали. Сложнее с Овечкиным. ИИХФ забанила Кузнецова, с кем теперь играть Александру Великому в сборной? Кого поставить в центр к нему и Капризову? Вопрос, пока остающийся без ответа.

Мы располагаем первоклассными вратарями, здесь выбор есть. Да и линия обороны, хоть и не звездная, но вполне квалифицированная и довольно молодая – Орлов, Сергачев, Проворов, Зайцев, Задоров… Глядишь, и Зуб с Романовым пробьются в олимпийский состав.

Так что для России и, разумеется, болельщиков лучше, чтобы НХЛ приняла участие на турнире в Пекине-2022. Или у вас, уважаемые читатели, полярное мнение?