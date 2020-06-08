НХЛ наносит ответный удар, но Россия досрочно побеждает в споре, чьи звезды ярче

Вчера наши лидеры всех времен с номерами от 20-го до 11-го всухую разгромили коллег из НХЛ. Сегодня с помощью официального сайта НХЛ сравниваем лучших представителей североамериканской лиги и России (СССР), носивших (носящих) номера с 30-го по 21-й.

Напомню, в опросе НХЛ участвуют 19 штатных редакторов и репортеров официального сайта лиги. Каждый выбирает трех самых ярких игроков НХЛ за всю ее летопись, выступавших под тем или иным номером. За первое место – 3 очка, за второе – 2, за третье – 1 очко. По сумме выявляется победитель. Стартовало масштабное ностальгическое повествование с максимально возможного в хоккее номера сами знаете кого и на этой неделе должно завершиться объявлением первой десятки.

Пока НХЛ копошилась с большими числами, все это выглядело крайне скучно. Но когда дело дошло до второй десятки, возникла ударная идея: устроить некий исторический батл – наши против энхаэловцев.

Первый период – номера с 20-го по 11-й – принес НХЛ катастрофу – 0:10. Хотя сами выборщики упомянули лишь шестерых россиян – Евгений Набоков (№20), Сергей Брылин (№18), Илья Ковальчук (№17), Вячеслав Козлов (№13), Сергей Немчинов (№13), а первенствовал только Павел Дацюк в самой дьявольской номинации. Что немудрено: вплоть до 70-х годов энхаэловцы всячески избегали чертовой дюжины. Так, в Суперсерии-1972 у канадцев шли все номера по порядку за исключением 13-го и 31-го?!

У русских не принято добивать поверженного противника. Потому, пока в Северной Америке кумекают над топ-10, я решил дать НХЛ шанс реабилитироваться. Тем более во втором периоде заокеанская лига куда в более выигрышном положении. Ведь еще до 70-х годов в СССР в клубах и сборной ограничивались двадцатью номерами. При игре в два, а потом три звена больше элементарно не требовалось. С новшествами в правилах ИИХФ и ноу-хау Виктора Тихонова – задействовать в рижском «Динамо» четыре пятерки, чтобы быстрыми сменами изматывать более классного противника, все изменилось. К тому же и НХЛ расширилась с шести команд аж до 31-й, сконцентрировав у себя сливки со всего света.

Словом, выбор у НХЛ на сей раз был куда богаче, чем у нас. Неудивительно, что в промежутке с 30-го по 21-й номер их эксперты не сумели вспомнить вообще ни одного представителя нашей страны! Признаюсь, и мне, в отличие от первой серии, пришлось изрядно порыться в памяти и интернете. Без раздумий – мгновенно! – всплывают разве что цифры на спине Сергея Макарова, Виктора Шалимова и Виктора Жлуктова. Даже Быков, Ковалев, Семин сразу не прорезались. Не говоря о братьях Голиковых, Шепелеве, Кравчуке, Федорове. Наверное, из-за того, что в сборной и клубах у них были разные номера.

№ 30

МАРТИН БРОДО. Преследователь – Хенрик Лундквист.

ИЛЬЯ БРЫЗГАЛОВ. Преследователь – Анатолий Семенов.

На первой же минуте второго периода НХЛ размочила счет. Ну тут ничего не поделаешь. В активе Ильи – и Кубок Стэнли, и титул чемпиона мира, и бронза Олимпиады. Но Бродо вообще выиграл все, что только возможно, правда, кроме ЧМ. Тем не менее три Кубка Стэнли, четыре Везины лучшего вратаря лиги, два золота Олимпиады, а также множество индивидуальных рекордов НХЛ не оставляют нам выбора.

Победитель: НХЛ

№ 29

КЕН ДРАЙДЕН. Преследователь – Марк-Андре Флери.

СЕРГЕЙ ФЕДОРОВ. Преследователь – Игорь Кравчук.

А вот и наш чертик из табакерки! Болельщики ЦСКА, если забыли, всегда могут посмотреть под потолок родной арены и увидеть там полотнище Федорова с номером 18. Фанаты «Детройта» навсегда ассоциируют первого русского в Городе моторов с числом 91. Но все три золота чемпионата мира Сергей добыл под номером 29, причем с разницей в 19 лет! Невероятная стабильность! Без первого европейца-MVP НХЛ наша сборная не вернула бы себе в Квебеке мировую корону после 15-летнего перерыва, а «Детройт» так и мечтал бы о Кубке Стэнли. По крайней мере до прибытия в Мичиган волшебника Павла.

Победитель: РОССИЯ

№ 28

СТИВ ЛАРМЕР. Преследователь – Клод Жиру.

АЛЕКСАНДР СЕМИН. Преследователь – Виктор Тюменев.

У нашего форварда два дубля в золотых финалах ЧМ, но нет Кубка Стэнли. У прямолинейного канадца серебряная чаша с «Рейнджерс» Ковалева, Зубова и Мессье, Кубок Канады-1991 с Кленовыми того же капитана Марка и серебро ЧМ-1991. Но главное достижение железного человека – 884 матча подряд за «Чикаго». Это третья по продолжительности серия в НХЛ.

Победитель: НХЛ

№ 27

СКОТТ НИДЕРМАЙЕР. Преследователь – Фрэнк Маховлич.

ВЯЧЕСЛАВ БЫКОВ. Преследователь – Алексей Ковалев.

Блестящий плеймейкер, первый золотой капитан сборной России на ЧМ-1993 предпочел «Квебек Нордикс» тихую, идеальную для семейного быта Швейцарию. У двукратного олимпийского чемпиона был единственный шанс в споре с выигравшим абсолютно все канадским защитником – хотя бы одна победа в чемпионате альпийской страны. Увы. Зато капитан олимпийских чемпионов-2010, помимо массы индивидуальных и командных наград, прославился тем, что свитер с его номером вывели из обращения в двух клубах – в «Нью-Джерси» (три Кубка Стэнли), а потом и в «Анахайме» (единственный Кубок Стэнли в истории «Дакс»).

Поразительно, но никто из 19 выборщиков даже на третье место не водрузил олимпийского чемпиона-1992 Алексея Ковалева, который вместе с Мессье тащил «Рейнджерс» к триумфу в Кубке Стэнли после 54-летнего перерыва. Хотя аж 24 очка набрал Деррил Ситтлер, в плей-офф ни разу не просочившийся выше второго раунда. Шесть баллов у буйного вратаря Рона Хекстолла, пять – у холерика Джереми Реника, по одному – у Джона Тонелли, Деррила Саттера и Реджи Лича.

Победитель: НХЛ

№ 26

ПЕТЕР ШТЯСТНЫ. Преследователь – Мартен Сан-Луи.

ВЯЧЕСЛАВ ВОЙНОВ. Преследователь – Александр Скворцов.

Ну здесь все понятно: похоже, олимпийский чемпион-2018 в НХЛ персона нон грата на веки вечные. Иначе двукратный обладатель Кубка Стэнли непременно хоть как-то отметился бы в рейтинге.

У двукратного чемпиона мира в составе сборной Чехословакии есть еще и Кубок Канады в составе Кленовых. Но нет ни Кубка Стэнли, ни каких-либо олимпийских медалей при двух выступлениях на Играх – в 1980 со сборной ЧССР, в 1994 со сборной Словакии.

Победитель: РОССИЯ

№ 25

ДЖО НЬЮИНДАЙК. Преследователь – Дейв Андрейчук.

ВЛАДИМИР ГОЛИКОВ. Преследователь – Данис Зарипов.

Канадец – один из всего 11 игроков, кто брал Кубок Стэнли с тремя разными командами – «Калгари» (1989), «Даллас» (1999) – Джо тогда признали самым ценным игроком плей-офф, «Нью-Джерси» (2003). Олимпийское золото Солт-Лейк-Сити-2002 не оставляет надежд на благоприятный исход в спарринге нашему победителю Кубка Канады-1981, четырехкратному чемпиону мира, участнику «чуда на льду» в Лейк-Плэсиде-1980.

Победитель: НХЛ

№ 24

КРИС ЧЕЛИОС. Преследователь – Берни Федерко.

СЕРГЕЙ МАКАРОВ. Преследователь – Владимир Зубков.

И здесь уральский маэстро не упомянут ни разу. Но он угодил в другую номинацию – №42, который двукратному олимпийскому чемпиону пришлось взять после переезда из ЦСКА в «Калгари». Во «Флеймз» победитель Кубка Канады-1981 с ходу в 31 год взял Колдер Трофи как лучший новичок НХЛ, что заставило лигу ввести возрастной ценз при определении лауреата этого приза. ИИХФ к своему столетнему юбилею назвала символическую сборную всех времен, где в трио форвардов челябинец составил компанию Харламову и сами знаете кому.

Американец всем хорош. До 48 лет держался в НХЛ, брал Кубок Стэнли с «Монреалем» и дважды с «Детройтом», со сборной США завоевывал первый Кубок мира-1996 и серебро Олимпиады-2002.

Но Макаров есть Макаров.

Замечу, Сергея изящно прокатили и с 42-м номером. Если я сообщу, кто, по мнению сайта НХЛ, самый славный его носитель, многие, подозреваю, впервые услышат эту фамилию, а большинство затруднится сказать, за какие клубы данный хлопчик выступал.

Встречайте! Дэвид Бэкес!

Ну как? Круто? 36-летний американец в НХЛ не выиграл ни-че-го. Единственное достижение со сборной США – серебро Олимпиады-2010 в Ванкувере. Тем не менее удостоился от выборщиков 48 (13-4-1) очков против 37 (5-9-4) у Сергея Михайловича.

– Я долго думал, кому отдать предпочтение. Проголосовал за Бэкеса, потому что по сравнению с Макаровым американец дольше – 14 лет носил этот номер в «Сент-Луисе», где был капитаном, и в «Бостоне», а также был более продуктивен в обоих клубах, чем россиянин, – объяснил свой выбор штатный репортер сайта НХЛ Майк Моррель.

С этим действительно не поспоришь: в «Калгари» Макаров провел лишь четыре сезона, после чего воссоединился с Игорем Ларионовым в «Сан-Хосе», попутно вернув себе привычный 24-й номер.

Победитель: РОССИЯ

№ 23

БОБ ГЕЙНИ. Преследователь – Брайан Беллоуз.

ВИКТОР ШАЛИМОВ. Преследователь – Александр Голиков.

Классический канадский нападающий узкого профиля, а именно – король оборонительной работы. Больше ничего. Как земля и небо в сравнении с долгожителем «Спартака» и сборной, который умудрился отметиться в двух суперзвеньях советского хоккея – с Владимиром Шадриным и Александром Якушевым, а затем с Сергеем Шепелевым и Сергеем Капустиным. В первом сочетании выиграл ЧМ-1975, где стал лучшим бомбардиром турнира, Олимпиаду-1976 и чемпионат СССР-1976, что было сделать порой сложнее, чем победить на ЧМ. Во втором варианте победил на Кубке Канады-1981, чемпионатах мира-1981 и 1982, где признан лучшим нападающим турнира.

Победитель: РОССИЯ

№ 22

МАЙК БОССИ. Преследователь – Даниель Седин.

ВИКТОР ЖЛУКТОВ. Преследователь – Вячеслав Анисин.

С потенциально лучшим снайпером НХЛ всех времен конкурировать сложно. Хотя на Кубке Канады-1981 армеец обошел «островитянина». С «Айлендерс» обладатель Кубка Канады-1984 взял четыре Кубка Стэнли кряду, забивая за свои десять сезонов в НХЛ в среднем невероятные 57,3 гола! Девять сезонов подряд с момента дебюта в лиге штамповал по 50+ шайб. Лишь в последнем чемпионате, когда из-за травмы спины пропустил 17 матчей, ограничился 38 голами. Если бы не проблемы со здоровьем, Босси, наколотивший в 752 играх 573 шайбы, еще в прошлом веке вполне способен был замахнуться на отметку «900» и даже «1000».

Победитель: НХЛ

№ 21

СТЕН МИКИТА. Преследователь – Петер Форсберг.

СЕРГЕЙ ШЕПЕЛЕВ. Преследователь – Александр Семак.

Самый известный словак в мировом хоккее всю 22-летнюю карьеру провел в «Чикаго», но добыл лишь один Кубок Стэнли в 1961 году. Единственный в истории НХЛ, кто удостоился в один сезон трех индивидуальных наград – Харта (самый ценный игрок), Арт Росса (лучший бомбардир) и Леди Бинг (самый корректный), причем два года подряд – 1967 и 1968. Вот только на международной арене достижения Станислава совсем скромные – два матча в Суперсерии-1972, куда его позвали, как мне тогда показалось, исключительно из-за старых заслуг. Выглядел Микита крайне неважно. Говорят, был нездоров.

Олимпийское золото Сараево-1984, три кряду титула ЧМ (1981-1983), а главное – хет-трик в золотом финале Кубка Канады-1981 объективному наблюдателю не оставляют выбора. Под занавес второго периода уральский спартаковец делает в этой трети счет ничейным.

Победитель: РОССИЯ

Итого во втором периоде:

НХЛ – 5

РОССИЯ (СССР) – 5 Общий счет:

НХЛ – 5

РОССИЯ (СССР) – 15

Ждем от НХЛ в конце нынешней недели финальной десятки. Всем ясно, кому достанется «четверка» и «восьмерка». Понятны и основные претенденты на «девятку» и «десятку». А вот остальные номера – забористая интрига! В любом случае НХЛ нас уже не догнать. Две шайбы России в третьем периоде я вам гарантирую.