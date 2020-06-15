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Его не стал удерживать ЦСКА. «Авангард» же не пожалел 135 миллионов
15 июня 14:03
автор: Домрачев Владислав

Его не стал удерживать ЦСКА. «Авангард» же не пожалел 135 миллионов

Обозреватель «Советского спорта» на примере форварда Сергея Толчинского, перешедшего из ЦСКА в «Авангард», размышляет о трансферах вернувшихся из Северной Америки игроков. И не находит логики.

– Мы не смогли дать Толчинскому зарплату, которую он просил, считали, что он ее на заслуживает, «Авангард» же дал и еще заплатил ЦСКА за его переход 85 миллионов рублей, – заявил президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович в эфире радиостанции «Маяк».

Напомню, минувший сезон Толчинский провел в родном клубе, превратился не только в форварда основного состава, но и стал выходить в бригаде большинства.

Еще в декабре на собрании руководителей клубов КХЛ руководитель клуба-чемпиона скептически отнесся к взлету Толчинского – мол, пусть сначала забьет хотя бы 20 голов. Хотя несколькими днями ранее спортивный директор ЦСКА Алмаз Гарифуллин в восторженных тонах оценил игру форварда в последних матчах, назвав его едва ли не самым сильным в команде.

Толчинский оказался в «Авангарде» благодаря протекции генерального менеджера омского клуба Алексея Волкова, до этого работавшего в скаутской службе ЦСКА и точно знающего кто, что и почем на трансферном рынке. Толчинский – первый переход, состоявшийся при Волкове.

Новичок омичей будет зарабатывать те самые 50 миллионов. Как же высоко взлетел новоиспеченный «ястреб»!

А ведь возвращался он из Северной Америки в ЦСКА два года назад на пробный контракт, кстати, вместе с нападающим Никитой Коростелевым, который вернулся в Северную Америку и только перед прошлым сезоном подписал с красно-синими контракт. А продолжил карьеру в «Адмирале», куда был отдан в скрытую аренду. Теперь Коростелев вернулся в ЦСКА, но вряд ли задержится в родном клубе и наверняка отправится в уже легализованную лигой аренду. Несмотря на чудо-гол, забитый во Владивостоке. На который способен только неординарный нападающий.

В декабре же Есмантович заявил о желании ЦСКА вернуть своих воспитанников Николая Голдобина и Валентина Зыкова. Первый из них, по слухам, подписал с армейцами контракт на те самые 50 миллионов, на которые «поскупились» в случае с Толчинским.

Но почему Голдобину, которого я с трудом вспомнил по МЧМ-2015 (когда наши в финале проиграли канадцам 4:5, а наш герой сократил разрыв в счете до минимума), не предложили для начала просмотровое соглашение, как Точинскому? Неужели есть твердая уверенность, что выставленный в НХЛ клубом «Ванкувер» на драфт отказов форвард сразу вкатится в команду Игоря Никитина? Причем сразу на роль одного из лидеров атаки?

Сведущие люди убеждают меня, что Голдобин интереснее Толчинского и принесет больше пользы. Хочется в это верить. Но пока он вернулся лузером НХЛ.

ЦСКА, к слову, возвращает на один сезон из системы «Эдмонтона» защитника атакующего плана Дмитрия Саморукова, сына известного футбольного вратаря «Ротота». Говорят, на замену внезапно вернувшемуся в НХЛ Никите Нестерову. Саморуков-младший (рост 191 см, вес 85 кг) выделялся результативностью в CHL. На МЧМ-2019 в Ванкувере он завоевал бронзовую медаль, играя в паре с лучшим защитником турнира Александром Романовым. Посмотрим, чего Дмитрий стоит в КХЛ.

Теперь о Нестерове. Почти весь прошлый сезон он выходил с капитанской нашивкой (кадрового капитана ЦСКА Сергея Андронова накрыла волна травм). В январе я опубликовал интервью Нестерова, в котором он выразил желание продлить отношения с ЦСКА еще на пять лет. Смущал показатель полезности якобы ведущего защитника армейцев. На тот момент он был нейтральный, тогда как у его одноклубников Мэта Робинсона – «+18», Класа Дальбека – «+14», Богдана Киселевича – «+15», Алексея Марченко – «+12». Как говорится, почувствуйте разницу. Нестеров явно не отошел от чемпионского похмелья. Пижонил, не мог нащупать золотую середину между атакующими действиями и прямыми обязанностями защитника, его поведение в микст-зоне граничило с хамством. Ближе к плей-офф он несколько улучшил свою цифирь, но в целом ушедший кастрированный сезон вряд ли может занести себе в актив.

Ему требовалась перезагрузка в сильнейшей лиге мира, может, поэтому он и решил под прикрытием семейных обстоятельств выйти из зоны комфорта. Клуб-то готов был выполнить все его условия. Я бы не стал сожалеть об уходе Нестерова.

О возвращении в ЦСКА праворукого защитника Артема Сергеева у нас будет время поговорить. Напомню лишь, что в стенах редакции «Советского спорта» сразу после серебряного для России МЧМ-2012 в Калгари главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин на мою просьбу составить символическую пятерку игравших под его руководством восходящих звезд включил в нее Сергеева. Я тогда переспросил: «Которого? Андрея или Артема?». Валерий Николаевич написал «Артем». Выводы, уважаемые читатели, делайте сами.

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