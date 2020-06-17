Нападающий Дацюк на защите монастыря. Как олимпийский чемпион оказался в захваченной обители

Епархия направила в Среднеуральский женский монастырь клирика Ново-Тихвинского женского монастыря протоиерея Георгия (Викторова) в ранге помощника старшего священника. Ему поставили задачу совершать канонические богослужения и духовно окормлять сестер в ситуации, когда обитель фактически осталась без законного управления, так как игуменья Варвара была фактически отстранена от управления. Сама настоятельница и некоторые насельницы, не согласные с действиями отца Сергия, временно переехали в Ново-Тихвинский женский монастырь.

«Я остался в монастыре, в доме Матери Божьей, чтобы дети не остались без отца. Тихвинский монастырь выполнил все указания Роспотребнадзора. До сегодняшнего дня я служу, как учили святые отцы Церкви. Слава богу, из 523 человек никто не заболел», – заявил в свою очередь отец Сергий.

Послушник монастыря Никита подтвердил интернет-изданию Znak.com, что около 10:00 утра к отцу Сергию приезжала полиция. «Местная, из Среднеуральска. Проверяли, благополучно ли тут все. Пообщались с батюшкой, походили, посмотрели и уехали», – рассказал Никита. Привратник уточнил, что на территории монастыря все спокойно, службы идут. Но на вопрос, руководит ли монастырем схиигумен Сергий, ответить затруднился.

О захвате обители опальным священнослужителем сообщалось накануне 16 июня. Схиигумену Сергию ранее запретили вести службы в храме. Произошло это после того, как он стал отрицать пандемию коронавируса, донося свою точку зрения до прихожан и призывая их к нарушению режима самоизоляции. В одной из проповедей духовника полиция и вовсе усмотрела возбуждение ненависти и вражды. Однако, несмотря на запрет, Сергий продолжил вести службы.

Из Екатеринбурга 17 июня пришли новости о серьезном конфликте, произошедшем в Среднеуральском женском монастыре. Сообщается, что обитель захватил схиигумен Сергий (Романов) совместно с казаками и участниками боевых действий в Донбассе. А в момент прибытия в нее сотрудников ФСБ и полиции в Свято-Троицком храме монастыря на службе были прославленный хоккеист Павел Дацюк , ныне выступающий за «Автомобилист», и артист шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по поводу инцидента в Сренеуральском монастыре сказал, что в Кремле не следят за ситуацией. «Это не вопрос нашей повестки дня», – отметил Песков.

ДАЦЮК ЗАСТУПИЛСЯ ЗА СВОЕГО ДУХОВНИКА

Между тем нахождение знаменитого спортсмена в монастыре в столь важный для его дальнейшей судьбы момент не выглядит случайным совпадением. Несколько дней назад олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Дацюк высказался в поддержку схиигумена, подчеркнув, что отец Сергий более десяти лет является его духовником (его также называют бывшим духовником депутата Госдумы Натальи Поклонской).

«У отца Сергия горящее, любящее сердце, он видит меня насквозь. Он строгий, но также очень добрый. Как и раньше, с моей семьей мы хотим каждое воскресенье приезжать в монастырь «Спорительница хлебов». Знаем, что батюшка ждет меня, мы можем исповедоваться ему, причащаться, задавать ему духовные жизненные вопросы, благословляться. С благословения батюшки многие вопросы решаются сами собой. Благодарен, что мне и моей семье Бог дал такого духовного отца».

Дацюка с монастырем связывают давние отношения. Сразу после победы в олимпийском Пхенчхане-2018 Павел посетил обитель, чтобы поблагодарить Бога за победу российской сборной, и передал храму свою золотую медаль, завоеванную в составе национальной команды на чемпионате мира 2012 года.

«Для меня самое главное – это любовь, которую я испытываю, когда сюда приезжаю», – признавался тогда Дацюк. Святые места Екатеринбурга для спортсмена, уроженца столицы Урала, неразрывно связаны с почитанием последнего российского государя Николая II и членов его семьи.

В БРЮССЕЛЕ НА СЕРВЕРЕ «ЗВЕРЬ»

Любопытно, что некоторое время назад Дацюк выступал с обращением к Владимиру Путину, очевидно, находясь под воздействием проповеди отца Сергия. Павел обратился к президенту России с просьбой аннулировать поправки к закону об учете граждан в реестре пенсионного страхования.

Ранее Путин подписал документ, позволяющий использовать СНИЛС для идентификации и аутентификации сведений о физическом лице, обратившемся за предоставлением госуслуг. После этого бумажные копии автоматически перестают действовать, остается только электронная версия. По мнению Павла, такое новшество предоставляет неограниченный доступ к любой информации о владельце кода, и неизвестно, к кому попадет такое мощное оружие.

«Любое лицо, получающее доступ к СНИЛСу, получит полную информацию о человеке, а блокировка СНИЛСа лишит человека возможности ездить на транспорте, получать пенсии, отдавать детей в школу и т.п. Это дает возможность манипулировать выбором людей и их сознанием», – заявил тогда Дацюк.

Рассуждая с позиций русского православия, Павел говорит, что долг любого верующего человека – в заботе о безопасности своих детей и родственников. Перевод гигантского массива данных в цифровой формат подвергает угрозе саму национальную безопасность.

Он также добавил, что Конституция РФ дает каждому человеку право на доступ к госуслугам «независимо от наличия номера», а на Нюрнбергском процессе международный трибунал признал присвоение людям номеров «преступлением против человечности».

В заключение спортсмен сослался на проповедь священнослужителя Сергия. Тот утверждал, что все персональные данные россиян, в том числе и СНИЛС, физически находятся в Брюсселе, на сервере, носящем имя «Зверь».

ПРОКЛЯЛ ТЕХ, КТО ЗАКРЫЛ ХРАМЫ

Что же до отца Сергия, то одним коронавирусным «противостоянием» он не ограничился, публично отрекшись от патриарха и объявив его гонителем веры. По словам священника, он дает духовенству время покаяться.

Еще в апреле Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать и высказываться в публичном пространстве, а также носить крест. Поводом послужил ряд его громких заявлений. В частности, он проклял тех, кто принял решение закрыть храмы во время режима самоизоляции, а также заявлял о массовом чипировании людей через вакцинацию населения.

Незадолго до этого схиигумен отметился видеообращением к митрополиту Екатеринбургскому и Верхотурскому Кириллу и патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Записал он его на фоне портретов императора Алексия II и Иосифа Сталина, что уже вызывало вопросы: как сочетаются царь и коммунист в одном кадре. «Вам осталось только обратиться к врачам и отрезать мой язык, – заявил он. – Из дома пресвятой Богородицы я никуда не уйду. Мне и моим сестрам просто некуда идти. Вам придется выгонять нас из монастыря с полицией и Росгвардией».

Настоятель сдержал слово, призвав казачество и всех неравнодушных организовать круглосуточное дежурство на территории монастыря. Пока отец Сергий держит защиту. Вместе с нападающим Дацюком.