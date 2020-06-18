Протаранил две машины и остался доволен собой. Бывший пьяный хоккеист совершил ДТП

Ишаеву-младшему 26 лет. Вчера двигаясь на бешеной скорости в тоннеле на улице Литвина-Седого в Пресненском районе Москвы, его «Порше Панамера» протаранила другие иномарки – тоже «Порше» и «Ауди». К счастью, обошлось без пострадавших.

Виновник происшествия оказался пьян – уровень алкоголя в крови вдвое превышал допустимый предел. К тому же у него не оказалось прав.

Как выяснилось, это не первое ДТП с участием бывшего хоккеиста. Три года назад он стал виновником столкновения с фурой и легковушкой на МКАД.

В больнице молодой человек сначала набросился на журналистов, а потом охотно позировал и даже кривлялся перед телекамерой одного из московских каналов. Будучи уверенным, что снова отделается штрафом. Однако на этот раз его влиятельный дедушка Виктор Ишаев вряд ли поможет – он сам находится под следствием.