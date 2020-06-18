Протаранил две машины и остался доволен собой. Бывший пьяный хоккеист совершил ДТП

Ишаеву-младшему 26 лет. Вчера двигаясь на бешеной скорости в тоннеле на улице Литвина-Седого в Пресненском районе Москвы, его «Порше Панамера» протаранила другие иномарки – тоже «Порше» и «Ауди». К счастью, обошлось без пострадавших.
Виновник происшествия оказался пьян – уровень алкоголя в крови вдвое превышал допустимый предел. К тому же у него не оказалось прав.
Как выяснилось, это не первое ДТП с участием бывшего хоккеиста. Три года назад он стал виновником столкновения с фурой и легковушкой на МКАД.
В больнице молодой человек сначала набросился на журналистов, а потом охотно позировал и даже кривлялся перед телекамерой одного из московских каналов. Будучи уверенным, что снова отделается штрафом. Однако на этот раз его влиятельный дедушка Виктор Ишаев вряд ли поможет – он сам находится под следствием.
Любопытно, что Ишаев был представлен как нераскрывшаяся звезда. Мол, на драфте новичков был выбран «Амуром» под вторым номером, в МХЛ подавал большие надежды. Вранье! За четыре сезона в молодежной команде «Амура» он провел 158 матчей (с учетом плей-офф) и ни разу не вылезал из «минусов». Ишаев забросил 11 шайб, сделал 17 передач при показателе полезности «-37» и 192 (!) минутах штрафа. С хоккеем он давно закончил.
Если «Ауди» пострадал незначительно, то «Порше», которую протаранил Исаев-младший, восстановлению не подлежит. Его владелец намерен добиваться компенсации через суд.
Пока виновнику ДТП грозит административный арест и штраф 30 тысяч рублей. В перспективе – до двух лет тюрьмы.
В связи со свежим происшествием вспоминается аналогичное с участием другого представителя «золотой молодежи» 22-летнего Антона Иванюженкова, тоже бывшего хоккеиста. Дело было в мае 2016 года в Подольске. Ранним субботним утром молодой человек на внедорожнике BMW X6 врезался в остановку, травмы получили два человека. Причиной назвали лопнувшее колесо. Так ни одно СМИ, рассказавшее об этом ДТП, не назвало правильно фамилию виновника – делая ударение на слог ЖЕ. Хотя его папа – бывший министр спорта, глава федерации бокса, депутат, член правления Федерации хоккея России.