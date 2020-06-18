ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Протаранил две машины и остался доволен собой. Бывший пьяный хоккеист совершил ДТП
18 июня 13:00
автор: Домрачев Владислав

Протаранил две машины и остался доволен собой. Бывший пьяный хоккеист совершил ДТП

Бывший нападающий «Амурских тигров» из Хабаровска Игорь Ишаев, внук бывшего губернатора Хабаровского края, оказался в эпицентре скандала. Но не на Дальнем Востоке, а в Москве. У него не было прав.

Ишаеву-младшему 26 лет. Вчера двигаясь на бешеной скорости в тоннеле на улице Литвина-Седого в Пресненском районе Москвы, его «Порше Панамера» протаранила другие иномарки – тоже «Порше» и «Ауди». К счастью, обошлось без пострадавших.

Виновник происшествия оказался пьян – уровень алкоголя в крови вдвое превышал допустимый предел. К тому же у него не оказалось прав.

Как выяснилось, это не первое ДТП с участием бывшего хоккеиста. Три года назад он стал виновником столкновения с фурой и легковушкой на МКАД.

В больнице молодой человек сначала набросился на журналистов, а потом охотно позировал и даже кривлялся перед телекамерой одного из московских каналов. Будучи уверенным, что снова отделается штрафом. Однако на этот раз его влиятельный дедушка Виктор Ишаев вряд ли поможет – он сам находится под следствием.

Любопытно, что Ишаев был представлен как нераскрывшаяся звезда. Мол, на драфте новичков был выбран «Амуром» под вторым номером, в МХЛ подавал большие надежды. Вранье! За четыре сезона в молодежной команде «Амура» он провел 158 матчей (с учетом плей-офф) и ни разу не вылезал из «минусов». Ишаев забросил 11 шайб, сделал 17 передач при показателе полезности «-37» и 192 (!) минутах штрафа. С хоккеем он давно закончил.

Если «Ауди» пострадал незначительно, то «Порше», которую протаранил Исаев-младший, восстановлению не подлежит. Его владелец намерен добиваться компенсации через суд.

Пока виновнику ДТП грозит административный арест и штраф 30 тысяч рублей. В перспективе – до двух лет тюрьмы.

В связи со свежим происшествием вспоминается аналогичное с участием другого представителя «золотой молодежи» 22-летнего Антона Иванюженкова, тоже бывшего хоккеиста. Дело было в мае 2016 года в Подольске. Ранним субботним утром молодой человек на внедорожнике BMW X6 врезался в остановку, травмы получили два человека. Причиной назвали лопнувшее колесо. Так ни одно СМИ, рассказавшее об этом ДТП, не назвало правильно фамилию виновника – делая ударение на слог ЖЕ. Хотя его папа – бывший министр спорта, глава федерации бокса, депутат, член правления Федерации хоккея России.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
3 августа возобновится мировой теннисный сезонДзагоев продолжает восстановление после травмыMicrosoft рассказала об особенностях работы Smart DeliveryРудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»Тутберидзе коротким словом прокомментировала назначение ПлющенкоГордость казахстанского волейбола потрясла мир своей красотой
Протаранил две машины и остался доволен собой. Бывший пьяный хоккеист совершил ДТП
Протаранил две машины и остался доволен собой. Бывший пьяный хоккеист совершил ДТП
Бывший нападающий «Амурских тигров» из Хабаровска Игорь Ишаев, внук бывшего губернатора Хабаровского края, оказался в эпицентре скандала. Но не на Дальнем Востоке, а в Москве. У него не было прав.
18.06.2020 13:00
Хоккей
автор: Домрачев Владислав
«Атлетик» опять все перепутал: контракт Ковальчука не худший, а лучший в истории «Нью-Джерси»
«Атлетик» опять все перепутал: контракт Ковальчука не худший, а лучший в истории «Нью-Джерси»
Виталий Славин вновь объясняет североамериканским экспертам, почему они неправы.
17.06.2020 18:00
Хоккей
автор: Славин Виталий
Клим Костин: Пытался кататься на роликах, но в этом я не силен
Клим Костин: Пытался кататься на роликах, но в этом я не силен
Нападающий «Сент-Луиса» – о том, как поддерживает форму во время самоизоляции, чего ему больше всего не хватает и почему у него такая внушительная статистика штрафных минут.
17.06.2020 17:00
Хоккей
автор: Григорьевская Юлия
Нападающий Дацюк на защите монастыря. Как олимпийский чемпион оказался в захваченной обители
Нападающий Дацюк на защите монастыря. Как олимпийский чемпион оказался в захваченной обители
Опальный отец Сергий захватил обитель в Среднеуральске, а среди его сподвижников – прославленный хоккеист.
17.06.2020 16:30
Хоккей
автор: Кузнецов Дмитрий
Японская сказка про Доминатора. Как тренировал сборную Владимир Юрзинов
Японская сказка про Доминатора. Как тренировал сборную Владимир Юрзинов
«Советский спорт» продолжает сериал «Тренеры сборной России».
17.06.2020 15:00
Хоккей
автор: Домрачев Владислав
Разве это по-спортивному? НХЛ отдала должное Овечкину, но унизила трио российских глыб
Разве это по-спортивному? НХЛ отдала должное Овечкину, но унизила трио российских глыб
Подводим итоги виртуального батла игровых номеров НХЛ – Россия (СССР).
16.06.2020 23:30
Хоккей
автор: Славин Виталий
«Пропили Вену». Как тренировали сборную Владимир Васильев и Игорь Дмитриев
«Пропили Вену». Как тренировали сборную Владимир Васильев и Игорь Дмитриев
«Советский спорт» продолжает сериал о тренерах, возглавлявших сборную России.
16.06.2020 15:00
Хоккей
автор: Домрачев Владислав
Кто станет чемпионом России в 2020-м? КХЛ по инициативе ФХР внесла поправки в регламент
Кто станет чемпионом России в 2020-м? КХЛ по инициативе ФХР внесла поправки в регламент
Обозреватель «Советского спорта» о новых коррективах в регламенте КХЛ.
15.06.2020 15:00
Хоккей
автор: Домрачев Владислав
Его не стал удерживать ЦСКА. А «Авангард» не пожалел 135 миллионов
Его не стал удерживать ЦСКА. А «Авангард» не пожалел 135 миллионов
Обозреватель «Советского спорта» на примере форварда Сергея Толчинского, перешедшего из ЦСКА в «Авангард», размышляет о трансферах вернувшихся из Северной Америки хоккеистов. И не находит логики.
15.06.2020 14:00
Хоккей
автор: Домрачев Владислав
Почему 150 звезд НБА готовы послать лигу с рестартом куда подальше, а игроки НХЛ покорно молчат
Почему 150 звезд НБА готовы послать лигу с рестартом куда подальше, а игроки НХЛ покорно молчат
Виталий Славин объясняет, почему в НБА игроки могут оказывать влияние на владельцев, а в НХЛ – нет.
14.06.2020 13:00
Хоккей
автор: Славин Виталий
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика