НХЛ реабилитировала Малкина, но вытерла ноги об Кузнецова. Чем ответит уральский талант в плей-офф?

Лидеров – Макдэвида и Кросби разделил лишь один пункт: 199 и 198 очков. При этом Малыш Сид удостоился семи первых мест, а Коннор – только шести. Разница в том, что капитан «Эдмонтона» попал в тройку всех выборщиков, а капитан «Питтсбурга» почему-то угодил в немилость к некоему Биллу Прайсу, который опустил Кросби на четвертую позицию.

В опросе участвуют 13 штатных сотрудников сайта НХЛ. Каждый называет свой вариант топ-16 центров из 24 клубов, которые продолжают сезон. За первое место начисляют 16 очков, за второе – 15… за шестнадцатое – 1 очко. По сумме составляется рейтинг.

В преддверии скорого начала групповых занятий – тренировочные лагеря откроются 10 июля эксперты перешли от героев давно минувших дней к действующим персонам. Первыми ранжировали центрфорвардов, которые поборются за Кубок Стэнли-2020. Для нас есть радостная новость и крайне огорчительная.

Как известно, каждое лето канал НХЛ-ТВ называет топ-20 игроков лиги по всем амплуа. Давайте сравним нынешнюю версию топ-16 с прошлогодней и позапрошлогодней топ-20. Места в 2019 и 2018 годах у каждого номинанта указаны в скобках. Как видите, Джино поднялся сразу на семь ступенек! Только Драйзайтль взмыл вверх еще круче. Лучшего бомбардира чемпионата-2020 и главного претендента на титул MVP-2020 заокеанские эрзац-знатоки почему-то в топ-20 не включили вовсе?!

ТОП-16 ДЕЙСТВУЮЩИХ ЦЕНТРФОРВАРДОВ ПО ВЕРСИИ САЙТА НХЛ

(место в топ-20 по версии НХЛ-ТВ в 2019 и 2018 годах)

1 (1, 1). КОННОР МАКДЭВИД

Эдмонтон Ойлерз

2 (2, 2). СИДНИ КРОСБИ

Питтсбург Пингвинз

3 (3, 5). НАТАН МАККИННОН

Колорадо Эвеланш

4 (7, 8). ПАТРИС БЕРЖЕРОН

Бостон Брюинз

5 (-, 20). ЛЕОН ДРАЙЗАЙТЛЬ

Эдмонтон Ойлерз

6 (13, 3). ЕВГЕНИЙ МАЛКИН

Питтсбург Пингвинз

7 (6, 4). ОСТОН МЕТЬЮЗ

Торонто Мейпл Лифс

8 (8, 11). СТИВЕН СТЭМКОС

Тампа-Бей Лайтнинг

9 (12, -). РАЙАН О’РЕЙЛИ

Сент-Луис Блюз

10 (5, 10). ДЖОН ТАВАРЕС

Торонто Мейпл Лифс

11 (9, 7). МАРК ШАЙФЛИ

Виннипег Джетс

12 (18, 14). НИКЛАС БЕКСТРЕМ

Вашингтон Кэпиталз

13 (4, 13). АЛЕКСАНДР БАРКОВ

Флорида Пантерз

14 (-, 18). ШОН КУТЮРЬЕ

Филадельфия Флайерз

15 (-, -). МИКА ЗИБАНЕЖАД

Нью-Йорк Рейнджерс

16 (-, -). ДЖОНАТАН ТЕЙВЗ

Чикаго Блекхокс

Вот как на сайте НХЛ обосновали возвращение в элиту магнитогорца, набравшего в голосовании 137 баллов:

«Трехкратный обладатель Кубка Стэнли сумел переродиться после провала в прошлом сезоне – 74 (25+49) очка в 55 матчах против 72 (21+51) в 68 играх при жуткой полезности «минус 25» - личный антирекорд. Малкин набрал 11 (4+7) очков в серии из пяти матчей перед остановкой сезона. Признан самым ценным в Кубке Стэнли-2009, в котором наштамповал 14 голов и 22 передачи в 24 играх. Набрал 28 (10+18) очков в плей-офф-2017 и по сумме кубковых баллов из действующих игроков уступает только Кросби – 168 (63+105) в 162 играх против 186 (66+120) в 164».

Все теперь в руках уральца. Сумеет выстрелить в плей-офф, вполне может и на третье место вернуться, которое занимал в 2018 году, а то продвинуться и еще выше.

Но все-таки самое главное внимание сейчас – Кузнецову. Лучший бомбардир триумфального для «Вашингтона» Кубка Стэнли-2018 умудрился свалиться с 12-й позиции в топ-20 в 2018-м и 16-й в 2019 году до уровня статистической погрешности – жалкие два очка от тележурналистки Трейси Майерс из Чикаго. Малкина она, кстати, катапультировала на четвертую строку. Наш человек в логове «Блекхокс»!

Что же происходит с самым талантливым центром поколения птенцов Валерия Брагина? Почему весельчак Кузя сейчас с 52 (19+33) очками аж на 31-м месте среди коллег по амплуа?

Я понимаю, громкий летний скандал с белым порошком, отрешение от сборной на 4 года. Но, в отличие от ИИХФ, НХЛ по сути спустила дело на тормозах, ограничив наказание россиянина пропуском лишь трех матчей. И тем не менее челябинец исхитрился отстать по результативности от немца в два раза – Драйзайтль выиграл «Арт Росс Трофи» со 110 (43+67) очками. Ну да, Леон провел на 8 игр больше – 71 против 63. Но у Зибанежада из кувыркающихся «рейнджеров» еще меньше матчей – 57, а очков – 75 (41+34)! И полезность, в отличие от Евгения, у шведа положительная – «плюс 9» против «минус 2». Вот это я понимаю – настоящая отдача мастера!

К сожалению приходится констатировать, что и в 28 лет Женя, несмотря на то, что давно уже глава семейства, никак не может повзрослеть. В последние два сезона я немало наблюдал игр «Кэпиталз» живьем в Вашингтоне. Видел, как любят в столице США своего Кузи, какую в принципе огромную роль как основной источник креатива он играет в команде. Но все его подвиги – строго по расписанию. Которое, впрочем, никому не известно. Кроме настроения уральца. Придет его день, поймает свою игру – нет хоккеиста лучше в мире. Встанет не с той ноги – будто и на лед не выходил.

Не знаю, как еще мотивировать Евгения… Тут, наверное, помогли бы Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов или Владимир Юрзинов, умевшие, как никто, доводить способных игроков до умельцев экстра-класса, стабильно выдающих результат из вечера в вечер. Но куда до советских глыб Тодду Рирдену! Да и есть ли у тренера «Вашингтона» рычаги и харизма, чтоб выжать все-таки из русского пересмешника максимум? Вот в чем вопрос!

Благодаря выдающемуся плей-офф-2018 все мы знаем, на что способен №92, когда в ударе – 32 (12+20) очка в 24 матчах при полезности «плюс 12». Задрал тогда Кузнецов планку на высоту, которая покорялась считанным мегазвездам НХЛ. В ХХI веке больше вышибал только земеля Малыч в его том самом культовом плей-офф-2009 – 36 (14+22) очков. Даже Павел Буре при знаменитой погоне Русской ракеты за Кубком Стэнли-1994 ограничился 31 (16+15) баллом.

Так что, лично для меня одна из самых забористых интриг плей-офф-2020: сумеет ли Кузнецов вслед за Малкиным восстать из пепла и доказать, что его взлет двухлетней давности отнюдь не случайность? Тем более хандрить и распыляться-то некогда: три тура группового турнира, а затем четыре стандартных кубковых раунда. Пара месяцев – и в дамках!