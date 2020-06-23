…А Харин в 20 лет был олимпийским чемпионом. О ранних вратарях-пташках

После Сеула Харин под гнетом травм ушел было в тень, а вернулся к жизни в ЦСКА, где заменил погибшего в автокатастрофе Михаила Еремина . Дмитрий стал чемпионом СССР, сыграл на Евро-1992 и 1996 и ЧМ-1994. Он был одним из героев матча квалификации Лиги чемпионов на «Камп Ноу», в котором ЦСКА оставил за бортом пилотного розыгрыша супертурнира «Барселону» (3:2).

Карьера Харина развивалась стремительно. В Сеуле-1988 он был основным вратарем сборной и вернулся из Кореи олимпийским чемпионом и заслуженным мастером спорта. Финал с бразильцами (2:1 ОТ) транслировали по двум каналам – федеральному и техническому. Второй вариант – без комментатора, с интершумом и репликами футболистов. Забавно было слышать, как юный вратарь материл Сергея Горлуковича и Ко. Особенно досталось защитнику Геле Кеташвили . Грузин не сумел укротить выброшенный вратарем мяч, упустил его за боковую. »У, чурек е…й», - «отблагодарил» его Харин. Сейчас бы за подобное подняли бы вселенский шум, а тогда только посмеялись.

Автору этих строк посчастливилось вживую увидеть дебют Дмитрия Харина в чемпионате СССР. 5 апреля 1985 года на стадионе «Торпедо» он вышел на второй тайм в матче хозяев с московским «Динамо», готовившимся к схватке с венским «Рапидом» в полуфинале Кубка кубков. После первого тайма черно-белые горели 0:2, их вратарь Валерий Сарычев получил травму и после перерыва на поле не вышел. В ворота встал 15-летний парень и очаровал много повидавших болельщиков. Пару раз новичок справился со сложными ударами и не позволил бело-голубым увеличить счет. Игра завершилась 2:1 в пользу гостей, однако эта репетиция не помогла им пройти «Рапид» (1:3 и 1:1).

Но вернемся к отечественным вратарям. Коллега Безъязычный вскользь напомнил о дебюте в чемпионатах страны 17-летнего Игоря Акинфеева , который в том самарском матче против «Крыльев Советов» тоже отразил пенальти, а ЦСКА победил 2:0. Но на память приходят и другие примеры.

Напомним, Денис Попов, полный тезка форварда ЦСКА – чемпиона России 2003 года, в матче 23-го тура РПЛ «Сочи» - «Ростов» сделал 15 сейвов, взял пенальти, пропустил 10 мячей и был признан лучшим игроком встречи. Он успел раздать миллион интервью, о нем заговорили в Англии и Бразилии, его пригласили на шоу Первого канала «Вечерний Ургант» . Как бы парню крышу не снесло под гнетом обрушившейся славы. Как у румынского вратаря Хельмута Дукадама , выигравшего со «Стяуа» Кубок европейских чемпионов в 1986-м. В финале против «Барселоны» (матч проходил в Севилье) он сохранил ворота на замке - даже в серии пенальти, отразив четыре удара из четырех. После этого триумфа герой финала быстро завершил карьеру.

5 сентября 1998 года в Киеве главный тренер сборной Анатолий Бышовец неожиданно доверил Харину ворота в отборочном матче Евро-2000 против Украины, который к тому времени проиграл в своем «Челси» конкуренцию голландцу Эду де Гую. Харин пропустил два мяча, был удален за фол последней надежды, россияне уступили 2:3. Так де-факто завершилась яркая, но не долгая карьера прекрасного вратаря. Харину было всего 30 лет.

В отличие от Попова Дмитрий уверенно играл ногами, даже к 11-метровой отметке подходил. Правда, запомнились не его голы, а не забитый в финале Кубка СССР/СНГ-1992 пенальти в ворота «Спартака», которые защищал Станислав Черчесов. Мяч просвистел над перекладиной.

Красно-белые выиграли 2:0 благодаря дублю Владимира Бесчастных.

Третьяк: дебют на ЧМ в 17 лет

Лучший вратарь и хоккеист XX века Владислав Третьяк дебютировал в официальном матче сборной на чемпионате мира в Стокгольме. В середине второго периода он вышел на лед против хозяев, заменив получившего травму Виктора Коноваленко. Третьяку не исполнилось и 18 лет. Он пропустил после первого же броска, наши проиграли 2:4, но потом реабилитировались и сохранили чемпионский титул. На следующий ЧМ (в Швейцарию) Третьяк отправился дублером, а вернулся основным вратарем. А на Олимпиаду-1972 в Саппоро поехал уже железобетонным первым номером, без Коноваленко (ветерана отцепили после Приза «Известий»-1971). Тренер Анатолий Тарасов сильно рисковал, делая ставку на 19-летнего вратаря. Но оказался прав. Мир получил великого голкипера.

Увы, он завершил карьеру в 31 год, выиграв все титулы (кроме Кубка Стэнли). В 1989-м Третьяка включили в Зал хоккейной славы в Торонто.

Медведев: в 15 лет обыграл чемпионский «Ак Барс»

Вратарь хоккейного «Спартака» Андрей Медведев – персона уникальная. Он чемпион мира среди юниоров, дважды выигрывал золото молодежного чемпионата мира. А в историю вошел, дебютировав в 15 лет в чемпионате России. 25 февраля 1999 года в Сокольниках юноша остановил действующего чемпиона страны казанский «Ак Барс», сохранив ворота вне прикосновенности. Красно-белые победили 1:0, что, впрочем, не помогло им сохранить (простите за тавтологию) прописку в суперлиге.

Медведев, как и Третьяк, обладал уникальной выдержкой и хладнокровием. Казалось, что ему все равно, кто атакует его ворота – канадцы или команда любителей пива. Возглавивший сборную Владимир Плющев решил взять Андрея на ЧМ-2003 основным вратарем. Автор этой заметки приехал на сбор национальной команды в Одинцово, чтобы взять интервью у голкипера-дебютанта. Игроки проходили медосмотр, Медведев в кабинете врача не появился.

- Зайдите к нему в номер, он там лежит, - посоветовали его партнеры.

В Финляндию Андрей не поехал.

- Хотел сделать из него основного вратаря, но он сам решил, что сезон для него закончен, - сокрушался потом Плющев.

У Медведева был избыточный вес, ему нужна была дорогостоящая операция. Однако «Спартак» на нее поскупился. Вскоре Андрей завершил карьеру, сейчас судит и обижается, когда говорят, что он завязал с хоккеем.

…Трагически ушел из жизни самый талантливый хоккейный вратарь советской эпохи Евгений Белошейкин. Он повесился в 33 года. Белый дебютировал в ленинградском СКА в 17 лет. Потом пошел на повышение в ЦСКА. Ему только исполнилось 20, а он уже стал чемпионом мира. Причем в Москве-1986, где проиграть было смерти подобно, Виктор Тихонов сделал его основным вратарем и не прогадал. Только разрыв крестов не позволил Белошейкину сыграть на Олимпиаде-1988 в Калгари, однако из Канады он вернулся с золотой медалью.

Увы, неразделенная любовь исковеркала ему судьбу. Молодой человек пристрастился к алкоголю и завершил карьеру в 25 лет. В сборной его заменили «хорошист» Сергей Мыльников и лишенный большого таланта трудоголик Артур Ирбе. Латыша даже назвали лучшим вратарем ЧМ-1990, где сборная СССР выиграла три решающих матча турнира с общим счетом 15:1.

P.S. Получается, ранние вратари-пташки рано заканчивают. Сейчас Денис Попов затмил известных ростовских голкиперов – Льва Кудасова (финалиста и антигероя финала Кубка СССР-1971 со «Спартаком»), Виктора Радаева (обладателя Кубка СССР-1981 и героя финала со «Спартаком»), Станислава Руденко (в июне 1984-го разгромившего в Лужниках вместе со СКА «Спартак» 6:1). Хотелось бы пожелать юноше, чтобы этот матч в Сочи стал для него не последним в РПЛ.