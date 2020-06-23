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Коварным решением сдвинуть ЧМ-2021 в лето ИИХФ отняла у россиян любимый весенний праздник хоккея
23 июня 20:34
автор: Виталий Славин

Коварным решением сдвинуть ЧМ-2021 в лето ИИХФ отняла у россиян любимый весенний праздник хоккея

ИИХФ официально перенесла чемпионат мира-2021 в Минске и Риге на 21 мая – 6 июня. У меня только один вопрос – зачем? Разве хоккей – летний вид спорта?

Президент международной федерации Рене Фазель этот шаг объяснил желанием национальных федераций стран Европы. Но главная, конечно, причина, о которой швейцарец упомянул вскользь, поклон в сторону Северной Америки. При этом Фазель почему-то считает, что регулярный чемпионат НХЛ «возможно, закончится только в начале мая».

Уважаемый Рене, извините, а с какого, собственно бодуна?! Очевидно, что следующий сезон НХЛ начнется в лучшем случае в конце декабря. Причем шишки лиги уже отдельно подчеркнули, что регулярный чемпионат наверняка будет полноценным, то есть с 82 турами. Спрашивается, каким образом, господин Фазель, НХЛ впихнет 1271 матч своей бесконечной регулярки в четыре с половиной месяца, если в последнем полном сезоне-2018/19 на это понадобилось чуть более полугода?!

Иначе говоря, чемпионат НХЛ-2020/21 раньше середины июня не закончится точно. Так к чему тогда весь этот сыр-бор с переносом ЧМ в лето, чего не было никогда более чем в столетней истории НХЛ? Даже самый первый ЧМ, который был проведен в Бельгии в рамках летних Олимпийских игр 1920 года, прошел с 23 по 29 апреля.

Если энхаэловцев, что бы ни говорил Фазель, на ЧМ-2021, скорее всего, не будет, единственная остающаяся причина ухода в лето – ответ на просьбу старосветских национальных лиг. В частности, надо думать, КХЛ. Однако и тут снова мгновенно возникают недоуменные вопросы. Ведь первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг уже заявил, что сборная получит на подготовку к ЧМ-2021 гарантированные 20 дней. На шесть больше, чем было перед Олимпиадой-2018. Но разве кто-то забыл, сколько стонов со всех сторон два года назад раздавалось, дескать, из-за этого окна сломали весь календарь КХЛ, загнали игроков и команды жутким графиком игр через день.

Если ЧМ сдвигается аж на две недели позже обычного, казалось бы, абсолютно логично и Кубок Гагарина хотя бы на неделю или декаду в май переместить. Как я полагаю, ради этого европейские национальные лиги к Фазелю и обратились. Но нет. По словам Ротенберга, крайний срок завершения финала Кубка Гагарина-2021 – 30 апреля. Именно на этот день был назначен возможный седьмой матч финальной серии плей-офф-2020!

Этот сюрпляс с числами меня запутывает окончательно. Заметьте, это еще при том варианте, что чемпионам Запада и Востока на выявление сильнейшего потребуется максимальная программа. А если победителю хватит четырех матчей, как ЦСКА в прошлом году, и серия оборвется 24 апреля? При этом сборники из других команд КХЛ будут куковать без дела уже с марта, начала апреля. Звезды КХЛ играть-то до 21 мая, когда откроется ЧМ-2021, не разучатся?

Но это все заботы игроков. Куда, на мой взгляд, важнее чаяния болельщиков. Почему хоккейные ЧМ в ХХI веке стали исключительно популярны именно в России, которая поставляет на каждый очередной мировой форум самую мощную из всех стран-участниц группу поддержку, достигающую 10 – 15 тысяч человек? Ну да, как ни крути, благосостояние российских граждан повысилось, а с массовым многоразовым шенгеном путешествовать по Европе - как в родную деревню съездить.

И все-таки сермяга в другом. В фирменной фишке хоккейных ЧМ. Проходят они по традиции в те дни, когда Россия полмесяца официально гуляет – сначала привычный праздник солидарности трудящихся, а затем День Победы. С наложением на пару выходных получается, что поездка на ЧМ оборачивается не более неделей отпуска за свой счет, а может, и вообще без оного.

Новый график ЧМ с 21 мая по 6 июня – принципиально иная песня. Нудные рядовые будни. Даже День России 12 июня здесь не помощник. Дело даже не в том, что хочешь не хочешь придется как-то на работе с отлучкой договариваться. Трагедия в том, что не будет того ни с чем не сравнимого праздничного настроения единения весны и любимой игры, какое лично я испытываю каждый май с прошлого века, когда стал регулярно ездить на чемпионаты мира.

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Коварным решением сдвинуть ЧМ-2021 в лето ИИХФ отняла у россиян любимый весенний праздник хоккея
Коварным решением сдвинуть ЧМ-2021 в лето ИИХФ отняла у россиян любимый весенний праздник хоккея
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