Коварным решением сдвинуть ЧМ-2021 в лето ИИХФ отняла у россиян любимый весенний праздник хоккея

Президент международной федерации Рене Фазель этот шаг объяснил желанием национальных федераций стран Европы. Но главная, конечно, причина, о которой швейцарец упомянул вскользь, поклон в сторону Северной Америки. При этом Фазель почему-то считает, что регулярный чемпионат НХЛ «возможно, закончится только в начале мая».

Уважаемый Рене, извините, а с какого, собственно бодуна?! Очевидно, что следующий сезон НХЛ начнется в лучшем случае в конце декабря. Причем шишки лиги уже отдельно подчеркнули, что регулярный чемпионат наверняка будет полноценным, то есть с 82 турами. Спрашивается, каким образом, господин Фазель, НХЛ впихнет 1271 матч своей бесконечной регулярки в четыре с половиной месяца, если в последнем полном сезоне-2018/19 на это понадобилось чуть более полугода?!

Иначе говоря, чемпионат НХЛ-2020/21 раньше середины июня не закончится точно. Так к чему тогда весь этот сыр-бор с переносом ЧМ в лето, чего не было никогда более чем в столетней истории НХЛ? Даже самый первый ЧМ, который был проведен в Бельгии в рамках летних Олимпийских игр 1920 года, прошел с 23 по 29 апреля.

Если энхаэловцев, что бы ни говорил Фазель, на ЧМ-2021, скорее всего, не будет, единственная остающаяся причина ухода в лето – ответ на просьбу старосветских национальных лиг. В частности, надо думать, КХЛ. Однако и тут снова мгновенно возникают недоуменные вопросы. Ведь первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг уже заявил, что сборная получит на подготовку к ЧМ-2021 гарантированные 20 дней. На шесть больше, чем было перед Олимпиадой-2018. Но разве кто-то забыл, сколько стонов со всех сторон два года назад раздавалось, дескать, из-за этого окна сломали весь календарь КХЛ, загнали игроков и команды жутким графиком игр через день.

Если ЧМ сдвигается аж на две недели позже обычного, казалось бы, абсолютно логично и Кубок Гагарина хотя бы на неделю или декаду в май переместить. Как я полагаю, ради этого европейские национальные лиги к Фазелю и обратились. Но нет. По словам Ротенберга, крайний срок завершения финала Кубка Гагарина-2021 – 30 апреля. Именно на этот день был назначен возможный седьмой матч финальной серии плей-офф-2020!