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«Впредь прошу согласовывать график полетов со мной». Как Тарасов тренировал футболистов
25 июня 17:58
автор: Владислав Домрачев

«Впредь прошу согласовывать график полетов со мной». Как Тарасов тренировал футболистов

Ровно 45 лет назад футбольную команду ЦСКА возглавил… мэтр Анатолий Тарасов, к тому времени принятый в Зал хоккейной славы в Торонто. «Советский спорт» вспоминает, как это было.

Тарасов оставил свое детище – хоккейный клуб ЦСКА после сезона-1973/74, в котором армейцы уступили чемпионство «Крыльям Советов», отстав на 11 очков. Не помог Тарасову удержаться в хоккее и его покровитель Андрей Антонович Гречко, министр обороны, с которым тренер играл в большой теннис.

Дела у футболистов ЦСКА шли куда хуже. После долгожданного чемпионства в 1970-м золотая команда через год с превеликим трудом сохранила прописку в высшей лиге (благодаря договорному матчу), потом было 5-е место и новое падение на 13-е. В сезоне-1974 красно-синих тренировал Владимир Агапов, до этого работавший с молодежным составом. Он был не в состоянии закручивать гайки в ветеранском коллективе.

Его сменили Анатолий Тарасов. Почему выбор пал на хоккейного мэтра? По одной версии он пообещал Гречко золотые медали, а другой претендент, Всеволод Бобров, «лишь» медали. Бобров уже возглавлял футбольный ЦСКА, после чемпионского взлета с хоккейным «Спартаком» в 1967-м. Вряд ли 4-е место армейцев устроило Гречко и генералов. Пришедший вместо него Валентин Николаев завоевал золото, эффектно победив московское «Динамо» в ташкентской переигровке (0:0, 4:3).

Тарасов принял футболистов в декабре 1974-го. В помощники пригласил авторитетного форварда-чемпиона Валентина Бубукина, с которым жил в одном доме. Они так и работали вдвоем: Тарасов старшим тренером и начальником команды, Бубукин еще возглавлял дубль.

Тарасов представил список «призывников». В нем значились фамилии Никонов из «Торпедо», Ольшанский из «Спартака», Чесноков из «Локомотива». Однако в команде оказался лишь последний из них - молодой форвард. А первые двое отправились служить в часть. В ЦСКА они пришли, когда Тарасова там уже не было.

Тарасову, конечно, не хватало чисто профессиональных знаний. Ставку он делал на силовые тренировки, хотя футболистам требовались аэробные, развивающие скорость и выносливость. Ветеран Борис Копейкин, встретившись на базе в Архангельском с капитаном хоккейного ЦСКА у Тарасова, только и смог вымолвить: «Жуть». Как-то Тарасов гонял своих «орлов» на аэродроме на Ходынском поле, к нему обратились с просьбой освободить площадь, чтобы не помешать самолетам.

- Пусть впредь согласуют со мной график полетов, - передал тренер пожелание авиаторам.

Нападающий Владимир Дударенко, автор первого гола в золотом матче в Ташкенте-70, был отчислен «за потерю аппетита». Чемпион страны под нагрузками перестал есть.

Однако все тяготы тренировок не прошли даром: собиравшийся завершать карьеру Копейкин наколотил в 1975-м 15 мячей и стал вторым в бомбардирской гонке чемпионата вслед за киевлянином Олегом Блохиным.

Как-то увидев, что вратарь Владимир Астаповский стоит без дела, когда игра шла на половине поля соперника, Тарасов приказал ему делать в это время упражнения. Голкиперу было 28 лет, его считали бесперспективным и собирались отчислить. В ежовых рукавицах Тарасова он пробился в сборную, стал мастером по отражению пенальти и был достоин приза журнала «Огонек» для лучшего вратаря сезона. Но трофей отдали спартаковцу Александру Прохорову. В 1976-м справедливость была восстановлена: на Олимпиаде в Монреале Астаповский стал первым номером в сборной и вернулся не только с бронзой (здесь гордиться нечего, де-факто это был провал), но и с медалью «За трудовое отличие», оказавшись единственным в команде, кто удостоился государственной награды. По итогам сезона-76 вратарь ЦСКА был назван лучшим футболистом СССР, несмотря на то, что его команда заняла только 7-е место.

При Тарасове герой Ташкента-70 Владимир Федотов стал играющим тренером. Спустя 30 лет болельщики «Спартака» смогли оценить его педагогические способности.

Поначалу внимание к ЦСКА Тарасова зашкаливало.

Победив в 7-м туре в Ташкенте «Пахтакор» 3:1 (у Копейкина хет-трик), армейцы поднялись на второе место. Впереди было киевское «Динамо», вскоре завоевавшее Кубок кубков. 7 июня в столице Украины лидер на кураже разгромил команду Тарасова 3:0. Счет мог вырасти до двузначного, если бы не фантастическая игра Астаповского. За оставшиеся до конца чемпионата 23 матча ЦСКА одержал всего 2 победы.

Правда, ответный поединок с киевлянами провели вдохновенно и добились почетной ничьей 1:1 с чемпионом. Гол у москвичей забил резервист Павел Коваль, накануне отыгравший и тоже забивший за дублирующий состав. Это был стандартный ход Тарасова.

Не преуспели армейцы и в дерби – два поражения от «Спартака» (1:2 и 1:3), две ничьи с «Динамо» (обе – 1:1), ничья и поражение от «Торпедо» (1:1 и 2:3), победа и ничья с «Локомотивом» (1:0 и 1:1).

В итоге ЦСКА занял привычное 13-е место, одержав в 30 матчах всего лишь 6 побед, сделав 13 (!) ничьих и потерпев 11 поражений при разнице мячей 29-36.

Эксперимент признали неудачным. Впрочем, Федотов уверял, что если бы Тарасову дали время, он бы преуспел и в футболе. Увы, в его распоряжении оказались не топ-мастера, как в хоккее, а весьма средине исполнители, многие из которых потеряли веру в себя под грузом поражений.

А медалей ЦСКА пришлось ждать еще 15 лет. В 1990-м вернувшиеся в высшую лигу под руководством Павла Садырина армейцы завоевали серебро и дошли до полуфинала Кубка СССР.

источник: «Советский спорт»
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