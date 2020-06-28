Объявить НХЛ ультиматум Панарина заставили владельцы «Нью-Йорк Рейнджерс»?

Кроме того, я знаю, что процесс выбора городов для проведения плей-офф продолжается. Я искренне желаю, чтобы мои одноклубники и я могли тренироваться и играть в «Медисон Сквер Гарден». Тем самым вернуть рабочие места и экономические возможности в Нью-Йорк для болельщиков и всех жителей Нью-Йорка.

Мы, как игроки, не можем возобновить сезон без уже заключенного коллективного соглашения. Это общее мнение всех игроков.

- Я очень жду игры в плей-офф за «Рейнджерс». У меня есть опасения не только за здоровье игроков и их семей, но и по поводу долгосрочного процветания НХЛ. Почти два десятилетия игроки защищали доходы владельцев путем эскроу (условного уменьшения зарплаты). В том числе на протяжении всего кризиса из-за пандемии, хотя капитал владельцев клубов продолжает расти в геометрической прогрессии. Пришло время исправить ситуацию с эскроу.

Что-то все-таки не так в Датском королевстве. Неделю назад в ночь с пятницы на субботу по московскому времени НХЛ опубликовала данные по заболевшим с начала тренировок малыми группами 8 июня. Лига пообещала делать такие сообщения еженедельно. Однако уже суббота миновала и воскресенье в разгаре, а информации по вирусу из-за океана нет. Неужели это каким-то образом связано с резким заявлением Артемия Панарина?

Любители хоккея и эксперты принялись гадать, что же хотел сказать Панарин? Кто стоит за ним? Почему никто из глыб НХЛ не поддержал россиянина? Вопрос до сих пор остается открытым. Потому пока остается ограничиваться только предположениями. Лично я делаю такие выводы.

1) Мало кто обратил внимание на концовку спича Артемия. Многие СМИ вообще ее опустили. А мне представляется, что именно в ней и заключена вся сермяга. С чего это уралец вдруг вспомнил о Нью-Йорке, который никогда ни в каком плане по возобновлению сезона не значился в качестве одного из двух городов-хабов? У меня ответ лишь один: Панарин сделал это заявление по настоятельной просьбе хозяев «Рейнджерс», которые реально рассчитывают принять 12 клубов Востока в «Медисон Сквер Гарден»!

Почему нет? Ведь решение, по справедливому замечанию россиянина, еще не принято. Да, Нью-Йорк вместе с Нью-Джерси были очагом заболеваний в США. Как Москва и Подмосковье в России. Но кто первый входит в пандемию, тот первым из нее и выходит. Пример нашей столицы это подтверждает.

В Америке из-за многочисленных массовых протестов и погромов ситуация иная. В пятницу установлен антирекорд по суточному приросту инфицированных – почти 41 тысяча. Рекордные темпы распространения вируса на этой неделе, в частности, отмечены в штатах Аризона, Калифорния, Миссисипи, Невада, Флорида, Техас. Но, как убеждали инсайдеры, среди кандидатов в хабы Лос-Анджелес, а Лас-Вегас, крупнейший город Невады, уже почти на 95 процентов один из двух хабов. После того как НХЛ обожглась во Флориде, где заболели сразу трое игроков и двое сотрудников «Тампы», из-за чего почти на неделю пришлось закрывать основную арену и тренировочный центр «Лайтнинг», Беттман и Ко сто раз подумают, где расквартировать две дюжины команд.

Потому меня, с одной стороны, напрягает молчание НХЛ относительно сводки заболевших за заканчивающуюся неделю. С другой – не удивляет. Значит, есть что скрывать. Есть что обдумать. Значит, Панарин не просто так намекнул, что Нью-Йорк готов принять 12 клубов Востока. Более того, у Яблока на это есть весомые шансы.

2) Также мало кто обратил внимание на фразу «это общее мнение всех игроков» по поводу необходимости до рестарта сезона заключить новое коллективное соглашение. Опять же во многих СМИ это важнейшее замечание при цитировании Панарина просто исключили.

Но неужели кто-то полагает, что хоккеист со второй заплатой в лиге сказал бы такое, не заручившись согласием и поддержкой всех членов профсоюза? Конечно, нет! Так чего же ждать аналогичных демаршей от Макдэвида, Метьюза, Марнера, Бобровского, Василевского, Тавареса, Карлссона, Бекстрема, Рантанена, Ахо, Йози? Я специально перечислил только 11 самых высокооплачиваемых игроков НХЛ, которые в сезоне-2020/21 с подписными бонусами должны получить, как и Панарин, более 10 млн долларов.

Наоборот, это хорошо, что все молчат. Значит, они согласны с Артемием!

3) Нынешнее коллективное соглашение между профсоюзом и лигой действует до сентября 2022 года. Однако из-за пандемии структура и сроки следующего сезона, очевидно, кардинально изменятся. НХЛ готова начать его даже в январе, но провести в полноценном формате с 82 турами в регулярке. А это значит, что Кубок Стэнли-2021 завершится аккурат в середине сентября.

Естественно, в связи с возникшим форс-мажором договариваться о новом соглашении необходимо на берегу. Именно сейчас. До перезапуска сезона. Когда профсоюз еще может ставить условия, ибо завершение сезона и Кубок Стэнли-2020 нужны прежде всего владельцам. Игроки все деньги за этот сезон уже получили.

Эскроу с самого начала был троянским конем НХЛ, которого игроки с профсоюзом явно недооценили, если не сказать - профукали. Теперь самая пора для всех с ним разобраться. Чем для стабилизации положения могут пожертвовать игроки относительно безболезненно? Разве что ростом потолка зарплат! Хозяева на определенном уровне фиксируют с гарантией не повышать эскроу, профсоюз соглашается на то же самое в отношении потолка зарплат. Если кто забыл, с 2005 года, когда в НХЛ ввели лимит платежной ведомости, он увеличился более чем вдвое – с 39 млн до 81,5 млн долларов.

Похоже, как раз в этом направлении лига с профсоюзом в эти дни и ищут консенсус. В СМИ уже просочилась информация, что стороны близки к перезаключению коллективного договора еще на 6 лет. При этом НХЛ на два сезона фиксирует как эскроу – ориентировочно на уровне 20 процентов, так и потолок зарплат в нынешнем размере в 81,5 млн долларов.