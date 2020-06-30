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«Раздевалка чувствует битого тренера». Как Александр Якушев возглавлял сборную
30 июня 17:11
автор: Владислав Домрачев

«Раздевалка чувствует битого тренера». Как Александр Якушев возглавлял сборную

«Советский спорт» продолжает сериал «Все тренеры сборной России». Мы рассказали о Викторе Тихонове, Борисе Михайлове, Владимире Васильеве, Игоре Дмитриеве и Владимире Юрзинове.

На очереди – Александр Якушев, возглавлявший главную команду страны два сезона – в 1998/99 и 1999/2000.

Мэтр Виктор Тихонов в одном из поздних интервью возмущался: «Как только у нас ни выбирали тренера сборной, даже по телефону». Говорили, что это про Якушева. Легенда был первым и пока остается единственным спартаковцем, возглавившим национальную команду.

Был еще Всеволод Бобров, к слову, любимый наставник Як-15. Но Гагарин русского хоккея покинул «Спартак» (по собственной инициативе) за пять лет до прихода в сборную. Не верьте «Легенде №17», превратившей Всеволода Михайловича в совместителя.

Якушев же совмещал. Причем его «Спартак» решал далеко не максимальные задачи. Во второй части сезона-1998/99 красно-белых накрыл финансовый кризис, забастовавшие игроки не вышли на матч переходного турнира против ХК ЦСКА Виктора Тихонова в Сокольниках. В итоге четырехкратный чемпион СССР опустился в высшую лигу.

Не ладились дела и у сборной, переживавшей сложный период. На Призе «Известий» хозяева впервые в истории остались за пьедесталом, заняв четвертое место. Тренер победителей московского турнира швед Суне Бергман в интервью «Советскому спорту», которое он дал в баре ДС «Лужники» за рюмкой водки, без обиняков заявил: «У вас есть хорошие игроки, но нет команды».

Правда, Якушев не боялся внедрять в сборную золотую молодежь, красиво победившую на МЧМ-1999 в Виннипеге. На взрослый ЧМ в Норвегию отправились лучший защитник Виннипега-1999 Виталий Вишневский и нападающий Максим Афиногенов. Оба – 1980 года рождения. Вскоре они продолжили карьеру в НХЛ.

В Норвегии сборная под руководством Якушева не пробилась в полуфинал, но порадовала теннисным разгромом 6:1 будущих чемпионов мира чехов, а также упущенной победой над финнами (3:3). Еще в середине третьего периода россияне благодаря хет-трику вели 3:0, но перевес не удержали, пропустив третью шайбу за две секунды до финальной сирены.

В решающем матче против словаков, в котором требовалась победа, на голы Хары и Госсы-старшего удалось ответить шайбами Петренко и Гусманова-старшего. Безрадостная ничья 2:2.

В сезоне-1998/99 национальная команда из 25 матчей выиграла только 5, 13 проиграла при семи ничьих и разнице шайб 58-74. Несмотря на неудачи, Якушева оставили у штурвала сборной и клуба.

Следующий сезон ждали с нетерпением, надеждой и оптимизмом. Домашний чемпионат мира в Санкт-Петербурге должен был расставить все по своим местам. Якушеву удалось отчасти реабилитироваться на декабрьском турнире. Детали (странная победа над шведами 7:5 не без помощи судьи Александра Зайцева, заменившего после первого периода чешского рефери Иржи Балея) стерлись из памяти, остался лишь результат – первое место.

Незадолго до старта ЧМ произошло пренеприятное для Якушева событие. Его уволили из «Спартака», не сумевшего в переходном турнире вернуться в суперлигу. Красно-белым надо было попасть в двойку сильнейших, но они стали только четвертыми. Якушева спрашивали, нужно ли его команде усиление. Он сказал «нет». Его хотели перевести на пост вице-президента клуба с сохранением зарплаты, однако на финальном собрании Александр Сергеевич неожиданно выразил несогласие с объявленным решением, нарушив договоренность.

В масштабе грядущего чемпионата мира эта локальная неудача казалась сущей мелочью. Тем более что Якушеву помогал прогрессивный тренер Зинэтула Билялетдинов, который завоевал с «Динамо» золотые медали. А в комплектовании сборной принял участие сам министр спорта Борис Иванюженков.

«Советский спорт» посвятил Питеру-2000 немало букв-строк. Российская дрим тим, ведомая капитаном Павлом Буре, оконфузилась, заняв рекордно низкое 11-е место. Якушев так и не раскрыл подробностей неслыханного провала.

«Раздевалка всегда чувствует битого тренера», - прочитал я недавно в колонке популярного комментатора. С этим не поспоришь.

Однако к плюсам его работы в сборной можно отнести дебют вратарей Максима Соколова и Ильи Брызгалова, Волшебника Павла Дацюка, Вишневского, Афиногенова, Андрея Маркова. Впоследствии все они выстрелили в форме национальной команды.

В сезоне-2002/03 помощью Якушева воспользовался главный тренер сборной Владимир Плющев, пригласив легенду в штаб. Но об этом отдельный рассказ.

источник: «Советский спорт»
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