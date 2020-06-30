В НХЛ уже 26 инфицированных только среди игроков – не пора ли отказаться от идеи двух городов-хабов

Общими усилиями, друзья, мы все-таки достучались до конторы Беттмана: вчера поздно вечером НХЛ с опозданием в трое суток опубликовала вторую сводку по распространению вируса в командах. Как мы и предсказывали, лиге есть что скрывать: только среди игроков зафиксировано 26 инфицированных. На самом же деле причастных к НХЛ заболевших не менее сотни.
Как сообщила НХЛ, на понедельник более 250 игроков приступили к добровольным ледовым тренировкам фазы 2 возобновления сезона. Они сдали более 1450 тестов – 15 принесли положительный результат. Кроме того, с 8 июня, когда стартовала фаза 2, лиге известно об 11 игроках, у которых выявлена инфекция еще до начала тренировок. Все 26 заболевших игроков находятся на самоизоляции.
Что стоит за этими скупыми строками признания, добытыми едва ли ни под пытками? А вот что.
Помните, ровно 10 дней назад «Тампа» официально подтвердила пять случаев заражения в клубе, из-за чего почти на неделю закрыла основную арену и тренировочный центр. Но только трое окзались игроками. Еще двое – сотрудники «Лайтнинг». О чем это говорит? Лишь о том, что официальные цифры НХЛ по игрокам смело можно умножать на два. Обслуживающего персонала в командах едва ли не больше, чем собственно хоккеистов, а общаются все предельно плотно. Заражения тренеров, массажистов, докторов, точильщиков коньков, физиотерапевтов, пресс-атташе и далее по списку попросту запрограммированы.
Но и это еще не все. Лига заявила о 250 вернувшихся из вынужденного отпуска игроках. Прошла информация, что командам разрешат на рестарт сезона заявить по 28 игроков. Умножаем на 24 команды, продолжающие борьбу за Кубок Стэнли-2020. Получаем 672 хоккеиста. Составляем простую пропорцию и вычисляем: на это количество игроков было бы выявлено уже 40 заболевших. Добавляем 11, подхвативших заразу, как юный лидер «Торонто» Остон Метьюз, еще до старта тренировок 8 июня, а потом умножаем, как договорились выше, на два.
Итого: 102 инфицированных. Пусть и большая часть из них – виртуально. Спрашивается: какой, к черту, перезапуск сезона может быть в столь жутких условиях уже изначально? Ибо команды еще даже не приступили к полноценным тренировкам в полных составах! А ведь НХЛ, в отличие от футбольных лиг Европы, которые проводят свои чемпионаты с разъездами, намерена собрать 24 клуба в двух городах-хабах, где играть по три матча в день.
Что же получается? Обнаружат после возобновления сезона по ходу игр хотя бы одного заболевшего игрока – что делать? Закрывать, как в Тампе, раздевалку, арену и тренировочный каток на дезинфекцию? Однозначно! Но как тогда быть со следующим матчем, который должен быть сыгран на этом же стадионе в тот же день или на завтра? Лично я выхода не вижу.
Недаром сразу после обнародования второй сводки НХЛ 29 июня в СМИ просочился инсайд, что начало фазы 3 – командные тренировки в полных составах отложат на три дня: вместо 10 июля лагеря откроют 13-го. Откуда эта цифра? Очевидно, из-за обязательного двухнедельного карантина.
Так что, все очень серьезно. Обратили внимание, что НХЛ не намерена допускать на стадионы даже телекомментаторов и экспертов! Вести репортажи все они будут из студии под картинку. То есть лига стремится максимально сократить количество людей, так или иначе контактирующих с игроками и обслуживающим персоналом клубов.
Однако хоть ты тресни, но минимум 50-60 человек в каждой команде будут постоянно находиться в близком контакте. И это еще не учитывая жен и подруг всех этих 60 людей, без общения с которыми почти три месяца они вряд ли обойдутся. Ведь инсайдеры известили, что вероятный седьмой матч финальной серии Кубка Стэнли-2020 запланирован на 5 октября.
Словом, вопросов, на которые пока ответов и близко не видно, масса. Остается ждать третьей сводки НХЛ по заболевшим игрокам.
Навскидку напрашивается разве что такой выход. Уже успешно апробированный в Европе. Вспомним о громком заявлении Артемия Панарина по поводу эскроу, которое он завершил фразой о надежде еще сыграть в этом сезоне в «Медисон Сквер Гарден». Может, НХЛ и в самом деле отказаться от идеи доиграть сезон в двух городах-хабах, а сделать это, как в старосветских футбольных лигах – с разъездами? Тогда по крайней мере 11 команд не будут заложниками одной. Той, в которой после перезапуска сезона обнаружится инфицированный игрок или сотрудник клуба.