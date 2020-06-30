В НХЛ уже 26 инфицированных только среди игроков – не пора ли отказаться от идеи двух городов-хабов

Общими усилиями, друзья, мы все-таки достучались до конторы Беттмана: вчера поздно вечером НХЛ с опозданием в трое суток опубликовала вторую сводку по распространению вируса в командах. Как мы и предсказывали, лиге есть что скрывать: только среди игроков зафиксировано 26 инфицированных. На самом же деле причастных к НХЛ заболевших не менее сотни.

Как сообщила НХЛ, на понедельник более 250 игроков приступили к добровольным ледовым тренировкам фазы 2 возобновления сезона. Они сдали более 1450 тестов – 15 принесли положительный результат. Кроме того, с 8 июня, когда стартовала фаза 2, лиге известно об 11 игроках, у которых выявлена инфекция еще до начала тренировок. Все 26 заболевших игроков находятся на самоизоляции.

Что стоит за этими скупыми строками признания, добытыми едва ли ни под пытками? А вот что.

Помните, ровно 10 дней назад «Тампа» официально подтвердила пять случаев заражения в клубе, из-за чего почти на неделю закрыла основную арену и тренировочный центр. Но только трое окзались игроками. Еще двое – сотрудники «Лайтнинг». О чем это говорит? Лишь о том, что официальные цифры НХЛ по игрокам смело можно умножать на два. Обслуживающего персонала в командах едва ли не больше, чем собственно хоккеистов, а общаются все предельно плотно. Заражения тренеров, массажистов, докторов, точильщиков коньков, физиотерапевтов, пресс-атташе и далее по списку попросту запрограммированы.

Но и это еще не все. Лига заявила о 250 вернувшихся из вынужденного отпуска игроках. Прошла информация, что командам разрешат на рестарт сезона заявить по 28 игроков. Умножаем на 24 команды, продолжающие борьбу за Кубок Стэнли-2020. Получаем 672 хоккеиста. Составляем простую пропорцию и вычисляем: на это количество игроков было бы выявлено уже 40 заболевших. Добавляем 11, подхвативших заразу, как юный лидер «Торонто» Остон Метьюз, еще до старта тренировок 8 июня, а потом умножаем, как договорились выше, на два.