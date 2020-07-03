35-кратный! ФХР объявила ЦСКА чемпионом России в сезоне-2019/20

В 2015 году московские армейцы в 33-й раз стали чемпионами страны как победители регулярного чемпионата. В 2019-м завоевали Кубок Гагарина, а с ним и 34-е для себя золотые медали.

Президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович не устает повторять, что надо разделить регулярный чемпионат и плей-офф, потому что это два разных турнира. И неплохо бы поднять престиж первого.

Первый раунд плей-офф ЦСКА, «Ак Барс» и СКА прошли без потерь. Почему в турнирной таблице лучшая команда Восточной конференции оказалась на одном уровне со второй на Западе неведомо, но положа руку на сердце признаем: важно чемпионство, а не вторые-третьи места.

Наверное, теперь в Казани кусают локти. «Ак Барс» был близок к победе в регулярке, но упустил ее в последний день гладкого турнира, проиграв дома «Автомобилисту» 0:3. А московские армейцы не стали экономить силы и угостили сочинских «леопардов» теннисной баранкой (6:0).

Напомним, ЦСКА буквально выгрыз победу у «Ак Барса» в регулярном чемпионате, наплевав на известное проклятие. Собственно говоря, армейцы сняли его в прошлом сезоне, завоевав Кубок Виктора Тихонова и выиграв финальную серию с сухим счетом 4-0 – впервые в истории КХЛ.

Остается только гадать, чем бы завершился плей-офф-2020. Действующие обладатели Кубка Гагарина заявили о готовности защитить титул, капитан СКА Евгений Кетов вообще не сомневался в победе его команды, которая на финише регулярки набрала ход. Генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов дал сдержанный прогноз: его клуб дал бы бой в финале ЦСКА, но точно прошел бы во втором раунде «Салават Юлаев». О второй команде Востока «Барысе» ни слова, будто и нет такого соперника. Кстати, и победа ЦСКА на Западе для босса клуба из Казани – дело решенное.

В начале июля 2012 года в истории московских армейцев произошло весьма громкое событие. Контракт с ЦСКА подписал форвард Александр Радулов. На четыре года. Говорили, что ЦСКА выплатил «Салавату Юлаеву» 265 миллионов рублей компенсации.

Радулов оставил яркий след, но так и не помог титулованному московскому клубу завоевать Кубок Гагарина. А запомнился не только голами-передачами (в плей-офф его результативность падала), но и выходами из берегов. Проделал вмятину в судейской питерского Ледового, был разжалован тренером Дмитрием Квартальновым из капитанов, во время плей-офф-2013 подхватил ангину и слабо сыграл серию против будущего чемпиона «Динамо», а плей-офф-2014 вообще пропустил из-за сотрясения мозга. Были и другие залеты, которые не хочется вспоминать. Словом, после сезона-2015/16 Радулов оказался тренеру Квартальнову не нужен. Да и с наставником сборной Олегом Знарком у лидера атак ЦСКА были терки. Спичкой стало фиаско «Красной машины новой сборки» на Кубке Первого канала-2015.

Едва завершился плей-офф КХЛ, Радулов скрылся, потом отказался сыграть на домашнем чемпионате мира и вернулся в НХЛ. С тех пор в национальной команде мы его не видели. Он на всякий случай заявил, что не отказывался от приглашения в сборную, но это все слова, которые расходятся с делами.

Кирилл Капризов в форме ЦСКА оказался куда удачливее и эффективнее, чем Радулов. За три сезона в Москве он дважды играл в финале плей-офф, дважды выигрывал регулярный чемпионат и в 2019-м пил шампанское из Кубка Гагарина. Два раза Капризов первенствовал в снайперской гонке регулярки, в 2019-м завоевал приз зрительских симпатий – «Бесценный игрок» от «Бесценной лиги». А его золотой гол в Пхенчхане-2018 не забудут никогда.

Сейчас Капризов ждет у моря погоды. Пока контракт с задрафтовавшей его «Миннесотой» он не подписал. Как и вратарь Илья Сорокин – с «Айлендерс». В тумане перспективы Капризова завершить этот сезон в НХЛ. Даже генменеджер «Уайлд» знаменитый Билл Герин (обладатель Кубка мира-1996) говорит на эту тему расплывчато.

Кто станет новым лидером ЦСКА? Как будет выглядеть 35-кратный чемпион страны, потеряв с десяток не самых последних игроков? Ответов на эти вопросы пока нет. С нетерпение ждем сезон-2020/21.