Медали по справедливости. ФХР объявила чемпиона и призеров чемпионата России

С одной стороны, можно было бы поступить, как пять лет назад, распределив места по итоговой таблице регулярки, исключив из нее зарубежные команды, которые не участвуют в розыгрыше звания чемпиона России. С другой, именно плей-офф является кульминацией сезона, в которой команды показывают, чего стоят на самом деле. Прийти к наиболее справедливому решению помогло то, что первый раунд плей-офф все-таки успели закончить.

Так что у ФХР уже был опыт определения чемпиона России вне зависимости от итогов Кубка Гагарина. Другое дело, что в 2014 году схема определения сильнейшей команды страны была прописана в регламенте чемпионата КХЛ задолго до его начала, а сейчас пришлось действовать в ситуации форс-мажора. Вдобавок, до момента отмены сезона команды успели провести один раунд плей-офф, а КХЛ – распределить места по его итогам. Так что перед ФХР стояла непростая задача – учесть все возможные факторы и вынести максимально справедливое решение.

Традиционно чемпионом страны становится обладатель Кубка Гагарина, но из этого правила пять лет назад было сделано одно исключение. В сезоне-2014/15 звание сильнейшей команды страны было присуждено по итогам регулярного сезона – тогда золотые медали получили хоккеисты ЦСКА. Для армейцев то чемпионство стало первым в российской истории, но главный трофей КХЛ ускользнул от них – в финале конференции ЦСКА уступил петербургскому СКА, ведя по ходу серии со счетом 3-0. Армейцы с берегов Невы, по итогам регулярки получившие серебряные медали, в конечном итоге завоевали Кубок Гагарина, не оставив в финале шансов казанскому «Ак Барсу», который стал четвертым в чемпионской гонке. А бронзовым призером чемпионата России стало московское «Динамо».

Безусловно, сезон-2019/20 всегда будет особняком стоять в истории российского хоккея. Из-за коронавируса были остановлены чемпионаты практически всех профессиональных лиг страны – сезон доиграли лишь в ЖХЛ. КХЛ, МХЛ и ВХЛ решили не разыгрывать свои главные трофеи – обладателей у Кубка Гагарина, Кубка Харламова и Кубка Петрова в этом году не будет. А вот еще одно не менее почетное звание – чемпиона России – все-таки нашло своего владельца. Федерация хоккея России приняла решение подвести итоги чемпионата России, который обычно проводится в рамках КХЛ. Решение абсолютно логичное. Отечественный чемпионат не должен оставаться без обладателя титула и призеров.

ТАК КТО ЧЕМПИОН?

Итак, с учетом регулярного чемпионата и первого раунда плей-офф, чемпионом России второй год подряд стал ЦСКА. Это решение абсолютно закономерно – армейцы на протяжении всего сезона выглядели одними из наиболее «железных» претендентов на чемпионский титул.

Серебро же (пожалуй, впервые в истории отечественных чемпионатов) получили сразу два клуба – СКА и «Ак Барс». К уникальной ситуации с двумя серебряными призерами сразу подталкивает тот же самый спортивныйпринцип. В регулярном чемпионате и петербуржцы, и казанцы до последнего игрового дня вели преследование ЦСКА в турнирной таблице, отстав от армейцев Москвы всего на одно очко. И раз уж сезон не доигран, а по итогам как регулярки, так и плей-офф СКА и «Ак Барс» сильного преимущества друг перед другом не имеют, ставить один из коллективов выше другого просто нечестно. Очков они набрали поровну, побед в плей-офф – тоже. Разница в показателях – просто мизерная. Казанцы чаще побеждали в основное время, зато петербуржцы – самая волевая команда КХЛ. СКА забил на одну шайбу больше и пропустил на три меньше, зато «Ак Барс» чуть лучше сыграл в очных встречах. Принципы справедливости не позволяют поставить одних на второе, других на третье место. Как раз тот случай, когда вручить два серебра более честно, чем одно.

Бронзовым призером в этой ситуации стало московское «Динамо». Желающим оспорить медали бело-голубых хочется напомнить о базовом принципе спорта: самый важный матч – здесь и сейчас. В отличие от «Авангарда», бело-голубые в плей-офф сразу показали свою волю к победе и поэтому пробились во второй раунд. А в отличие от полуфиналистов Востока – «Салавата» с «Сибирью» – динамовцы не позволяли себе поблажек и послаблений в регулярке, заняв по ее итогам более высокое место. Прецедент с бронзой «Динамо» заставит всех в будущем относиться серьезнее к очкам, набранным в регулярном чемпионате. Ведь тем же уфимцам, новосибирцам да и «ястребам» в непопадании на пьедестал можно винить только себя. «Барыс» и «Йокерит» остаются за скобками по причинам, которые мы уже назвали выше.

Решение по определению чемпиона необходимо не только для энциклопедий и справочников. Это нужно и самим клубам, которые с точки зрения спортивного результата выстраивают отношения с болельщиками и спонсорами. Согласитесь, «призер чемпионата России» звучит гораздо солиднее и привлекательнее, чем «команда, занявшая место с первого по восьмое», не говоря уже о звании чемпиона России. Да и болеть за титулованный клуб гораздо приятнее, чем за «один из». Опять же, сейчас, когда с последнего матча, который был сыгран в КХЛ, прошло три месяца, а до старта нового чемпионата – в лучшем случае еще два месяца, решение ФХР можно рассматривать и как способ популяризации хоккея и привлечения внимания болельщиков, которые истосковались по любимой игре.

Можно рассматривать это и как щелчок по носу и мотивацию для всех команд и их болельщиков в преддверии сезона-2020/21. Не нравится, что призеры в этом году получили «кабинетные» медали? Тогда в следующем сезоне играйте или поддерживайте свою команду так, чтобы вы стали чемпионом безо всяких оговорок и сносок на полях.

Но самое главное, для чего это было сделано – чтобы все те усилия, которые команды прилагали на протяжении полугода, что длился сезон, не прошли даром. А так неожиданно и неприятно завершившийся сезон имел более или менее закономерный и справедливый для всех участников и болельщиков итог.