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Почему в России, в отличие от Франции, на федерацию в суд ни один клуб не подаст
03 июля 20:41
автор: Виталий Славин

Почему в России, в отличие от Франции, на федерацию в суд ни один клуб не подаст

ФХР поступила абсолютно правильно, назвав сегодня победителя и призеров чемпионата России в недоигранном сезоне. Как в национальной футбольной лиге Франции. Вот только если там, кроме иска в суд от «Лиона», «Тулузы» и «Амьена», никаких непоняток не возникло, то у нас есть что обсудить, чему удивиться и даже повод культовый фильм вспомнить.

Напомню, «Лион» подал даже два иска. В одном заявил о возможности возобновить сезон позднее, как это сделали другие лиги. В другом иске указал о неправомерности способа распределения команд в турнирной таблице.

Все апелляции административный суд отклонил. В итоге «Лион» впервые с 1997 года не попал в еврокубки, а «Тулуза» и «Амьен» покинули высший дивизион.

Возможно, ФХР учла негативный опыт французских коллег и приняла решение, подкопаться к которому попросту невозможно. И дело тут не в том, что в КХЛ никто никуда не вылетает, а в Лиге чемпионов КХЛ элементарно боится играть, ибо сразу выяснится, что никакая она не лига номер 1 в Европе. Не по деньгам, нагло вытащенным из карманов трудового народа РФ, а по уровню игры.

Приведу вердикт ФХР дословно:

«Победителем чемпионата России по хоккею становится ЦСКА.

«Ак Барс» и СКА делят второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам.
Бронзовые медали – у московского «Динамо».

Ну как вам? Согласитесь, идеальная работа! На «Динамо» вдруг с неба медали нежданно-негаданно упали. Но если для бело-голубых эта бронза – 20-я в истории, то серебро для СКА – лишь второе с 1946 года! Представляете, как высоки были ставки для колыбели революции! И что произошло бы, если бы в обосновании ФХР определения призеров отсутствовал четвертый пункт:

  1. Основополагающим является принцип спортивной справедливости,
  2. Учитываются результаты регулярного чемпионата и матчей плей-офф,
  3. Принимаются в расчет все доступные статистические данные,
  4. Положения регламентов лиг в сезоне не имеют превалирующего значения при определении победителей и призеров.

Не было бы пункта 4, тогда, вполне возможно, российским судам пришлось бы разбираться с иском СКА, а может, и «Динамо». Ибо что значит «обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам»? Одинаково только количество набранных очков – по 93, все остальное разнится.

Победы в основное время: «Ак Барс» - 38, СКА – 30.

Победы в овертайме: «Ак Барс» - 2, СКА – 9.

Победы по буллитам: «Ак Барс» - 4, СКА – 5.

Заброшенные шайбы: «Ак Барс» - 178, СКА – 179.

Пропущенные шайбы: «Ак Барс» - 121, СКА – 118.

Разница шайб: «Ак Барс» - 57, СКА – 61.

Личные игры: «Ак Барс» - СКА – 2:1, СКА – «Ак Барс» - 2:1 по буллитам.

Как видите, по основополагающему показателю – победам в основное время СКА и близко не стоит к «Ак Барсу». Именно поэтому в итоговой таблице регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» занимает второе место, а СКА – третье. Да и в матчах между собой перевес у Казани. Так что, серебряные медали однозначно должны были достаться только «Ак Барсу». Если бы, повторяю, не 4-й пункт от федерации.

Ладно. Пусть так. Но в пресс-релизе ФХР я нигде не увидел официального утверждения о том, что у трех комплектов наград – золото, серебро, бронза могут быть четыре обладателя?! Что значит «Ак Барс» и СКА делят второе место»? Как две команды могут делить ОДНО место? Две команды могут делить исключительно два места! В нашем случае – второе и третье.

А иначе ведь можно докатиться до абсурда. Представьте, что одинаковое количество очков набрали бы не два, а три клуба – у нас тогда было бы три серебряных призера? Или давайте копнем глубже: а если равенство по очкам будет у пяти или десяти команд – теоретически же такое возможно! – бронзу получит 7-я или – дети закройте уши! - 12-я команда по итогам регулярки?! Так что ли?

Ну бред же…

В любом случае мои поздравления СКА и московскому «Динамо». Но от подозрений «Говорят, царь – ненастоящий» никуда не уйдешь: серебро СКА и бронза «Динамо», как ни крути, ненастоящие. Вот только войско не взбунтуется. Ну и то хорошо.

источник: «Советский спорт»
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ФХР поступила абсолютно правильно, назвав сегодня победителя и призеров чемпионата России в недоигранном сезоне. Как в национальной футбольной лиге Франции. Вот только если там, кроме иска в суд от «Лиона», «Тулузы» и «Амьена», никаких непоняток не возникло, то у нас есть что обсудить, чему удивиться и даже повод культовый фильм вспомнить.
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