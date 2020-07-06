Пять недель без секса! Ради спасения сезона НХЛ и профсоюз игроков готовы на любые ограничения

Все окончательно решено. Сезон НХЛ, прерванный из-за пандемии 12 марта, обязательно возобновят в начале августа. Другое дело, будет ли он доигран до конца. В любом случае ради сохранения кровных миллионов долларов энхаэловцы согласились на предельно жесткие условия изоляции: игроки и работники клубов, которые доберутся до финалов конференций, смогут встретиться со своей семьей самое раннее через пять недель после прибытия в города-хабы Торонто и Эдмонтон.

Деньги правят миром. Как уверяют инсайдеры, к перезапуску сезона почти все готово. Главное – согласованы параметры нового коллективного соглашения между лигой и профсоюзом игроков, а также все медицинские протоколы по проведению матчей во время пандемии. Осталось только дождаться официального объявления. Однако одно уже ясно абсолютно точно: если в марте хватило одного случая заболевания – причем не в НХЛ, а НБА! – чтобы бессрочно прервать чемпионат, то теперь даже вспышка инфекции - не факт, что остановит лигу. Хоккеисты и хозяева намерены добить этот многострадальный сезон практически любой ценой. Это в интересах всех.

Разумеется, НХЛ сильно рискует. Но у нее попросту нет иного выхода. Вместе с тем надо отдать должное Беттману и Ко: после изучения правил режима в гостиницах и на стадионах, просочившихся в прессу, приходишь к выводу, что лига предусмотрела все, чтобы поставить заслон заразе. Одних только тестов у игроков и персонала 24 клубов будут брать ежедневно 1248 – каждой команде разрешат заявить 31 игрока плюс 21 человека «за бортиком», а именно – топ-менеджеры, тренеры, массажисты, физиотерапевты, экипировщики и так далее. Всего в первую декаду турнира, пока в нем будут участвовать все 24 возобновивших сезон клуба, планируют взять 20 тысяч анализов на вирус!

Не буду подробно останавливаться на деталях мер предосторожности. Все мы их прекрасно изучили в нашей стране на собственном опыте домашнего ареста. Единственное важнейшее отличие – игроки, каждого из которых поселят в одноместный номер, будут полностью оторваны от семей. До финала конференций.

Пока никаких официальных дат нет. Тем не менее попробовать прикинуть дедлайны этапов можно.