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Пять недель без секса! Ради спасения сезона НХЛ и профсоюз игроков готовы на любые ограничения
06 июля 18:19
автор: Виталий Славин

Пять недель без секса! Ради спасения сезона НХЛ и профсоюз игроков готовы на любые ограничения

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о возобновлении сезона в НХЛ.

Все окончательно решено. Сезон НХЛ, прерванный из-за пандемии 12 марта, обязательно возобновят в начале августа. Другое дело, будет ли он доигран до конца. В любом случае ради сохранения кровных миллионов долларов энхаэловцы согласились на предельно жесткие условия изоляции: игроки и работники клубов, которые доберутся до финалов конференций, смогут встретиться со своей семьей самое раннее через пять недель после прибытия в города-хабы Торонто и Эдмонтон.

Деньги правят миром. Как уверяют инсайдеры, к перезапуску сезона почти все готово. Главное – согласованы параметры нового коллективного соглашения между лигой и профсоюзом игроков, а также все медицинские протоколы по проведению матчей во время пандемии. Осталось только дождаться официального объявления. Однако одно уже ясно абсолютно точно: если в марте хватило одного случая заболевания – причем не в НХЛ, а НБА! – чтобы бессрочно прервать чемпионат, то теперь даже вспышка инфекции - не факт, что остановит лигу. Хоккеисты и хозяева намерены добить этот многострадальный сезон практически любой ценой. Это в интересах всех.

Разумеется, НХЛ сильно рискует. Но у нее попросту нет иного выхода. Вместе с тем надо отдать должное Беттману и Ко: после изучения правил режима в гостиницах и на стадионах, просочившихся в прессу, приходишь к выводу, что лига предусмотрела все, чтобы поставить заслон заразе. Одних только тестов у игроков и персонала 24 клубов будут брать ежедневно 1248 – каждой команде разрешат заявить 31 игрока плюс 21 человека «за бортиком», а именно – топ-менеджеры, тренеры, массажисты, физиотерапевты, экипировщики и так далее. Всего в первую декаду турнира, пока в нем будут участвовать все 24 возобновивших сезон клуба, планируют взять 20 тысяч анализов на вирус!

Не буду подробно останавливаться на деталях мер предосторожности. Все мы их прекрасно изучили в нашей стране на собственном опыте домашнего ареста. Единственное важнейшее отличие – игроки, каждого из которых поселят в одноместный номер, будут полностью оторваны от семей. До финала конференций.

Пока никаких официальных дат нет. Тем не менее попробовать прикинуть дедлайны этапов можно.

Предполагается, что фаза 3 – полноценные командные ледовые занятия в тренировочных лагерях начнется 13 июля, а фаза 4 – официальные матчи – 1 августа. На 10-е намечена драфт-лотерея среди непопавших в розыгрыш Кубка Стэнли восьми команд. С учетом того, что в плей-офф в сериях до семи побед обязательно будут играть через день, четвертьфиналы конференций могут затянуться до 25 августа (минимум – до 19-го), а полуфиналы – до 9 сентября. Вот и прикиньте сами, сколько дней – и ночей! - мужикам в расцвете сил и таланта придется куковать без своих половинок!

В НБА уже придумали, как выйти из интересного положения. Один из американских сайтов предложил баскетболистам и тренерам бесплатный доступ к своим премиум-ресурсам:

- Если мужчины почувствуют себя одиноко или потребуется дополнительная мотивация перед важным матчем, им всего лишь как VIP-пользователям нужно войти на наш сайт. Там в их распоряжении масса роскошных топ-моделей. Наши красотки создадут атмосферу дружеского общения, поддержат веселую беседу, покажут стриптиз-шоу и многое другое, чтобы скрасить досуг и поднять настроение.

Во как! НХЛ пока ни о чем подобном не говорит, но так или иначе решать эту проблему как-то придется.

Впрочем, сейчас, как я понимаю, что у НБА, что у НХЛ голова болит о другом: перезапустить сезон в принципе. Шутка ли: не успели баскетболисты приступить к командным занятиям в тренировочных лагерях, как тут и там заполыхали очаги заражений – уже четыре клуба закрыли базы и сели на карантин! Сегодня об этом объявил лидер Востока «Милуоки Бакс». Ранее зараза накрыла «Лос-Анджелес Клипперс», «Майами Хит» и «Денвер Наггетс».

Два подобных случая зафиксированы и в НХЛ – в «Тампе» и «Сент-Луисе». «Лайтнинг» почти на неделю повесили замки на основной арене клуба и тренировочном центре. «Блюзмены», в рядах которых выявили четырех инфицированных игроков и одного тренера, самоизолировались в минувший четверг. Показательно, что НХЛ этот факт просто проигнорировала. Ждем третьей еженедельной сводки о ситуации с вирусом в НХЛ, которую лига должна обнародовать сегодня вечером или завтра утром. В первом пресс-релизе известили об 11 зараженных игроках, во втором – о 15.

источник: «Советский спорт»
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