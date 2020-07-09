ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Уехать сейчас в НХЛ – все равно что выстрелить себе в руку
09 июля 17:38
автор: Виталий Славин
автор фото: Илья Сорокин и Кирилл Капризов

Уехать сейчас в НХЛ – все равно что выстрелить себе в руку

Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин не советует уезжать в США.

Даже генменеджер «Миннесоты» Билл Герин, после того как НХЛ запретила дозаявки в плей-офф, признал, что «Уайлд», страстно желающие заполучить наконец Капризова, в принципе не против того, чтобы россиянин еще на год задержался в КХЛ. Профессионал профессионала видит издалека, а любому профи очевидно, что Кириллу во всех отношениях полезнее еще сезон отыграть на родине.

Деньги. Сезон-2020/21 будет рекордным в НХЛ по эскроу – у игроков изымут минимум 20 процентов от контрактов. Еще десять процентов лига возьмет в долг, который вернет тремя равными долями с 2023 по 2025 год. Минус 45 процентов федерального и местного налога. Что остается от 3,925 млн максимального контракта новичка? На руки – 981 тысяча долларов или 69 млн рублей. И это, повторяю, при условии выполнения всех бонусов. Конечно, зарплаты в КХЛ упали. Но если Шипачев имеет сейчас 120 млн, то лучший вне НХЛ игрок стоит точно не меньше.

Но деньги, конечно, не главное. Самое важное для любого спортсмена - не выпасть из тренировочного и игрового ритма. Да, появились инсайды, что НХЛ намерена начать следующий чемпионат не в январе, а уже 1 декабря. Но даже в этом случае простой для Кирилла продлится долгие 8 месяцев?! Непозволительная роскошь в его нежные 23 года! А ведь уже на следующей неделе клубы КХЛ выходят из отпуска. Какой смысл своими руками ломать привычный, годами отшлифованный режим? Правильно, никакого!

Кроме того, Капризов в изменившихся условиях необходим сборной, где гарантированно станет системообразующим игроком. Хотя ЧМ-2021 и сдвинули на пару недель ближе к лету, далеко не факт, что кто-то из НХЛ сумеет прибыть в Минск. А если и приедет, это будет исключительно точечное усиление. Костяк сборной должен быть сформирован и накатан по ходу сезона на этапах Евротура. Именно вокруг Капризова, блестяще играющего в большинстве, Валерий Брагин сможет сформировать ударное звено. Для Кирилла будет очень важно почувствовать себя лидером национальной команды. Это добавит уверенности перед дебютом в НХЛ.

Кирилл Капризов

А отправиться он туда сможет сразу после окончания ЧМ. Присоединиться к «Миннесоте» перед плей-офф или по ходу Кубка Стэнли, как это в прошлом году сделали Гавриков и Гусев. Тем самым спалить первый год дешевого контракта новичка.

Необходимо учесть и такой факт. Если в России пандемия почти два месяца идет на спад – с 1 августа разрешено заполнять трибуны стадионов уже на 50 процентов, то в США в четверг зафиксирован очередной антирекорд инфицированных – более 60 тысяч человек. Так что, все радужные планы НХЛ пока вилами на воде писаны. Все может остановиться в один момент.

И последнее, Кирилл, если я все еще не убедил вас остаться. Взгляните на самого дорогого в истории российского хоккеиста. Панарин дебютировал в НХЛ за месяц до 24-летия. За пару лет убил контракт новичка в «Чикаго». Еще через пару вышел на рынок свободных агентов и легко подписал роскошный восьмилетний контракт на 81,5 млн долларов! Чем не пример?

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Скончался футбольный тренер Владимир СальковAudi Q4 Sportback e-tron появится вскоре после выхода Q4Суарес забил гол и делит 3-е место в списке лучших снайперов в истории «Барсы»Липницкая призналась, от кого ждет ребенкаВсе видно. Эмили Ратаковски в прозрачной рубашке произвела фурорБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Уехать сейчас в НХЛ – все равно что выстрелить себе в руку
Уехать сейчас в НХЛ – все равно что выстрелить себе в руку
Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин не советует уезжать в США.
09.07.2020 17:38
Хоккей
автор: Виталий Славин
День семьи: топ-10 красивых пар КХЛ
День семьи: топ-10 красивых пар КХЛ
В День семьи, любви и верности рассказываем о семьях игроков КХЛ.
08.07.2020 11:00
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Чем НХЛ отличается от НБА? Доиграть сезон хотят все
Чем НХЛ отличается от НБА? Доиграть сезон хотят все
Несмотря на непрекращающиеся вспышки пандемии в США, НХЛ и профсоюз игроков окончательно договорились о рестарте сезона 1 августа.
07.07.2020 16:38
Хоккей
автор: Виталий Славин
Пять недель без секса! Ради спасения сезона НХЛ и профсоюз игроков готовы на любые ограничения
Пять недель без секса! Ради спасения сезона НХЛ и профсоюз игроков готовы на любые ограничения
Обозреватель «Советского спорта» Виталий Славин о возобновлении сезона в НХЛ.
06.07.2020 18:19
Хоккей
автор: Виталий Славин
«В Аризоне бунтов не было. Афроамериканцы ведут себя мирно». Интервью с Иваном Просветовым
«В Аризоне бунтов не было. Афроамериканцы ведут себя мирно». Интервью с Иваном Просветовым
Вратарь «Аризоны» рассказал «Советскому спорту» о возвращении в Америку во время карантина и начале тренировочного процесса.
05.07.2020 20:30
Хоккей
автор: Владимир Дехтярев
Выйти из тени: топ-10 хоккеистов, о которых мы вспомним в новом сезоне КХЛ
Выйти из тени: топ-10 хоккеистов, о которых мы вспомним в новом сезоне КХЛ
За кем следить в КХЛ-2020/21.
05.07.2020 15:00
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Из «Сент-Луиса» пришло еще одно тревожное предупреждение. Не пора ли НХЛ объявить об отмене сезона?
Из «Сент-Луиса» пришло еще одно тревожное предупреждение. Не пора ли НХЛ объявить об отмене сезона?
В НХЛ снова вспышка заболеваний! В июне почти на неделю отменила тренировки и закрыла базу «Тампа». Теперь ушел на карантин действующий чемпион НХЛ.
04.07.2020 15:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Почему в России, в отличие от Франции, на федерацию в суд ни один клуб не подаст
Почему в России, в отличие от Франции, на федерацию в суд ни один клуб не подаст
Виталий Славин не понимает принцип распределения медалей в чемпионате России.
03.07.2020 21:00
Хоккей
автор: Виталий Славин
Медали по справедливости. ФХР объявила чемпиона и призеров чемпионата России
Медали по справедливости. ФХР объявила чемпиона и призеров чемпионата России
Чемпионат КХЛ-2019/20 не был доигран, но чемпиона страны по его итогам все-таки назвали.
03.07.2020 17:30
Хоккей
автор: Сергей Иванов
35-кратный! ЦСКА официально признан чемпионом России-2019/20
35-кратный! ЦСКА официально признан чемпионом России-2019/20
Московские армейцы стали победителями недоигранного чемпионата страны. Серебро поделили СКА и «Ак Барс», бронза – у московского «Динамо».
03.07.2020 16:00
Хоккей
автор: Владислав Домрачев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика