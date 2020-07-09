Уехать сейчас в НХЛ – все равно что выстрелить себе в руку

Даже генменеджер «Миннесоты» Билл Герин, после того как НХЛ запретила дозаявки в плей-офф, признал, что «Уайлд», страстно желающие заполучить наконец Капризова, в принципе не против того, чтобы россиянин еще на год задержался в КХЛ. Профессионал профессионала видит издалека, а любому профи очевидно, что Кириллу во всех отношениях полезнее еще сезон отыграть на родине.

Деньги. Сезон-2020/21 будет рекордным в НХЛ по эскроу – у игроков изымут минимум 20 процентов от контрактов. Еще десять процентов лига возьмет в долг, который вернет тремя равными долями с 2023 по 2025 год. Минус 45 процентов федерального и местного налога. Что остается от 3,925 млн максимального контракта новичка? На руки – 981 тысяча долларов или 69 млн рублей. И это, повторяю, при условии выполнения всех бонусов. Конечно, зарплаты в КХЛ упали. Но если Шипачев имеет сейчас 120 млн, то лучший вне НХЛ игрок стоит точно не меньше.

Но деньги, конечно, не главное. Самое важное для любого спортсмена - не выпасть из тренировочного и игрового ритма. Да, появились инсайды, что НХЛ намерена начать следующий чемпионат не в январе, а уже 1 декабря. Но даже в этом случае простой для Кирилла продлится долгие 8 месяцев?! Непозволительная роскошь в его нежные 23 года! А ведь уже на следующей неделе клубы КХЛ выходят из отпуска. Какой смысл своими руками ломать привычный, годами отшлифованный режим? Правильно, никакого!

Кроме того, Капризов в изменившихся условиях необходим сборной, где гарантированно станет системообразующим игроком. Хотя ЧМ-2021 и сдвинули на пару недель ближе к лету, далеко не факт, что кто-то из НХЛ сумеет прибыть в Минск. А если и приедет, это будет исключительно точечное усиление. Костяк сборной должен быть сформирован и накатан по ходу сезона на этапах Евротура. Именно вокруг Капризова, блестяще играющего в большинстве, Валерий Брагин сможет сформировать ударное звено. Для Кирилла будет очень важно почувствовать себя лидером национальной команды. Это добавит уверенности перед дебютом в НХЛ.