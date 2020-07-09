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Остаться – значит, начать закисать. Почему Капризову надо уезжать в НХЛ
09 июля 18:43
автор: Сергей Иванов

Остаться – значит, начать закисать. Почему Капризову надо уезжать в НХЛ

Главный снайпер двух последних сезонов КХЛ, герой Пхенчхана-2018 Кирилл Капризов пока не пописал контракт с задрафтовавшей его «Миннесотой» и пребывает в статусе ограниченно свободного агента, права на которого принадлежат ЦСКА.

Вчера генменеджер заокеанского клуба Билл Герин (брал со сборной США Кубок мира в 1996-м!) на официальном сайте НХЛ не исключил вариант продолжения карьеры российским форвардом в КХЛ с надеждой рано или поздно «показать его в сильнейшей лиге мира».

Пару недель назад президент ПХК ЦСКА Игорь Есмантович, комментируя ситуацию с лидерами чемпионской команды, заявил, что вратарь Илья Сорокин в скором времени определится со своим будущим, а Капризов четко дал понять, что не останется в России и уедет за океан. Поэтому московские армейцы даже не вступали в переговоры с лучшим снайпером лиги двух последних сезонов КХЛ.

Есть поговорка: уходя уходи. Но мы станем руководствоваться не догмами, а фактами. Капризов по большому счету за три проведенных в ЦСКА сезона всё и всем доказал – завоевал Кубок Гагарина, дважды стал чемпионом России, еще один раз играл в финале, в двух последних «регулярках» наколачивал по 30+ шайб. Его предшественник Александр Радулов за четыре года в форме ЦСКА так и покорил хоккейный Эверест, хотя денег в него вложили в разы больше, чем в Капризова.

Капризов уже настроился на скорый отъезд в «Миннесоту», резкая смена планов может пагубно сказаться на его игре. Не исключено, в его игре наступит стагнация. Еще хуже – он начнет закисать. Потому что еще один сезон в КХЛ станет для него в лучшем случае повторением пройденного, а в худшем – отбросит назад.

И как быть ЦСКА и его президенту, если Капризов решит задержаться? Перекраивать платежную ведомость, чтобы уместиться под потолок зарплат в 900 миллионов? Мне наверняка возразят: деньги для Кирилла не главное, в приоритете – профессиональный рост, прогресс. Но за еду он не останется. ЦСКА же вряд ли отдаст его конкурентам. Разве что новокузнецкому «Металлургу», грезящему возвращением в КХЛ.

Вариант с половинчатым сезоном тоже вряд ли приемлем для клуба-чемпиона. Капризов нужен армейцам вплоть до последнего матча плей-офф.

И не стоит бояться 9-месячного простоя. Капризов же не вратарь, которому с ходу в НХЛ не закрепиться. Его априори рассматривают как лидера «Уайлд», способного дать результат после минимального по срокам адаптационного периода. Иные эксперты, варящиеся в энхаэловском котле, даже считают, что в новой команде Капризова нет равных ему по классу партнеров.

В «Миннесоте» нет россиян, 20-летний центрфорвард Александр Хованов на 99 процентов возвращается из системы «Уайлд» в Казань, хотя совсем недавно обещал помочь Капризову адаптироваться в американской команде. Но это и к лучшему. В англоязычном окружении Кирилл быстрее освоит язык, а все остальное для взлета в НХЛ у него имеется.

источник: «Советский спорт»
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Остаться – значит, начать закисать. Почему Капризову надо уезжать в НХЛ
Остаться – значит, начать закисать. Почему Капризову надо уезжать в НХЛ
Главный снайпер двух последних сезонов КХЛ, герой Пхенчхана-2018 Кирилл Капризов пока не пописал контракт с задрафтовавшей его «Миннесотой» и пребывает в статусе ограниченно свободного агента, права на которого принадлежат ЦСКА.
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